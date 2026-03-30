Victor Wembanyama vs. Shai Gilgeous-Alexander: ¿Quién merece el MVP de la NBA?

Lo único que se sabe en la carrera por el MVP de la NBA en la campaña 2025-2026 es que el ganador será un jugador extranjero. Los principales candidatos nacieron fuera de Estados Unidos y entre los más destacados están Shai Gilgeous-Alexander, canadiense del Oklahoma City Thunder, y Victor Wembanyama, francés de los San Antonio Spurs.

Si el panel de electores se deja llevar por el resultado del equipo, Gilgeous-Alexander tiene una gran ventaja, ya que el Thunder es líder en su conferencia y tiene altas probabilidades de terminar la ronda regular en ese puesto.

El base del Thunder ganó el premio en la temporada pasada y en la actual temporada busca conseguir su segundo trofeo, mientras que el francés Wembanyama busca ser el primer jugador de su país en ganar un MVP en la NBA.

¿Quién tiene mejores números ofensivos entre Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama?

Aunque son jugadores de características distintas, las estadísticas pueden ser clave para determinar quién merece el premio. Gilgeous-Alexander es un jugador del perímetro, que crea su propio tiro y tiene muchos recursos en ofensiva. Wembanyama, por su parte, es un jugador de la pintura, con un físico notable que se hace fuerte en los tableros.

El canadiense promedia 31.4 puntos, con 6.5 asistencias y 4.3 rebotes, lanzando para un 59% en tiros de campo y 37% en triples.

El francés promedia 24.2 puntos, con 3.0 asistencias y 11.3 rebotes, gracias a su 53% en tiros de campo y 32% en triples.

¿Quién tiene mejores números defensivos entre Shai Gilgeous-Alexander y Víctor Wembanyama?

Este apartado es dominado por Wembanyama, quien estará en el mejor cinco defensivo de la temporada. El espigado jugador de los Spurs lidera la NBA con 3.6 bloqueos por juego y tiene 1.2 robos por compromiso.

Gilgeous-Alexander también es un gran defensor con 1.4 robos por juego. Aunque siempre la ofensiva es más vistosa que la defensa, este aspecto es importante para el premio.

¿Quién tiene mejores estadísticas integrales entre Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama?

Gilgeous-Alexander tiene una ventaja en este apartado. El base lidera en PER (Player Efficiency Rating) y en Win Shares. Lo clave en este aspecto para el canadiense es que nunca tiene un juego malo y sus asistencias son infinitamente mayores a sus pérdidas.

¿Quién tiene ventaja colectiva entre Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama?

La ventaja la tiene Gilgeous-Alexander, ya que el Oklahoma City Thunder, a falta de ocho fechas por jugar, es líder en la Conferencia del Oeste, con récord de 59 y 16, el mejor de la NBA. San Antonio precisamente es el segundo equipo, con marca de 50 y 24 y está a 4.0 juegos de diferencia, pero tendría que ocurrir una catástrofe para que el Thunder no termine la ronda regular en el primer lugar.

De hecho en los últimos días se ha conocido por medio de varios analistas que Luka Doncic, otro de los candidatos, no tiene tantas posibilidades de ganar porque su equipo no terminará en el primer lugar de su conferencia. Esto es un punto a favor clave para Gilgeous-Alexander.

¿Quién merece más el MVP: Shai Gilgeous-Alexander o Victor Wembanyama?

Ya llegará el tiempo en el que Victor Wembanyama gane un MVP de la NBA, pero esta vez lo merece más Shai Gilgeous-Alexander. El canadiense tiene mejores números, ha sido el jugador más consistente de la temporada y su equipo está en el primer lugar de la clasificación.

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