Warriors buscarán a una estrella en el mercado que acompañe a Stephen Curry en la temporada 2026/27

Stephen Curry está listo para firmar una extensión de contrato con los Golden State Warriors en verano y con ello liderar el proyecto del equipo por al menos un par de años más. El nuevo acuerdo del entrenador Steve Kerr es el inicio de un plan que pretender firmar a una superestrella que acompañe a Curry hasta el final de su carrera en la NBA.

Shams Charania, de ESPN, informó que la directiva de los Warriors pretende firmar a una estrella en la agencia libre que se avecina, o obtenerla vía cambio, después de las Finales para competir más en serio en la postemporada y luchar por un anillo más para el base.

Curry y los Warriors se sentarán en verano a negociar una extensión de contrato que le permita pasar a la historia como un jugador de "un solo club" y defender los colores de los Warriors hasta que ya no pueda jugar más al nivel de la NBA.

The Warriors will be in the marketplace looking for a star to pair with Steph Curry, per @ShamsCharania pic.twitter.com/hgYNCs6JB6 — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) May 10, 2026

El último acuerdo que firmó Curry con los Warriors (extensión máxima para veteranos) fue en 2022 por 4 años y 215.5 millones de dólares, el cual expira tras la campaña que se avecina. Por ello, para ambas partes es importantes dilucidar qué pasará después de la próxima temporada y si el base tendrá que alistarse para ser agente libre o se quedará en la franquicia.

El base cerró su andar en la temporada regular con 26.6 puntos por partido, 3.6 rebotes, 4.7 asistencias, 46.8% en tiros de campo, 39.3% en triples, 92.3% en tiros libres, 22.6 de PER y 4.1 de Wins Shares. De mantenerse alejado de las lesiones, es un jugador que aún rinde a un alto nivel en la NBA, amén de ser el jugador de la liga que mas camisetas vende alrededor del mundo.

"Espero poder jugar muchas más temporadas", afirmó Curry después de caer eliminado del torneo Play-In ante los Phoenix Suns semanas atrás.

¿Irán los Warriors por LeBron James en la agencia libre?

LeBron James podría estar cada vez más cerca de la Bahía de San Francisco. El veterano de 41 años de edad sigue sonando para llegar a los Golden State Warriors en el verano y podría tener un "último baile" junto con Stephen Curry.

Dan Woike, periodista de The Athletic, reportó que el interés de los Warriors es cada vez más grande. "Según fuentes del equipo, el interés de los Warriors en LeBron James para este verano sigue siendo serio", dijo el reportero.

"LeBron quiere competir por un campeonato", dijo el agente de James, Rich Paul, a ESPN hace algunas semanas. "Él sabe que los Lakers están construyendo para el futuro. Lo entiende, pero valora tener una oportunidad realista de ganarlo todo. Está muy agradecidos por la asociación de ocho años que ha tenido con Jeanie [Buss] y Rob [Pelinka] y considera a los Lakers como una parte importante de su carrera".

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