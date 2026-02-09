Sports Illustrated

¿Cuántos corredores han sido MVP del Super Bowl en la historia?

Un total de 7 running backs se han llevado el premio al mejor jugador del Super Bowl
Luiscarlos González|
Aunque en los últimos años los quarterbacks se han robado los galardones al MVP del Super Bowl de la NFL, no es menos cierto que en las décadas de los 70 y 80 los running backs tenían un peso enorme en las ofensivas de sus equipos.

Hasta el 2026, un total de 7 corredores han ganado el MVP del Super Bowl en la historia, entre los que destacan las actuaciones de Marcus Allen (SB XVIII), John Riggins (SB XVII) y Larry Csonka (SB VIII).

El último running back en llevarse el galardón fue Terrell Davis en el Super Bowl XXXII (enero de 1998). De hecho, Davis es el único corredor en esta lista con 3 touchdowns terrestres en un Super Bowl. Según se reseña, esta faena lo hizo sufriendo una migraña severa que incluso le nubló la vista durante parte del segundo cuarto.

Allen, por su parte, es el dueño de la actuación más eficiente, promediando 9.6 yardas por acarreo, ayudado por una legendaria carrera de 74 yardas que es considerada una de las mejores en la historia del Super Tazón.

Riggins también recordado por tener la marca de más acarreos (38) para un MVP, mientras que Csonka, en el Super Bowl VIII, fue tan dominante que su mariscal de campo, Bob Griese, solo necesitó lanzar 7 pases en todo el partido.

Estos son los corredores que han ganado el MVP en la historia del Super Bowl:

Super Bowl

Jugador (Equipo)

Acarreos

Yardas

Touchdowns

Yardas recibidas

VIII

Larry Csonka (MIA)

33

145

2

0

IX

Franco Harris (PIT)

34

158

1

0

XVII

John Riggins (WAS)

38

166

1

15

XVIII

Marcus Allen (RAI)

20

191

2

18

XXV

Ottis Anderson (NYG)

21

102

1

7

XXVIII

Emmitt Smith (DAL)

30

132

2

26

XXXII

Terrell Davis (DEN)

30

157

3

8

