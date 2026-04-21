¿Cómo ver el Draft de la NFL de 2026 en vivo, TV y streaming?

El Draft de la NFL 2026 no es simplemente un proceso de selección de jugadores; es el epicentro en el cual nacen las leyendas y se redefine el futuro de las 32 franquicias del fútbol americano profesional.

A través de la historia, este evento ha pasado de ser una reunión técnica en hoteles de Nueva York a convertirse en un espectáculo mediático de proporciones globales, superando en niveles de audiencia a finales de otras ligas deportivas en Estados Unidos.

Es que el interés radica en la esperanza, ya que para las organizaciones con temporadas perdedoras, el citado certamen representa la oportunidad de adquirir a ese rostro de la institución capaz de cambiar el destino.

En 2026, la mística del acero se apodera del draft, pues Pittsburgh, una de las ciudades con mayor tradición ganadora en la National Football League, será la sede oficial, del 23 al 25 de abril.

¿Dónde ver el Draft de la NFL 2026 en TV, online legal y sin interrupciones?

Sin dudas, millones de aficionados y espectadores en general, dispondrán de diversas opciones oficiales en vivo y mediante la TV y plataformas online en Estados Unidos y alrededor del planeta, para seguir cada pick en este draft.

Televisión: ESPN y NFL Network tendrán la concesión televisiva de esta cita en Norteamérica y a nivel internacional.

Streaming: El NFL Game Pass se antoja como la alternativa en streaming, incluso alrededor del mundo.

Otras plataformas online: FuboTV, Hulu y Live TV ofrecen servicios con canales deportivos y de transmisión en vivo del Draft de la NFL (según disponibilidad por región), gracias a las cadenas que tienen los derechos.

Los canales para ver el Draft de la NFL 2026 en México

Para nadie es un secreto que la nación azteca representa el segundo máximo mercado de la prestigiosa competición estadounidense; por consiguiente, el venidero draft será imperdible para dichos fans, además de contar con alternativas de manera convencional y vía digital.

Televisión: ESPN tendrá cobertura desde el lugar de los acontecimientos, aunque dicha señal llegará por cable.

Streaming: Disney+ (ESPN) con suscripción paga, así como FuboTV otorgarán la posibilidad de disfrutar del mediático certamen mediante plataformas en línea.

¿Cómo ver el Draft de la NFL 2026 por Disney Plus y ESPN?

Para ver el evento en cuestión desde dispositivos móviles u online por Disney+ o ESPN App se deben seguir los siguientes pasos:

1. Contratar una suscripción activa de Disney+ que incluya el acceso a contenido deportivo/ESPN en la región correspondiente.

2. Abrir la app de Disney+ o ESPN en cualquier dispositivo (teléfono, tableta, Smart TV).

3. Buscar el evento “Draft de la NFL” o navegar hasta la sección de deportes en vivo.

4. Activar la salida de audio en español o inglés, si están disponibles, y disfrutar de la transmisión completa.

¿Cómo descargar la App para ver el Draft de la NFL 2026 en el celular?

Para disfrutar legalmente en un smartphone o tablet de la cita de escogencias de las mayores promesas del emparrillado, hay que descargar las aplicaciones oficiales. Pues una vez instalada se debe iniciar sesión con la respectiva cuenta y suscripción vigente, aunado a seleccionar la transmisión en directo del evento.

Entre las Apps autorizadas disponibles se encuentran las siguientes:

Disney+/ESPN App: para usuarios según cada región por App Store (iOS) y Google Play (Android).

FuboTV: para usuarios según cada región por App Store (iOS) y Google Play (Android).

¿Quiénes comentarán el Draft de la NFL 2026 en español?

Los comentarios en castellano del evento de Pittsburgh estarán a cargo de las voces más respetadas del medio.

Por parte de ESPN, se espera la participación del equipo liderado por Eduardo Varela y Pablo Viruega, quienes aportarán un análisis táctico y profundo de cada pick.

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