El tremendo mensaje de Marcus Smart antes de la serie de playoffs entre Lakers y Rockets

Marcus Smart cobrará protagonismo en la serie entre Los Angeles Lakers y los Houston Rockets, ante la ausencia de Austin Reaves y Luka Doncic, quienes están casi descartados para la primera ronda de playoffs.

Los Lakers no parten como favoritos, a pesar de tener la ventaja de localía, tras terminar en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste. Los californianos ganaron los últimos tres partidos de la temporada, pero la ausencia de sus dos principales anotadores puede sentenciar a los dirigidos por JJ Redick.

Sin embargo, Smart, experimentado jugador en playoffs, envió un mensaje que ilusiona a los aficionados del equipo de Los Angeles.

"Van a intentar entrar y intimidarnos. Y si lo permites, serás intimidado... Puede que no seamos los más atléticos y fuertes, pero tenemos que tener el corazón grande", dijo Smart, apelando a la confianza que tiene en sus compañeros.

LeBron James será nuevamente el artista principal de la ofensiva de los Lakers. El veterano de 41 años de edad había sido relegado como tercer anotador del equipo en la temporada, pero ante las bajas será el más buscado en ofensiva.

Marcus Smart:



"Van a intentar entrar y intimidarnos. Y si lo permites, serás intimidado... Puede que no seamos los más atléticos y fuertes, pero tenemos que tener el corazón grande."



Siempre en mi equipo. pic.twitter.com/PS8OYKq9nJ — YostinNBA (@YostinNBA) April 14, 2026

James terminó la ronda regular a todo tren y se llevó el premio 70 al Jugador de la Semana en su carrera. En las tres victorias sobre Golden State, Phoenix y Utah, el alero promedió 24.0 puntos con un 56.3% en tiros de campo y un 50.0% en triples, además de 6.0 rebotes, 9.7 asistencias y 3.0 robos en apenas 27.0 minutos por encuentro.

Smart ha sido un jugador que se ha caracterizado en toda su carrera como un gran defensor, pero su tiro de media y larga distancia será clave para ayudar a James contra los Rockets. En su primer año con los Lakers, el jugador de 32 años de edad promedió 9.3 puntos, 3.0 asistencias y 2.8 rebotes.

Aunque son números bastante discretos, la producción de Smart viene en el costado defensivo, en el que tendrá que marcar, seguramente, a Amen Thompson, uno de los bases más en forma de la liga.

Smart tiene plena confianza de que los Lakers van a avanzar pese a las dificultades. Los pronósticos tienen al equipo californiano solo con un 14 % de probabilidades de superar a los Rockets, pero todo puede pasar en unos playoffs.

Mientras muchos se enfocan en las bajas de Reaves y Doncic, Smart quiere apelar al compromiso que tienen los jugadores que estarán disponibles.

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