¿Cuántos corredores han ganado el MVP del Super Bowl de la NFL en la historia?

Aunque en los últimos años los quarterbacks se han robado los galardones al MVP del Super Bowl de la NFL, no es menos cierto que en las décadas de los 70 y 80 los running backs tenían un peso enorme en las ofensivas de sus equipos.

Hasta el 2026, un total de 7 corredores han ganado el MVP del Super Bowl en la historia, entre los que destacan las actuaciones de Marcus Allen (SB XVIII), John Riggins (SB XVII) y Larry Csonka (SB VIII).

El último running back en llevarse el galardón fue Terrell Davis en el Super Bowl XXXII (enero de 1998). De hecho, Davis es el único corredor en esta lista con 3 touchdowns terrestres en un Super Bowl. Según se reseña, esta faena lo hizo sufriendo una migraña severa que incluso le nubló la vista durante parte del segundo cuarto.

Terrell Davis es un ganador del MVP del Super Bowl | Kirby Lee-Imagn Images

Allen, por su parte, es el dueño de la actuación más eficiente, promediando 9.6 yardas por acarreo, ayudado por una legendaria carrera de 74 yardas que es considerada una de las mejores en la historia del Super Tazón.

Riggins también recordado por tener la marca de más acarreos (38) para un MVP, mientras que Csonka, en el Super Bowl VIII, fue tan dominante que su mariscal de campo, Bob Griese, solo necesitó lanzar 7 pases en todo el partido.

Estos son los corredores que han ganado el MVP en la historia del Super Bowl:

Super Bowl Jugador (Equipo) Acarreos Yardas Touchdowns Yardas recibidas VIII Larry Csonka (MIA) 33 145 2 0 IX Franco Harris (PIT) 34 158 1 0 XVII John Riggins (WAS) 38 166 1 15 XVIII Marcus Allen (RAI) 20 191 2 18 XXV Ottis Anderson (NYG) 21 102 1 7 XXVIII Emmitt Smith (DAL) 30 132 2 26 XXXII Terrell Davis (DEN) 30 157 3 8

¿Cuántos quarterbacks han ganado el MVP del Super Bowl de la NFL?

Hasta el 2026, un total de 32 quarterbacks distintos han ganado el premio al MVP del Super Bowl.

Los mariscales de campo se han llevado el galardón en más de la mitad de las ocasiones (32 de 59). Varios de ellos lo han ganado en múltiples ocasiones, sumando un total de 33 trofeos para la posición.

Tom Brady fue MVP de la final de la NFL en cinco ocasiones, Joe Montana en tres, Patrick Mahomes también en tres, y Bart Starr, Terry Bradshaw y Eli Manning se llevaron el galardón en un par de oportunidades.

Los 32 quarterbacks que se han llevado el premio por orden cornológico son:

Bart Starr (Packers)



Joe Namath (Jets)



Len Dawson (Chiefs)



Roger Staubach (Cowboys)



Terry Bradshaw (Steelers)



Jim Plunkett (Raiders)



Joe Montana (49ers)



Phil Simms (Giants)



Doug Williams (Redskins)



Mark Rypien (Redskins)



Troy Aikman (Cowboys)



Steve Young (49ers)



John Elway (Broncos)



Kurt Warner (Rams)



Tom Brady (Patriots/Buccaneers)



Peyton Manning (Colts)



Eli Manning (Giants)



Drew Brees (Saints)



Aaron Rodgers (Packers)



Joe Flacco (Ravens)



Nick Foles (Eagles)



Patrick Mahomes (Chiefs)



Jalen Hurts (Eagles)

