Stephen Curry y Warriors negociarán una extensión de contrato en verano

Stephen Curry afrontará en la temporada 2026/27 de la NBA el último año de su contrato con los Golden State Warriors. Sin embargo, ambas partes se sentarán en verano para negociar una extensión que lo ataría por varios años más en la organización, en la que se retiraría de la competición.

Ramona Shelburne y Anthony Slater de ESPN informaron que Curry y los Warriors negociarán la ampliación de su contrato en los próximos meses, esto con el objetivo de tenerlo en las filas del equipo hasta el final de su carrera como profesional.

Pese a que sólo tiene una temporada de contrato con los Warriors por 62.5 millones de dólares, Curry no piensa en el retiro. La intención del base es seguir defendiendo la camiseta de Golden State por muchos años más.

"Espero poder jugar muchas más temporadas", afirmó Curry días atrás tras no tener la posibilidad de jugar los playoffs al caer a manos de los Phoenix Suns 111-96 en el Play-In.

The Warriors are planning to discuss a contract extension with Steph Curry this summer, according to ESPN's Ramona Shelburne and Anthony Slater.



Curry, 38, is signed for one more season and has been in Golden State for his entire 17-year career. pic.twitter.com/5XMlACZYyy — Yahoo Sports (@YahooSports) April 20, 2026

El base cerró su andar en la temporada regular con 26.6 puntos por partido, 3.6 rebotes, 4.7 asistencias, 46.8% en tiros de campo, 39.3% en triples, 92.3% en tiros libres, 22.6 de PER y 4.1 de Wins Shares. De mantenerse alejado de las lesiones, es un jugador que aún rinde a un alto nivel en la NBA, amén de ser el jugador de la liga que mas camisetas vende alrededor del mundo.

Curry ha pasado 17 años en las filas de los Warriors, acumulando 470.1 millones de dólares en contratos. Es el jugador más emblemático en la historia de la organización y su plan es retirarse con la única camiseta que ha defendido en la NBA.

El último acuerdo que firmó Curry con los Warriors (extensión máxima para veteranos) fue en 2022 por 4 años y 215.5 millones de dólares, el cual expira tras la campaña que se avecina.

¿Cuántos títulos y premios MVP tiene Stephen Curry en la NBA?

La carrera de Curry en la NBA ha sido legendaria, al punto de que muchos lo consideran como el mejor base de la historia de la liga, inclusive por encima de Magic Johnson, cuyo legado en Los Angeles Lakers ha sido alabado por distintas generaciones.

En su andar en la NBA, el base de los Warriors tiene en sus vitrinas:

4× Campeón de la NBA: (2015, 2017, 2018, 2022).

2× NBA MVP (Temporada Regular): (2015, 2016). Cabe destacar que en 2016 fue el primer y único MVP unánime en la historia de la liga.

1× NBA Finales MVP: (2022).

1× NBA Clutch Player of the Year: (2024).

1× MVP de las Finales de la Conferencia Oeste: 2022 - Trofeo Magic Johnson.

2× MVP del NBA All-Star Game: (2022, 2025).

¿Cuáles han sido sus selecciones y reconocimientos?

12× NBA All-Star: Seleccionado de forma consecutiva (salvo por lesión) desde 2014 hasta 2026.

11× Equipos All-NBA.

Primer equipo: 4 veces.

Segundo equipo: 5 veces.

Tercero equipo: 2 veces.

Miembro del Equipo del 75 Aniversario de la NBA.

NBA All-Rookie First Team: (2010).

¿Cuáles son sus lideratos históricos?

2× Máximo anotador de la NBA: (2016 con 30.1 ppp; 2021 con 32.0 ppp).

1× Líder en robos de la NBA: (2016).

8× Líder en triples anotados en una temporada.

5× Líder en porcentaje de tiros libres.

Club del 50-40-90: Logrado en 2016 (más del 50% en tiros de campo, 40% en triples y 90% en tiros libres). Es el único en hacerlo promediando más de 30 puntos.

Máximo anotador de triples de todos los tiempos: Superó a Ray Allen en 2021 y actualmente es el único jugador que ha superado la barrera de los 4,000 triples en temporada regular.

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