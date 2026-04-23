Victor Wembanyama viajará con los Spurs para el Juego 3 ante los Trail Blazers

Victor Wembanyama continúa siendo la principal preocupación de San Antonio Spurs en plena serie de primera ronda de playoffs ante Portland Trail Blazers.

Eso sí, el periodista Shams Charania reveló que el estelar pívot francés viajará con el equipo texano para los próximos dos compromisos como visitante, aunque todavía no existe confirmación sobre si podrá volver a la duela.

Hay que acotar que el gigante de 22 años permanece dentro del protocolo de conmociones cerebrales de la NBA, luego del golpe sufrido durante el segundo partido de la serie. Es cierto que la evolución de Wemby ha sido positiva, pero el cuerpo técnico de los Spurs mantiene cautela antes de anunciar cualquier regreso.

A su vez, el entrenador interino de San Antonio, Mitch Johnson, explicó a la prensa que el proceso avanza de forma favorable, aunque evitó asegurar que el doble All Star estará disponible para el tercer encuentro de la eliminatoria, misma que luce igualada a un triunfo.

Victor Wembanyama will indeed travel with the Spurs today to Portland ahead of Games 3 and 4 this weekend. https://t.co/mRjpxcjKKo — Shams Charania (@ShamsCharania) April 23, 2026

El problema de Wembanyama ocurrió durante la derrota de San Antonio la noche del martes, cuando abandonó el partido en el segundo cuarto tras presentar síntomas relacionados con una conmoción cerebral, situación que obligó a activar inmediatamente el protocolo establecido por la liga. Desde ese momento, el galo ha sido monitoreado constantemente por especialistas médicos, quienes no aseguran que accione en un tercer careo a llevarse a cabo este viernes, quedando el Juego 4 para el domingo.

Por su parte, la NBA cuenta con un sistema estricto para el tratamiento de golpes en la cabeza y conmociones cerebrales, tanto que los basquetbolistas deben superar una serie de evaluaciones progresivas antes de recibir autorización médica para regresar a la competencia. El proceso suele comenzar con ejercicios físicos de baja intensidad, tales como bicicleta estática, trote ligero y movimientos de agilidad antes de avanzar a prácticas sin contacto, siempre bajo supervisión médica.

En líneas generales, cada fase incluye exámenes neurológicos que permiten medir la recuperación. Además, los resultados se comparan con pruebas realizadas previo al inicio de la temporada para garantizar que el jugador haya recuperado completamente sus capacidades cognitivas.

En relación a Wembanyama, una eventual ausencia prolongada representaría un problema importante para los Spurs, puesto que se trata de su máxima figura y una pieza que marca diferencias en ambos costados del tabloncillo. No en vano, promedió 25.0 puntos, 11.5 rebotes y 3.1 bloqueos en una ronda regular en la que su escuadra finalizó en un sorpresivo segundo lugar del Oeste.

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