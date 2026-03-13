Shai Gilgeous-Alexander supera mítico récord de Wilt Chamberlain en la victoria ante Boston Celtics

El actual MVP de la NBA, Shail Gilgeous-Alexander, inscribió su nombre en un apartado histórico en la liga, al conseguir superar a la leyenda Wilt Chamberlain, en la racha de más partidos consecutivos anotando al menos 20 puntos, consiguiendo 127 juegos de este tipo.

El base canadiense del Oklahoma City Thunder lo logró este jueves, en un compromiso en el que su equipo derrotó 104-102 a los Boston Celtics.

Su tiro en suspensión selló uno de los récords más complicados de la liga, pues se necesita consistencia para lograr más de 20 puntos en 127 encuentros consecutivos. Cuando tomó el balón para hacer un disparo en suspensión, los aficionados ya estaban preparados para celebrar la hazaña.

El Paycom Center de Oklahoma explotó jubiloso ante la canasta, mientras que el locutor interno anunció el récord del base. Compañeros, rivales y el público en general reconoció la actuación de Gilgeous-Alexander, quien se ha convertido en una máquina de anotación en la liga.

“Ninguno de los logros que alcanzo importaría si no estuviéramos ganando”, dijo Gilgeous-Alexander a la prensa tras el partido. “Probablemente no tendría esta racha si no fuera por las victorias. Lo sé y lo entiendo. Para eso se juega. Recuerdo haber llorado a los nueve años por perder un campeonato de la (OBA) en Ontario. Uno no quiere perder”.

“La racha es la racha. Los premios son los premios. Pero de lo que más orgulloso me siento es de ganar”.

Y ha ganado. El base fue clave para que el Thunder consiguiera su primer título en la temporada pasada, después de derrotar a los Indiana Pacers en el séptimo juego de Las Finales. Ha sido un jugador constante desde que llegó a la liga y ya su nombre está inscrito en la página de récords.

Gilgeous-Alexander apenas tiene 27 años de edad y ya ha coleccionado un premio MVP, un campeonato de la NBA, un MVP de las Finales, un campeonato de anotación, 4 Juegos de Estrellas y en tres ocasiones ha sido seleccionado al quinteto All-NBA.

Su nombre aparece nuevamente entre los candidatos para ganar el MVP de esta temporada, si logra tener los juegos necesarios para lograrlo. Cabe recordar que se perdió una parte de la ronda regular por una lesión.

En la actual temporada, el base tiene promedios de 31.8 puntos, 6.6 asistencias y 4.5 rebotes por partido, en 55 encuentros y su octava campaña en la liga.

Más contenido de NBA