El veredicto de la NBA sobre la polémica jugada de LaMelo Ball en la cual lesionó a Bam Adebayo

LaMelo Ball fue sancionado con una multa, tras un polémico incidente con Bam Adebayo durante el primer partido del Play-In del Este frente al Miami Heat.

Aunado a los 60 mil dólares de castigo, la competición que preside Adam Silver también determinó de manera retroactiva que la acción debía haber sido castigada como falta flagrante de segundo grado, del base de los Charlotte Hornets al interno del elenco del sur de Florida.

La jugada tuvo lugar en el segundo cuarto del encuentro del martes cuando Adebayo intentaba asegurar un rebote en una posición incómoda, apoyado sobre una pierna cerca de la línea de fondo. Fue entonces el momento en el que Ball realizó un movimiento con la mano que impactó el pie del pívot, provocando que este último perdiera el equilibrio y cayera al suelo de forma aparatosa.

Bam Adebayo goes down after a collision with LaMelo Ball. pic.twitter.com/j05gnfsBbK — TSN (@TSN_Sports) April 15, 2026

A raíz del incidente, el tres veces All Star de la NBA sufrió molestias en la espalda que le impidieron continuar en el cotejo. A pesar de la gravedad de la acción, los árbitros no señalaron ninguna infracción durante el desafío, al margen de que el juez principal, Zach Zarba, explicó posteriormente que no fue posible revisar la jugada en el video debido a que no se produjo una interrupción inmediata que habilitara el uso del sistema de repetición.

De haberse sancionado de modo correcto, LaMelo habría sido expulsado automáticamente, ya que una flagrante tipo 2 implica la descalificación directa del jugador. En cambio, el base de 24 años permaneció en la duela y resultó decisivo en el score final, tanto que culminó con 30 puntos, siendo el máximo anotador del encuentro y selló la victoria de Charlotte con una bandeja en los segundos decisivos del tiempo extra.

The NBA is fining Charlotte's LaMelo Ball $35,000 for his trip of Miami's Bam Adebayo and upgrading the action to a Flagrant, plus fining him $25,000 for cursing postgame, sources tell ESPN.



$60K in fines, Flagrant. No suspension. pic.twitter.com/7oCyuFbxim — Shams Charania (@ShamsCharania) April 16, 2026

Ya tras el compromiso, Ball ofreció disculpas públicas por lo sucedido y argumentó que se sentía desorientado luego de haber recibido un golpe en la cabeza en una acción previa. ESPN agregó que, junto a la sanción económica por la falta, la NBA le impuso al joven armador otra multa de 25.000 dólares por utilizar lenguaje inapropiado durante una entrevista en vivo posterior al partido.

De ese modo, los Hornets avanzaron el desafío cumbre del Play-In en el Este, así que ahora viajarán a Orlando para retar al Magic este viernes, sabiendo que el ganador terminará con la octava plaza de dicha Conferencia y enfrentará a Detroit Pistons en la primera ronda de los playoffs.

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