Shai Gilgeous-Alexander no jugará con el Thunder el viernes ante Nuggets: ¿Le afecta para el MVP?

El Oklahoma City Thunder no contará con su principal estrella, Shai Gilgeous-Alexander, para el duelo de este viernes frente a los Denver Nuggets, en una teórica final adelantada de la Conferencia Oeste.

La decisión responde más a la precaución que a la urgencia competitiva, debido a que la franquicia del Paycom Center confirmó la ausencia del estelar armador debido a molestias en el oblicuo, aunado a que el mismo club ya tiene asegurado la siembre 1 de su conferencia, más el hecho de poseer el mejor récord de toda la NBA (64-16) y consolidarse como uno de los grandes favoritos a revalidar el anillo. Por ende, el descanso del canadiense parece una medida lógica para preservar su estado físico de cara a los playoffs.

Pero Gilgeous-Alexander no será el único ausente en el encuentro del lado de OKC, pues Ajay Mitchell (tobillo), Alex Caruso (descanso), Isaiah Joe (rodilla) y Cason Wallace (dedo del pie) tampoco verán acción versus los Nuggets, en una jornada en la que el cuerpo técnico que encabeza Mark Daigneault optará por administrar cargas y evitar riesgos innecesarios.



Shai Gilgeous-Alexander (injury management) listed out for Friday. — Underdog NBA (@UnderdogNBA) April 9, 2026

Entretanto, la baja de Shai llega en un momento notable, en medio de una de las mejores temporadas de su carrera, motivado a que promedia 31.1 puntos por partido, siendo segundo en dicha clasificación, sin descartar la posibilidad de que termine como líder si la NBA decide excluir al lesionado Luka Doncic de las distinciones individuales por no alcanzar el mínimo de 65 partidos disputados.

En cambio, Gilgeous-Alexander ha accionado en 68 encuentros en la 2025/2026, cumpliendo sobradamente con los criterios establecidos, al tiempo de sumar 4.3 rebotes y 6.6 asistencias de media, además de una eficacia de tiro sobresaliente: 87.9% en libres; 55.3% de campo y 38.6% desde la línea de tres puntos.

Asimismo, el impacto del ícono actual del Thunder sobrepasa los números tradicionales, dado que comanda la contienda en win shares con 15.4, estadística avanzada que refleja su contribución directa a las victorias del equipo. Por si fuera poco, ocupa el segundo lugar en rating de eficiencia (30.9), otro indicador clave que mide su influencia integral en ambos lados de la duela.

Con estos argumentos, SGA se mantiene como fuerte aspirante a revalidar el Más Valioso dentro de la elitista competición, así que su ausencia ante Denver y un rival directo por el galardón, Nikola Jokic, lejos de ser motivo de preocupación, parece formar parte de una estrategia clara de dosificar esfuerzos.

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