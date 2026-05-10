Warriors y Stephen Curry negociarán una extensión de contrato en los próximos meses

Stephen Curry está viendo como su contrato con Golden State se acerca a su final y en las postrimerías de su carrera en la NBA quiere asegurarse que se retirará con la camiseta de los Warriors, sobre todo viendo como el entrenador Steve Kerr acordó su estadía en la organización por un par de campañas más.

Shams Charania, de ESPN, informó este fin de semana que Curry y los Warriors se sentarán en verano a negociar una extensión de contrato que le permita pasar a la historia como un jugador de "un solo club" y defender los colores de los Warriors hasta que ya no pueda jugar más al nivel de la NBA.

El último acuerdo que firmó Curry con los Warriors (extensión máxima para veteranos) fue en 2022 por 4 años y 215.5 millones de dólares, el cual expira tras la campaña que se avecina. Por ello, para ambas partes es importantes dilucidar qué pasará después de la próxima temporada y si el base tendrá que alistarse para ser agente libre o se quedará en la franquicia.

Stephen Curry and the Warriors are expected to have extension conversations later this summer, per @ShamsCharania pic.twitter.com/AoVKC4otZj — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) May 10, 2026

El base cerró su andar en la temporada regular con 26.6 puntos por partido, 3.6 rebotes, 4.7 asistencias, 46.8% en tiros de campo, 39.3% en triples, 92.3% en tiros libres, 22.6 de PER y 4.1 de Wins Shares. De mantenerse alejado de las lesiones, es un jugador que aún rinde a un alto nivel en la NBA, amén de ser el jugador de la liga que mas camisetas vende alrededor del mundo.

"Espero poder jugar muchas más temporadas", afirmó Curry después de caer eliminado del torneo Play-In ante los Phoenix Suns semanas atrás.

Curry ha pasado 17 años en las filas de los Warriors, acumulando 470.1 millones de dólares en contratos. Es el jugador más emblemático en la historia de la organización y su plan es retirarse con la única camiseta que ha defendido en la NBA.

¿Cuántos títulos y premios MVP tiene Stephen Curry en la NBA?

La carrera de Curry en la NBA ha sido legendaria, al punto de que muchos lo consideran como el mejor base de la historia de la liga, inclusive por encima de Magic Johnson, cuyo legado en Los Angeles Lakers ha sido alabado por distintas generaciones.

En su andar en la NBA, el base de los Warriors tiene en sus vitrinas:

4× Campeón de la NBA: (2015, 2017, 2018, 2022).

2× NBA MVP (Temporada Regular): (2015, 2016). Cabe destacar que en 2016 fue el primer y único MVP unánime en la historia de la liga.

1× NBA Finales MVP: (2022).

1× NBA Clutch Player of the Year: (2024).

1× MVP de las Finales de la Conferencia Oeste: 2022 - Trofeo Magic Johnson.

2× MVP del NBA All-Star Game: (2022, 2025).

¿Cuáles han sido sus selecciones y reconocimientos?

12× NBA All-Star: Seleccionado de forma consecutiva (salvo por lesión) desde 2014 hasta 2026.

11× Equipos All-NBA.

Primer equipo: 4 veces.

Segundo equipo: 5 veces.

Tercero equipo: 2 veces.

Miembro del Equipo del 75 Aniversario de la NBA.

NBA All-Rookie First Team: (2010).

¿Cuáles son sus lideratos históricos?

2× Máximo anotador de la NBA: (2016 con 30.1 ppp; 2021 con 32.0 ppp).

1× Líder en robos de la NBA: (2016).

8× Líder en triples anotados en una temporada.

5× Líder en porcentaje de tiros libres.

Club del 50-40-90: Logrado en 2016 (más del 50% en tiros de campo, 40% en triples y 90% en tiros libres). Es el único en hacerlo promediando más de 30 puntos.

Máximo anotador de triples de todos los tiempos: Superó a Ray Allen en 2021 y actualmente es el único jugador que ha superado la barrera de los 4,000 triples en temporada regular.

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