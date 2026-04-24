¿Quién fue el primer pick del Draft de la NFL de 2026?

El Draft de la NFL 2026 quedó oficialmente inaugurado la noche del jueves en el Acrisure Stadium de Pittsburgh, sede que recibió a miles de aficionados y representantes de las 32 franquicias para presenciar el inicio de una nueva generación de talentos del deporte más popular en Estados Unidos.

En efecto, el hogar de los Steelers volvió a transformarse en uno de los grandes escenarios del fútbol americano, con una jornada inaugural marcada por decisiones esperadas, movimientos estratégicos y el entusiasmo habitual que rodea a uno de los eventos por excelencia del calendario.

De ese modo, Las Vegas Raiders no sorprendieron a nadie y eligieron al quarterback Fernando Mendoza, surgido de la Universidad de Indiana y considerado uno de los prospectos más destacados de su clase. Su llegada confirmó las previsiones de los analistas y reafirmó la importancia que continúa teniendo la posición de mariscal de campo en el emparrillado dentro de la construcción de las organizaciones.

Mendoza, de 22 años e inconfundible carisma, destacó por su madurez a nivel colegial y por una notable capacidad para leer defensivas rivales, aunado a lanzar en situaciones complicadas y exhibir precisión en sus envíos; argumentos que le han impulsado al mencionado estatus.

The moment Fernando Mendoza became a Las Vegas Raider 🥹 pic.twitter.com/qt6MM8jkeS — ESPN (@espn) April 24, 2026

Aunque su ascenso al estatus de promesa élite comenzó tras su paso por la California Golden Bears Football, el nacido en Boston explotó completamente durante el 2025 cuando se transformó en la cara de los campos universitarios. En dicho curso registró 3.535 yardas por pase, 41 touchdowns y apenas seis intercepciones, cifras que lo colocaron entre los más eficientes del país en su posición; al tiempo de completar el 72% de sus envíos y terminar con un rating de 182.9, uno de los mejores del circuito a ese nivel. También aportó movilidad con 276 yardas terrestres y siete anotaciones por la misma vía.

Entretanto, la carrera universitaria del quarterback de extracción cubana mostró una evolución constante, ya que en 2023 lanzó para 1.708 yardas, 14 touchdowns y 10 intercepciones, mientras que al año siguiente dio un salto importante con 3.004 yardas y 16 pases de anotación. Todo eso previo a erigirse en el ganador unánime del Trofeo Heisman 2025.

En términos acumulados, Fernando Mendoza cerró su etapa colegial con 8.247 yardas por aire, 71 pases de touchdown y 22 intercepciones en 35 desafíos como titular. Igualmente, sumó 467 yardas por tierra y 11 anotaciones, reflejando una habilidad para extender acciones y mantener vivas las ofensivas.

En definitiva, los Raiders se apoyarán en el citado talento de raíces antillanas a fin de iniciar su reestructuración y dejar en el olvido una paupérrima campaña anterior, la cual los vio cosechar marca de 3-14, la peor de la NFL junto a New York Jets, Tennessee Titans y Arizona Cardinals.

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