¿Por qué Las Vegas Raiders seleccionarán al quarterback Fernando Mendoza en el Draft de la NFL 2026?

Fernando Mendoza, nacido en Boston pero con ascendencia cubana, es una de las más grandes promesas en lo que a mariscales de campo se refiere. Las Vegas Raiders tienen todo para seleccionar al jugador de la Universidad de Indiana en el próximo Draft de la NBA.

Mendoza terminó su etapa universitaria con 8.247 yardas por aire, 71 pases de touchdown y 22 intercepciones en 35 desafíos como titular. Igualmente, sumó 467 yardas por tierra y 11 anotaciones, con una visión de juego privilegiada y una capacidad para mantener vivas las ofensivas.

Los Raiders le han puesto el ojo a Mendoza, quien viene ganar el Trofeo Heisman 2025 y es considerado uno de los mariscales de campo más completos de su promoción. A sus 22 años de edad, está listo y con madurez para asumir nuevos retos.

Indiana consiguió una temporada histórica, con su primer campeonato y con un Mendoza en plan estelar. En la definición por el título que se dio el pasado 9 de enero, estaban los dueños de los Raiders para observar a Mendoza.

Desde ese momento, se pudo conocer el interés del equipo de Las Vegas por seleccionarlo en el Draft de la NFL. Mark Davis, propietario de los Raiders, ha demostrado admiración por el novato e incluso, Tom Brady ha destacado su visión de juego.

Los Raiders pusieron el ojo en Mendoza y sus estadísticas no mienten: completó 273 de 379 pases para 3,535 tardas y 41 touchdowns con solo 6 intercepciones y 7 anotaciones por tierra.

¿Por qué será la escogencia número 1 del Draft de la NFL?

La madurez que ha mostrado Mendoza en su etapa universitaria hacen que sea el objetivo principal del Draft 2026 de la liga. Los Raiders necesitan un jugador de sus características y no lo deberían dejar pasar.

Los Raiders no ganan en los playoffs desde el Campeonato de la AFC en la temporada del 2002 antes de perder en el Super Bowl XXXVII contra los Buccaneers. Han tenido dos participaciones más en postemporada desde entonces, sin poder avanzar.

Los Raiders tienen la oportunidad de seleccionar primero en el Draft gracias a que terminaron con récord 3-14, el peor de la NFL, en la pasada temporada. Aunque necesitan reforzarse en varias posiciones del campo de juego, empezar con la estabilidad de tener a Mendoza es un paso importante si quieren regresar a los playoffs.

Projected No. 1 overall pick Fernando Mendoza on Raiders fans and potentially getting drafted to Las Vegas:



"The Raiders fans are some of the best fans in all of the NFL. They're diehard, they're loyal."@heykayadams pic.twitter.com/VqOptDE7MW — Up & Adams (@UpAndAdamsShow) February 6, 2026

¿Mendoza sería titular en su primera temporada con los Raiders?

Los Raiders saben que tienen que contar con un proyecto a futuro y por eso decidieron contratar al mariscal de campo veterano Kirk Cousins, quien tiene planeado ser titular en la próxima temporada.

Esto le quitará presión a Mendoza en su primera campaña, que debe ser de ajuste y aprendizaje ante un nivel de juego más rápido y ágil que el de la NCAA.

Mendoza no es reconocido por un gran brazo, pero la precisión que tiene lo convierten en una estrella a futuro de la NFL. La paciencia en el proceso de adaptación será clave. Para Mendoza, el objetivo es convertirse en la cara de la franquicia en el futuro.

Más sobre la historia de la NFL