Shai Gilgeous-Alexander gana el premio al Jugador Clutch del Año en la temporada 2025/26

Conseguir puntos en los momentos de apremio es una de las características más importantes de Shai Gilgeous-Alexander, estrella del Oklahoma City Thunder. La NBA reconoció esta virtud del base como el Jugador Clutch del Año para la temporada 2025-26.

El canadiense se convirtió en el primer ganador no estadounidense en obtener el premio. Es, además, finalista al MVP y principal candidato a repetir el premio, después del que logró la temporada pasada, siendo clave para el primer título del OKC en la liga.

En lo que respecta al Jugador Clutch del Año, el base consiguió superar a Jamal Murray de los Denver Nuggets y Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves.

La liga premia a los jugadores con más puntos en los últimos cinco minutos de los partidos, cuando la diferencia en el marcador entre los equipos involucrados es no mayor a los cinco puntos. En ese sentido, Gilgeous-Alexander logró 175 tantos, la mayor cantidad de la liga.

Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander has been named the 2025-26 Kia NBA Clutch Player of the Year, earning the Jerry West Trophy. pic.twitter.com/G0gVTqCgae — NBA Communications (@NBAPR) April 21, 2026

A pesar de haber disputado solo 27 encuentros en situaciones cerradas (11 menos que Jamal Murray), Gilgeous-Alexander demostró una efectividad al liderar al Thunder a un impresionante récord de 20-7 en dichas situaciones.

De'Aaron Fox (Kings) fue el primer galardonado en la historia en el 2023, Stephen Curry se llevó el galardón en 2024 y Jalen Brunson, de los New York Knicks, logró el premio en el 2025.

Gilgeous-Alexander está en carrera por el MVP y peleará el premio con Nikola Jokic, de los Denver Nuggets, y Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs. A pesar de que la temporada 2025-2026 tiene grandes candidatos, el canadiense es el gran favorito a ganar.

Shai Gilgeous-Alexander is the fourth different Kia NBA Clutch Player of the Year winner in the award’s four seasons.



A global media panel of 100 voters made the selection.



Complete voting results ⬇️ pic.twitter.com/1vu3ixK1pJ — NBA Communications (@NBAPR) April 21, 2026

Actualmente, Gilgeous-Alexander y el Oklahoma City Thunder consiguieron la primera victoria en la serie de primera ronda ante los Phoenix Suns, con una cómoda victoria 119-84. Este miércoles se jugará el segundo encuentro de la serie.

“Para obtener este premio, tienes que ayudar a tu equipo a ganar partidos en los momentos finales”, comentó Gilgeous-Alexander a NBC tras recibir el galardón. “Eso es lo que busco por encima de todo: ganar partidos. Mis compañeros confían en mí. Mis entrenadores confían en poner el balón en mis manos en esas situaciones. Hago mi mejor esfuerzo para cumplir noche tras noche, y este año hice lo suficiente”.

Gilgeous-Alexander ha cambiado la NBA gracias a su extraordinario repertorio ofensivo, que lo convierten en un jugador muy difícil de marcar por los rivales.

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