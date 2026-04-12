Luka Doncic gana el segundo campeonato de anotación de su carrera en la NBA

Luka Doncic no podrá participar en el mínimo de 65 partidos reglamentarios para ser elegible al premio MVP de la NBA en esta temporada debido a una distensión de grado 2 en los isquiotibiales, pero eso no le impedirá se reconocido como el jugador con el promedio de puntos más alto de la campaña.

De hecho, Doncic ya aseguró el segundo campeonato de anotación de su carrera en la NBA al bajar el telón de su zafra regular con 33.5 puntos por encuentro. Se suma a un selecto grupo de 20 jugadores que lo han logrado en más de una ocasión y es el primer miembro de Los Angeles Lakers en conseguirlo desde Kobe Bryant.

El base esloveno ya había logrado ser el campeón de anotación en la temporada 2023/24, cuando con el uniforme de los Dallas Mavericks cerró la temporada con 33.9 unidades por cotejo.

With SGA ruled out for the final game of the season, Luka is officially set to lead the league in both PPG and total points.



1. Luka Dončić: 33.5 PPG / 2,143 PTS (64 GP)

2. SGA: 31.1 PPG / 2,117 PTS (68 GP)

3. Jaylen Brown: 28.7 PPG / 2,038 PTS (71 GP)

4. Kevin Durant: 26.0 PPG… pic.twitter.com/auJJKSF0JO — NBA Base (@TheNBABase) April 12, 2026

¿Cuántos jugadores de Lakers han sido campeones de anotación en la NBA?

A lo largo de su historia, 4 jugadores de los Los Angeles Lakers han logrado coronarse como campeones de anotación de la NBA mientras vestían la camiseta púrpura y oro.

George Mikan fue campeón anotador en tres oportunidades (1948-49, 1949-50 y 1950-51), Kobe Bryant lo hizo dos veces (2005-06 y 2006-07), Jerry West lo logró en la temporada 1969-70 y Shaquille O'Neal en la 1999-00.

Doncic se convertirá así en el quinto jugador de los Lakers en llevarse la distinción gracias a una temporada histórica que fue truncada por la mencionada lesión.

¿Por qué Luka Doncic ya no es elegible al MVP de la NBA?

Luka Doncic llegó a la recta final de la temporada como uno de los 5 favoritos a ganar el MVP de la NBA gracias a su estadísticas ofensivas superlativas y mejora en el plano defensivo que ayudaron a Los Angeles Lakers a mantenerse entre los mejores equipos de la Conferencia del Oeste.

Sin embargo, el base esloveno, al menos por ahora, no podrá optar a pelear el premio al mejor jugador de la campaña tras ser diagnosticado con una distensión de grado 2 en los isquiotibiales.

La estrella de los Lakers vivió una de sus mejores temporadas en la NBA, promediando 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos. Sin embargo, esta ausencia hará que no alcance el requisito de 65 partidos necesarios para optar a los premios de fin de temporada de la NBA.

Es por ello que su agente Bill Duffy quiere hacer lo posible para que la NBA borre de su expediente los juegos que se perdió hace unos meses por el nacimiento de su segundo hijo en Eslovenia, al considerar este hecho como un ausencia de marca mayor y que no debería contarse de forma oficial en los estatutos de la liga.

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