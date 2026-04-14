Victor Wembanyama iguala marca de bloqueos de la leyenda Dikembe Mutombo

Victor Wembanyama ha sorprendido por su capacidad para poner buenos números en varios departamentos ofensivos. Esa polivalencia tiene al pívot de los San Antonio Spurs como serio candidato a ganar el MVP de la temporada.

En cuanto a bloqueos se refiere, Wembanyama igualó un récord de Dikembe Mutombo, considerado uno de los mejores taponeros de todos los tiempos. Tras su tercera campaña regular finalizada, el francés tiene grandes méritos que repasar.

La NBA destacó que Wembanyama es el tercer jugador que lidera la liga en tapones por partido en tres temporadas consecutivas. Se unió así a Dikembe Mutombo (1993-94–1995-96) y a Marcus Camby (2005-06–2007-08).

La consagración de Wembanyama como una de las principales figuras de la liga es una noticia muy positiva para el futuro de los Spurs. El espigado francés promedió 25.0 puntos, con 11.5 rebotes y 3.1 tapones por juego.

Victor Wembanyama is the third player to lead the NBA in blocks per game in three straight seasons.



He joins Dikembe Mutombo (1993-94 – 1995-96) and Marcus Camby (2005-06 – 2007-08). pic.twitter.com/rUl8ftCWxB — NBA Communications (@NBAPR) April 13, 2026

Pero su producción no solo mejoró en cuanto a anotación, rebotes y tapones. También su efectividad aumentó, con un 51.2% en tiros de campo y un 34.9% en triples.

Se espera que la lucha por el MVP sea muy cerrada. El europeo es candidato MVP de la temporada y al Jugador Defensivo del Año. Sin embargo, muchos expertos consideran que Shai Gilgeous-Alexander, del Oklahoma City Thunder, ganará su segundo premio al Jugador Más Valioso, tomando en cuenta que su equipo lideró su conferencia.

Si Wembanyama no termina ganando el trofeo al mejor de la temporada, los aficionados de los Spurs no deben sentirse decepcionados. Es apenas el tercer año en la liga para un jugador que ha mejorado distintos aspectos, que ha conseguido una mejor forma física y que tiene grandes posibilidades de ser el mejor jugador de la NBA en el futuro.

El francés se convirtió en el primer jugador en la historia en conseguir al menos 300 tapones, 200 triples y 100 robos. Si la salud le acompaña, puede tener varias campañas con este tipo de estadísticas.

Wembanyama, a pesar de ser un jugador de 2.24 metros, tiene un buen disparo desde la larga distancia y eso es un aspecto destacable de su juego. En su año de novato consiguió 128 triples, la campaña anterior logró 144 y en esta recién finalizada acertó 122 intentos. En total, promedia en su carrera un respetable 34% desde la larga distancia.

En los bloqueos, su dominio ha sido magistral en los tres años en los que ha estado en la liga. Dejó 254 tapones en la 2023-2024, 176 en la 2024-2025 y 197 en la 2025-2026.

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