El comercial de Bad Bunny para el Super Bowl 2026

Con un atuendo típico de Puerto Rico y montado sobre un poste de anotación de fútbol americano, el cantante Bad Bunny fue presentado por la NFL en un video como el protagonista del show del medio tiempo del Super Bowl del domingo 8 de febrero.

El espectáculo se realizará en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, que será la segunda presentación en un evento de este tipo en su carrera para el cantante y la primera en el rol de artista principal.

En 2020, tuvo una breve participación con Shakira y Jennifer López, pero ahora hará gala de sus mejores canciones, que le llevaron a ganarse el reconocimiento como el artista más escuchado en la plataforma Spotify en el 2025.

¿Qué gana Bad Bunny con su participación en el Super Bowl?

La razón principal por la que los artistas se ponen a disposición para cantar en el Super Bowl es la exposición que tiene el evento. Es el espectáculo deportivo más visto en el mundo, solo superado por la final de la Copa del Mundo de la FIFA, que ocurre cada cuatro años.

El cantante boricua tendrá una exposición única, en mercados que quizás no ha explotado y dándole una vitrina a la música latina, sobre todo al género urbano, de penetrar en personas que quizás nunca habían escuchado su música.

Su video de promoción y anuncio de que estará en el Super Bowl ha tenido millones de reproducciones. Aunque también ha generado polémica su designación como el artista principal del evento, para el artista es un gran beneficio ser parte de un show de la NFL.

¿Cuáles han sido las repercusiones de la designación de Bad Bunny como artista principal del Super Bowl?

La selección de Bad Bunny como artista principal del Super Bowl ha generado reacciones un tanto controversiales. De hecho, han marcado un debate político, ya que el boricua ha criticado en algunas ocasiones al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y a otros personajes del gobierno estadounidense.

"Nunca he oído hablar de él, no sé quién es. No sé por qué lo hacen. Es una locura", respondió Trump a un periodista. "Me parece ridículo".

El presentador de televisión, Greg Kelly, también habló del asunto. "La NFL acaba de elegir al conejo Bad Bunny, o como se llame, un tipo que odia a ICE [el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas], a quien usted no le cae bien y que acusa de racismo a todo lo que no le gusta".

