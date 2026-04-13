Stephen Curry y Luka Doncic lideran el ranking de las camisetas más vendidas en la NBA

La NBA anunció este lunes la lista de los jugadores que más camisetas vendieron en la temporada 2025/26, siendo el base estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, el primero en el ranking, demostrando que en las postrimerías de su carrera aún tiene una influencia tremenda en el público de la liga.

Curry se perdió 27 partidos de los Golden State Warriors por una lesión de rodilla que no impidió que el equipo clasificara al torneo Play In. Su ausencia tampoco evitó que los fanáticos de la NBA comprarán su camiseta alrededor de Estados Unidos, lo que habla de su influencia más allá de las canchas, siendo una de las personalidades más importantes de la competición.

El base cerró su andar en la temporada regular con 26.6 puntos por partido, 3.6 rebotes, 4.7 asistencias, 46.8% en tiros de campo, 39.3% en triples, 92.3% en tiros libres, 22.6 de PER y 4.1 de Wins Shares.

Ahora se enfrentará el miércoles a Los Angeles Clippers en el Play-In, fase previa a los playoffs de 2026. El entrenador Steve Kerr, por su parte, dijo que Curry tendrá restricciones de minutos, por lo que su estado de salud será llevado con mucha precaución.

Stephen Curry and Luka Doncic led all players for the top-selling jerseys during the 2025-26 NBA season. pic.twitter.com/nhUT3KJCi0 — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) April 13, 2026

"Espero jugar los minutos que sean necesarios. Mi rodilla se sien te muy bien y la verdad no estoy preocupado por mis dolencias en el tobillo. He lidiado con dolores en los tobillos toda mi carrera, así que espero estar listo para la postemporada", dijo Curry a Anthony Slater.

"Estamos en la misma página (directiva y jugador). Mi rodilla cada día se siente mejor y es positivo. Los primeros juegos fueron difíciles, pero con el pasar de los partidos he podido hacer mi trabajo", finalizó Curry.

En el segundo lugar de la lista de los jugadores que más camisetas venden se encuentra el astro de Los Angeles Lakers, Luka Doncic, quien pese a que no podrá ser elegible al MVP de esta temporada tras la lesión que sufrió al final de la campaña regular, sí tiene el agrado de los fanáticos de la liga.

Doncic aseguró el segundo campeonato de anotación de su carrera en la NBA al bajar el telón de su zafra regular con 33.5 puntos por encuentro. Se suma a un selecto grupo de 20 jugadores que lo han logrado en más de una ocasión y es el primer miembro de Los Angeles Lakers en conseguirlo desde Kobe Bryant.

El base esloveno ya había logrado ser el campeón de anotación en la temporada 2023/24, cuando con el uniforme de los Dallas Mavericks cerró la temporada con 33.9 unidades por cotejo.

El resto del top 10 de indumentarias más vendidas de la NBA lo conforman: Jalen Brunson (New York Knicks), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), LeBron James (Los Angeles Lakers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jayson Tatum (Boston Celtics), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Cooper Flagg (Dallas Mavericks) y Nikola Jokic (Denver Nuggets).

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