Victor Wembanyama sufre conmoción cerebral en el Juego 2 ante los Trail Blazers

Victor Wembanyama, estrella de los San Antonio Spurs, sufrió una caída preocupante en el Juego 2 entre los San Antonio Spurs y los Portland Trail Blazers. El francés tuvo que abandonar el partido, que su equipo perdió 106-103, dejando la serie igualada 1-1.

Wembanyama fue diagnosticado posteriormente con una conmoción cerebral y se someterá a más pruebas este miércoles, cumpliendo el protocolo de la liga en estos casos. El espigado francés cayó y se golpeó en la cabeza con la base del tablero.

En una jugada de uno contra uno, Wembanyama intentó dar un giro ante el base de los Trail Blazers, Jrue Holliday, pero perdió el equilibrio y cayó en el tabloncillo. Ahora, según las políticas de la liga, deberá pasar 48 horas de inactividad.

Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court. pic.twitter.com/qP8tAf6osN — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 22, 2026

El tercer juego de la serie será en Portland este viernes. El francés tenía 5 puntos, 4 rebotes y un bloqueo antes de salir del compromiso, en apenas 12 minutos disputados, en su segundo encuentro de postemporada en su carrera.

Sin Wembanyama, los Spurs son otro equipo. En el primer encuentro de la serie, el francés terminó con 35 puntos en la victoria del Juego 1, con un 13 de 21 en tiros de campo (incluyendo un 5 de 6 en triples), estableciendo un nuevo récord de la franquicia para puntos en un debut de playoffs.

Esta semana el europeo hizo historia al ser el único jugador en ganar el Jugador Defensivo del Año de forma unánime. El jugador de 22 años de edad es el jugador más joven en ganar este galardón desde que la liga lo entrega en la temporada 1982-83.

Spurs star Victor Wembanyama has entered concussion protocol and is out for remainder of Game 2 vs. Portland. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 22, 2026

Wembanyama lideró la NBA en tapones por tercera campaña al hilo (3,1) y su rating defensivo fue de 101. También se ubicó en el segundo puesto en rebotes defensivos (9.5) y en el cuarto en rebotes totales (11.5).

Los San Antonio Spurs harán todo lo posible por tenerle de regreso para el reinicio de la serie en Portland. De no ser por la lesión, seguramente los Spurs estarían viajando a la casa de los Trail Blazers con dos victorias en el bolsillo.

La influencia del francés en el juego de los Spurs es total. Solo su presencia en la cancha permite que las ofensivas de los contrarios se sientan incómodas, además de ser un jugador muy difícil de defender, por sus habilidades pese a su estatura.

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