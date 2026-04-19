Stephen Curry anuncia si se retirará de la NBA tras la eliminación de los Warriors

La eliminación en el torneo Play-In de los Golden State Warriors fue un duro golpe para Stephen Curry, quien tuvo que lidiar con molestias físicas durante toda la temporada 2025/26 y que no pudo ayudar como quería a la organización de toda su vida.

Pese a que sólo tiene una temporada de contrato con los Warriors por 62.5 millones de dólares, Curry no piensa en el retiro. La intención del base es seguir defendiendo la camiseta de Golden State por muchos años más.

"Espero poder jugar muchas más temporadas", afirmó Curry tras quedar fuera de la posibilidad de jugar los playoffs a manos de los Phoenix Suns 111-96.

Steph isn’t planning on retiring anytime soon 🗣️ pic.twitter.com/ihEq9B4swM — Yahoo Sports (@YahooSports) April 18, 2026

Recuérdese que Curry se perdió 27 partidos de los Golden State Warriors por una lesión de rodilla que no impidió que el equipo clasificara al torneo Play-In. Su ausencia tampoco evitó que los fanáticos de la NBA comprarán su camiseta alrededor de Estados Unidos, lo que habla de su influencia más allá de las canchas, siendo una de las personalidades más importantes de la competición.

El base cerró su andar en la temporada regular con 26.6 puntos por partido, 3.6 rebotes, 4.7 asistencias, 46.8% en tiros de campo, 39.3% en triples, 92.3% en tiros libres, 22.6 de PER y 4.1 de Wins Shares.

¿Cuántos títulos y premios MVP tiene Stephen Curry en la NBA?

La carrera de Curry en la NBA ha sido legendaria, al punto de que muchos lo consideran como el mejor base de la historia de la liga, inclusive por encima de Magic Johnson, cuyo legado en Los Angeles Lakers ha sido alabado por distintas generaciones.

En su andar en la NBA, el base de los Warriors tiene en sus vitrinas:

4× Campeón de la NBA: (2015, 2017, 2018, 2022).

2× NBA MVP (Temporada Regular): (2015, 2016). Cabe destacar que en 2016 fue el primer y único MVP unánime en la historia de la liga.

1× NBA Finales MVP: (2022).

1× NBA Clutch Player of the Year: (2024).

1× MVP de las Finales de la Conferencia Oeste: 2022 - Trofeo Magic Johnson.

2× MVP del NBA All-Star Game: (2022, 2025).

¿Cuáles han sido sus selecciones y reconocimientos?

12× NBA All-Star: Seleccionado de forma consecutiva (salvo por lesión) desde 2014 hasta 2026.

11× Equipos All-NBA.

Primer equipo: 4 veces.

Segundo equipo: 5 veces.

Tercero equipo: 2 veces.

Miembro del Equipo del 75 Aniversario de la NBA.

NBA All-Rookie First Team: (2010).

¿Cuáles son sus lideratos históricos?

2× Máximo anotador de la NBA: (2016 con 30.1 ppp; 2021 con 32.0 ppp).

1× Líder en robos de la NBA: (2016).

8× Líder en triples anotados en una temporada.

5× Líder en porcentaje de tiros libres.

Club del 50-40-90: Logrado en 2016 (más del 50% en tiros de campo, 40% en triples y 90% en tiros libres). Es el único en hacerlo promediando más de 30 puntos.

Máximo anotador de triples de todos los tiempos: Superó a Ray Allen en 2021 y actualmente es el único jugador que ha superado la barrera de los 4,000 triples en temporada regular.

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