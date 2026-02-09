Las declaraciones del venezolano Andrés Borregales tras perder el Super Bowl con los Patriots

El venezolano Andrés Borregales hizo historia en el Super Bowl LX con un punto extra que colocará su nombre en el libro de récords de la NFL. Pese a que sus New England Patriots cayeron 29-13 ante los Seattle Seahawks, el pateador no pierde las esperanzas de algún día ser campeón, sabiendo el núcleo joven que tienen los Pats.

"Hay muchas cosas buenas que rescatar de la temporada. Llegamos al Super Bowl pese a que muchas personas no creían en nosotros. Ahora tenemos que pasar la página y seguir trabajando. Gracias por el apoyo. Sé que hay muchos niños latinos que nos vieron aquí y sueñan también con poder llegar", dijo Borregales en rueda de prensa después del revés del Super Bowl.

El surgido en la Universidad de Miami se convirtió en el primer nacido en Venezuela en participar en un choque por el Trofeo Vince Lombardi, al anotar un punto extra para la entidad de Massachusetts. Cuando restaban 12 minutos por jugar del cuarto período, Borregales completó su patada, luego que los Patriots anotaran su primer touchdown del desafío.

En su temporada de novato, Borregales disputó los 17 partidos de la fase regular, convirtiendo 27 de 32 goles de campo, con una efectividad del 84.4%, y aportando 134 unidades a su elenco. De hecho, su rendimiento fue reconocido por la Asociación de Escritores de Fútbol Americano de Estados Unidos, que lo incluyó en el Equipo Ideal de Novatos.

🇻🇪🏈El pateador venezolano Andy Borregales, de los New England Patriots, expresó su orgullo por la temporada del equipo, al destacar que superaron las expectativas iniciales y que el enfoque ahora está puesto en el futuro de la franquicia.



“Muchos no pensaban que llegaríamos al… pic.twitter.com/XHPObLlQtW — El Nacional (@ElNacionalWeb) February 9, 2026

Su distancia máxima fue de 59 yardas, lograda en la Semana 18 contra los Miami Dolphins. Además estuvo perfecto en intentos de más de 50 yardas (4 de 4).

Antes de llegar a la National Football League, Borregales construyó una carrera histórica en la Universidad de Miami, donde se convirtió en el máximo anotador del programa con 405 puntos. Asimismo, estableció su récord personal con un gol de campo de 56 yardas, rendimiento que lo llevó a ser el único pateador seleccionado en el draft 2025, cortesía de los Patriots en la sexta ronda.

Los Seattle Seahawks, por su parte, dieron el domingo una exhibición defensiva ante los Patriots en el Super Bowl LX, superándolos 29-13 en un duelo que hasta lució desigual y en el que los campeones de la Conferencia Nacional lograron el segundo título de la NFL de su historia.

Para Seattle haber ganado el segundo trofeo Vince Lombardi en la historia de la franquicia tuvo un sabor especial, ya que se vengaron de aquella dolorosa derrota en el Super Bowl XLIX de hace 11 años.

