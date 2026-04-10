Shai Gilgeous-Alexander arrasa en la encuesta de jugadores que opinaron sobre el MVP

Parece no haber dudas de que Shai Gilgeous-Alexander, estrella del Oklahoma City Thunder, será elegido nuevamente MVP de la temporada 2025-2026, sumando así el segundo galardón de este tipo en su carrera, después del obtenido en la temporada pasada.

El canadiense ha recibido el apoyo de sus colegas, de acuerdo con The Athletic. “No solo encabezó nuestra encuesta entre los jugadores; casi duplicó el apoyo recibido por el segundo lugar, Nikola Jokic, de Denver”, dijo el medio en un trabajo publicado.

The Athletic realizó una encuesta entre los jugadores de la liga y Gilgeous-Alexander fue el más votado, con un 39% de apoyo. Nikola Jokic terminó en la segunda posición y la estrella de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, en el tercer puesto.

El premio, que es entregado cada año en medio de la postemporada, es elegido por un panel de periodistas y analistas que siguen la liga en Estados Unidos y Canadá, de aproximadamente 100 miembros.

NBA players voted Shai Gilgeous-Alexander MVP of this season, per @TheAthletic



“He didn’t just top our player polling; he nearly doubled the support of the second-place finisher, Denver’s Nikola Jokic”



(h/t @hoopshype) pic.twitter.com/vAXKNBApvH — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 10, 2026

Hakeem Olajuwon fue el primer jugador no nacido en Estados Unidos, como es el caso de Gilgeous-Alexander, en ganar el premio MVP. Después de Olajuwon, han ganado el premio otros extranjeros como Steve Nash (Canadá), Dirk Nowitzki (Alemania), Giannis Antetokounmpo (Grecia) y Nikola Jokić (Serbia).

El jugador con más premios MVP en la historia de la NBA es Kareem Abdul-Jabbar, con un total de 6 galardones. Le siguen Michael Jordan con 5, Bill Russell con 5 y LeBron James y Wilt Chamberlain con 4. Magic Johnson y Larry Bird, íconos de los 80, ganaron 3 cada uno.

Gilgeous-Alexander tiene apenas 27 años de edad y estaría sumando su segundo premio. Si continúa con su gran carrera, si se mantiene en un equipo ganador y se aleja de las lesiones, podría pelear por la máxima cantidad de MVP en unos años.

Wembanyama, de los Spurs, necesitaba jugar al menos 20 minutos en los últimos tres compromisos de San Antonio para optar a los premios en esta campaña. Aunque el MVP luce cuesta arriba, es serio candidato al Jugador Defensivo del Año.

Luka Doncic, el máximo anotador de la campaña con 33.5 puntos por partido para Los Angeles Lakers, perdió la carrera por el premio al no poder actuar en el número de juegos necesarios para ser candidato. El base esloveno de los Lakers actualmente está en la lista de lesionados y terminará la temporada con 64 encuentros.

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