La mejor receta de Buffalo Wings para el Super Bowl

Las alitas crujientes, conocidas como Buffalo Wings, son perfectas para disfrutar de un domingo de NFL, sobre todo si se trata del Super Bowl. Este año el evento tendrá lugar en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, y desde ya las personas van buscando las recetas para recibir a sus invitados con platillos típicos del fútbol americano.

Unas alitas bien cocinadas, crujientes y con un toque picante son toda una tradición en la cultura deportiva estadounidense. Aunque las venden en la mayoría de los estadios en Estados Unidos, también es un plato que se prepara en la casas, en la previa de grandes eventos como el Super Bowl.

¿Qué hace perfectas a las Buffalo Wings del Super Bowl?

El secreto es que la piel de las alitas quede cocinada de manera perfecta y también que la salsa que las acompañe tenga una mezcla se sabores explosivos al llegar al paladar. Aunque es un platillo originario de Nueva York, se ha expandido por todo el mundo.

La salsa picante o de barbacoa debe estar sazonada de una manera que sea el complemento perfecto para las alitas. Es clave que tenga un buen espesor y que el picante no sea abrumador.

En la NFL las alitas de pollo son un clásico | Kevin Sabitus/GettyImages

¿Cuál es la receta de las Buffalo Wings del Super Bowl?

Preparar las Buffalo Wings es un proceso corto, pero en el que hay que estar muy atentos para no quemar o sobrepasar las alitas en el horno donde se prepare. A continuación, los ingredientes que deben tener para este plato.

Para las alitas

1.5 kg (aprox. 3 libras) de alitas de pollo, separadas en drumettes y flats.

1 cucharada de polvo para hornear (ingrediente clave para que queden crujientes).

1 cucharadita de sal.

1/2 cucharadita de pimienta negra.

Para la salsa

1/2 taza (1 barra) de mantequilla sin sal.

1 taza de salsa picante tipo Frank's RedHot (u otra salsa de cayena).

1 cucharadita de vinagre blanco (opcional, para balancear).

Los pasos para preparar las Buffalo Wings

En toda actividad culinaria hay que estar muy atentos a los pasos a seguir, para cumplir con todos los requisitos que necesita un plato para llenar las expectativas de los comensales. A continuación, el paso a paso para preparar las Buffalo Wings.

Paso 1: Secar las alitas

Esto es crucial para que las alitas puedan estar crujientes. Unas alitas húmedas nunca estarán crujientes, por eso es ideal secarlas con una toalla de papel.

Paso 2: Sazonar

En un recipiente grande, mezclar polvo para hornear con sal y pimienta al gusto. Añadir las alitas al envase, revolver bien y sacar cuando todas estén cubiertas de manera homogénea.

Paso 3: Hornear

Es muy importante precalentar el horno a unos 220 grados antes de ingresarlas. Hay que dejarlas unos 20 minutos hasta que el aire que circula en el horno las deje bien cocinadas y crujientes. Se debe verificar que todas estén tostadas por ambos lados.

Paso 4: Preparar la salsa

Mientras el horno hace el trabajo con las alitas, es hora de preparar la salsa. Se debe derretir mantequilla a fuego bajo, agregar salsa picante y vinagre y revolver bien.

Paso 5: Bañar las alitas y servir

Una vez que estén listas las alitas y fuera del horno, hay que llevarlas a un recipiente grande y mezclar con la salsa. Hay que revolverlas bien y luego disfrutarlas en familia.

Más noticias sobre el Super Bowl de la NFL