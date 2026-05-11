Warriors planean ir por Kawhi Leonard o LeBron James tras la renovación de Steve Kerr

¿Más experiencia para los Golden State Warriors? Parece que la idea de la franquicia es seguir acumulando años de servicio en la liga, después de la renovación por dos años del técnico Steve Kerr, ya que suenan dos veteranos para llegar a la franquicia.

La idea de sumar a un alero anotador sigue estando sobre la mesa y Kawhi Leonard y LeBron James son los nombres que han sido vinculados con la divisa de la Bahía. Aunque ya cuentan con suficiente experiencia con Stephen Curry y Draymond Green, nunca está de más fortalecer la posición 3 con jugadores probados en la liga.

El periodista Tim Kawakami dijo que los Warriors están interesados en adquirir tanto a Leonard como a LeBron James. Después de quedar eliminados en el Play In, los de San Francisco necesitan mejoras notables en su nómina.

“¿Podría ser que la mejor opción para los Warriors esta temporada baja sea realmente hacer todo lo posible por fichar a Kawhi Leonard o LeBron James? Creo que sí. Creo que todas las circunstancias adversas y los indicadores alarmantes de esta campaña están llevándolos por este camino de vida o muerte. Y creo que existe la posibilidad de que este movimiento desesperado funcione”, dijo el reportero.

Kerr acordó una extensión de dos años que lo mantendrá como el entrenador mejor pagado de la NBA, con unos 17.5 millones de dólares anuales.

Leonard podría unirse a Steph Curry | Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

¿Cómo encajaría Leonard en los Warriors?

Leonard es un alero que ha mostrado en esta temporada que todavía tiene mucho que ofrecer. Los Miami Heat también han mostrado interés, pero los Warriors son un equipo ideal para el estilo de juego del veterano.

El veterano viene de una buena campaña, con 27.9 puntos por partido (el máximo de su carrera) con una eficiencia notable de 50.5% en tiros de campo, 38.7% en triples y un sólido 89.2% desde la línea de tiros libres, con Los Angeles Clippers.

Golden State perdió competitividad cuando Jimmy Butler y Stephen Curry quedaron fuera por lesiones, así que necesitan una plantilla mucho más larga.

¿Y LeBron James cómo se acoplaría?

James está cumpliendo la última campaña de su contrato y la buena relación que tiene tanto con Stephen Curry como con Steve Kerr hace que se hable tanto de una posible llegada al conjunto de San Francisco.

Para que se dé el acuerdo, James tendría que bajar sus expectativas salariales, para acoplarse a una plantilla cargada de figuras con grandes sueldos. El veterano de 41 años de edad viene de ganar 52.6 millones de dólares con los Lakers.

Ya se vio en los pasados Juegos Olímpicos como James se entiende a la perfección con Curry. Ambos ganaron la medalla de oro, venciendo al local Francia en la final.

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