3 razones por las que Shai Gilgeous-Alexander merece ser el MVP de la NBA en la temporada 2025/26

Una vez más, Shai Gilgeous-Alexander es uno de los nombres propios de la temporada en la NBA. El base canadiense no sólo viene de ganar el MVP de la ronda regular 2024/2025 y el de las últimas Finales de liga; está emulando aquellas prestaciones ahora en la 2025/2026.

En efecto y lejos de relajarse, el mayor referente del Oklahoma City Thunder se posiciona de nuevo como gran aspirante a refrendar la anhelada corona individual, ya que viene causando impacto en prácticamente todos los apartados dentro de la duela para una causa ganadora.

Sin dudas, Shai está defendiendo su estatus de Jugador Más Valioso de la competición, motivo por el cual de mantener semejante ritmo, su candidatura a refrendar el premio en la regular no dependerá de narrativas externas, sino de evidencias clara, y de tres factores de peso con los que cuenta, y que se mencionarán a continuación.

1. Vuelve a conducir al Thunder al mejor récord de la NBA

Shai Gilgeous-Alexander está guiando al Thunder de nuevo al mejor récord de la NBA | Alonzo Adams-Imagn Images

El éxito colectivo continúa siendo uno de los pilares fundamentales en la carrera por el MVP de cualquier curso en la NBA; pues en este contexto SGA vuelve a sacar diferencias debido a un OKC que, de nuevo, posee la mejor marca de la liga (57-15).



En definitiva, luce complicado que reuniendo la segunda mayor media de puntos por encuentro (31.5) y liderando la justa en esa importante métrica avanzada, llamada win shares o victorias compartidas (13.8), que engloba ataque y defensa, combinado a que su equipo ha sido el más dominante de todos, el canadiense no comande la carrera al premio en cuestión.

2. Influyente en ambos costados de la cancha

Aunado a sus notables 31.5 unidades, 6.5 asistencias, 4.5 rebotes, 88.8% en libres, 55.5% de campo y 38.8% en triples, Gilgeous-Alexander influye a la par de pocos en defensa.



Es que el invitado a cuatro clásicos de mitad de campaña ha dado un salto cualitativo en la retaguardia perimetral, sin contar con que es capaz de marcar con eficacia hasta a miembros del frontcourt rival. Su longitud, inteligencia y facilidad para anticipar la acción lo convierten en una amenaza constante, también en el retroceso, junto al argumento de marchar segundo en PER o rating de eficiencia (31.3), en otra muestra de su brillo en cualquier registro.

3. El MVP reinante suele repetir distinción

Sumado al enorme rendimiento actual, existe un patrón contemporáneo que juega a favor del nacido en Toronto. En las últimas dos décadas, la NBA ha mostrado una clara tendencia a premiar al MVP reinante cuando mantiene un nivel superlativo, al punto que desde 2006 cinco figuras han repetido galardón en años consecutivos, mientras que dicha situación se ha dado en seis oportunidades en el periplo: Steve Nash (2004/2005 y 2005/2006); LeBron James en dos ocasiones (2008/2009 y 2009/2010; 2011/2012 y 2012/2013), Stephen Curry (2014/2015 y 2015/2016), Giannis Antetokounmpo (2018/2019 y 2019/2020) y Nikola Jokic (2020/2021 y 2021/2022).



Por consiguiente Shai y su enorme zafra, junto al dominio del Thunder, hacen creer que se unirá al selecto club.

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