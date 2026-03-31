Los Lakers viven un gran momento en la temporada, con 9 victorias en sus últimos 10 compromisos, que tienen al equipo en el tercer lugar de la tabla de posiciones. Mientras los analistas siguen discutiendo si Luka Doncic merece el MVP de la NBA en esta temporada, el esloveno sigue conduciendo a este equipo hacia su mejor clasificación de los últimos años.

Doncic se quejó esta semana de los electores, que según el esloveno no le han dado el reconocimiento que merece. "Cuanto mejor juego, voy más pa' abajo en los ratings, así que no sé qué más puedo hacer", dijo el base.

Aunque lo más probable es que Doncic no consiga el premio, ya que el panel de expertos que vota para el galardón valora mucho más que el equipo del jugador sea líder en su conferencia, es una temporada histórica para el europeo.

Los Lakers están en un momento clave de la temporada y hay varias noticias interesantes sobre el equipo que dirige JJ Redick.

Lebron James genera interés de varios equipos para la temporada 2026-2027

El astro de 41 años de edad, LeBron James, está en la última temporada de su contrato con los Lakers y no hay conversaciones sobre una eventual negociación para renovarle. Sin embargo, hay otros equipos que buscarán en el mercado los servicios del veterano.

Según distintos reportes, James genera interés en equipos como los Golden State Warriors, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers y Denver Nuggets.

Un tercer regreso a Cleveland, equipo que reclutó a James para la NBA, es una posibilidad. Es oriundo de la ciudad, ya ganó un campeonato con el equipo y su entorno ve con buenos ojos un regreso a los Cavs.

JJ Redick apoya la candidatura de Doncic al MVP

El entrenador de los Lakers habló en rueda de prensa sobre la gran temporada que está teniendo Luka Doncic, el máximo anotador de la NBA con 33.7 puntos por partido. El estratega cree que el esloveno merece ser considerado al mejor jugador de la temporada.

"Si seguimos terminando la temporada como lo estamos haciendo ahora, y él continúa jugando así, para mí, él es el MVP, dijo Redick a los periodistas.

JJ Redick says that Luka Doncic is the MVP!! 🔥🔥



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"Creo que cuando empezamos con un récord de 15-4, se podría haber argumentado que él era el MVP, lo ha sido en dos o tres tramos de la temporada. Él es el motor del equipo y nos impulsa, tenemos muchos jugadores que desempeñan un papel fundamental, pero él es el que manda", agregó.

Luka Doncic cumple suspensión por su falta técnica 16 de la temporada

Luka Doncic no estuvo presente en la victoria de los Lakers 120-101 ante los Brooklyn Nets del lunes, cumpliendo así el juego de suspensión que establece la liga por la falta técnica 16 de la temporada para el jugador esloveno.

El pasado viernes, E base esloveno fue sancionado en el encuentro ante los Brooklyn Nets tras encararse con el jugador Ziairi Williams. Los Lakers ganaron 116-99 a los Nets, con 41 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias del esloveno, que sigue comandando la liga en puntos por partido con 33.7.

"No más técnicas", dijo Doncic después de su suspensión, en un mensaje hacia la liga y a sus compañeros de equipo.

LeBron James se crece ante la ausencia de Doncic y logra otro récord

LeBron James volvió a brillar como principal anotador de los Lakers, al conseguir un triple-doble (21 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes), igualando a Kareem Abdul-Jabbar con la mayor cantidad de victorias combinadas en temporada regular y playoffs en la historia de la NBA, con 1,228.

Austin Reaves aportó 19 puntos y nueve asistencias, y los Lakers mejoraron su registro a 12 victorias en sus últimos 13 partidos, incluyendo un récord de 7-6 esta temporada sin Doncic.

Una victoria este martes ante los Cavaliers le daría a los Lakers un puesto seguro en los playoffs de la NBA en esta temporada.

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