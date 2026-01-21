Ranking de los 4 posibles cruces del Super Bowl LX

La temporada 2025/2026 de la NFL está llegando a su punto culminante, tanto que sólo cuatro equipos continúan de pie a fin de luchar por arribar al Super Bowl LX, a disputará el 8 de febrero en Santa Clara, California.

De ese modo y a la espera de los partidos por el Campeonato de Conferencia en la Americana y Nacional, los aficionados ya comienzan a imaginar los posibles cruces en el escenario más grande del fútbol americano estadounidense, el cual tendrá lugar en el Levi's Stadium, la casa de los San Francisco 49ers.

Sin dudas, cada combinación ofrecería historias atractivas, duelos tácticos y narrativas que van desde viejas rivalidades hasta la posible consolidación de nuevas dinastías.

Por consiguiente, se analizarán todos los eventuales choques del próximo Super Tazón, a sabiendas de que el mismo promete ser un espectáculo lleno de connotación histórica, legado y talento, el cual superará el plano deportivo.

4. Denver Broncos vs. Los Angeles Rams

Rams y Broncos no chocan desde el 2023 | Dustin Bradford/GettyImages

Choque de mentes brillantes. En efecto, un Broncos-Rams el 8 de febrero significaría un duelo estratégico de alto nivel entre estrategas campeones: Sean Payton (en la 2009/2010 con New Orleans Saints) y Sean McVay (2021/2022 con los propios angelinos). De hecho, son los únicos entrenadores en jefe restantes de esta postemporada con un Trofeo Lombardi en su currículum.



Este partido también serviría como una revancha indirecta del polémico campeonato de la NFC de 2018, cuando Payton cayó ante McVay tras una interferencia de pase no sancionada que todavía genera debate entre los aficionados.



En lo referente estrictamente al emparrillado, los californianos llegarían con el aval de convertirse en la ofensiva más productiva de la NFL, promediando 30.5 puntos por encuentro durante la regular, al tiempo que los de Colorado lideraron la justa en capturas. Claro que, la ausencia definitiva por lesión del mariscal titular de Denver, Bo Nix, limita las opciones de su escuadra.

3. Denver Broncos vs. Seattle Seahawks

Seahawks y Broncos finalizaron la ronda regular con la primera siembra en cada conferencia | Rio Giancarlo/GettyImages

Una hipotética final entre Broncos y Seahawks inevitablemente traería recuerdos de la edición XLVIII. Allí la apoteósica ofensiva de los primeros resultó completamente neutralizada por la legendaria “Legión of Boom” en una contundente victoria del equipo del estado de Washington 43-8.



Si bien la retaguardia de Denver ha sido explosiva durante la actual contienda, un Super Bowl sin un ataque funcional difícilmente cumpliría con las expectativas; en relación a la citada baja de Nix y la presencia de su suplente en plan de quarterback, Jarrett Stidham, aunado a facilitar el poderío de Seattle en defensa.



Claro está, el eterno vínculo entre ambas franquicias, tras el traspaso de Russell Wilson en la primavera del 2022, añadiría un matiz interesante a nivel de antecedentes.

2. New England Patriots vs. Los Angeles Rams

En lo mediático e histórico, un Pats-Rams se erigiría en la batalla de mayor peso en el Levi's Stadium, en búsqueda del anillo de la National Football League. No en vano, sería la tercera ocasión que estas organizaciones se encuentran en un Super Tazón, igualando la marca de por vida.



Mientras el conjunto de Massachusetts superó a su par de California con victorias en 2002 (este último hacía vida en St. Louis) y 2019, la propia divisa de LA es la única de las cuatro que quedan en los playoffs en coronarse en lo que va de década (zafra 2021/2022).



Por si fuera poco, el duelo entre Drake Maye y Matthew Stafford, en funciones de referentes de sus ofensivas, serviría como antesala del premio MVP y del relato de la juventud versus la veteranía.

1. New England Patriots vs. Seattle Seahawks

Patriots y Seahawks igualaron con el mejor récord de la última ronda regular | Kathryn Riley/GettyImages

La ausencia de Bo Nix ha mermado mucho el favoritismo de Denver en la AFC, por lo que New England pasa al primer lugar del ranking en dicha conferencia y retaría al máximo contendor global al título, según las casas de apuestas, Seattle.



Semejante juego cumbre ofrecería una combinación muy atractiva de juventud, revancha y equilibrio a lo largo del emparrillado, con el foco puesto en Drake Maye y su desempeño contra la mejor defensa de la competición.



Las dos franquicias terminaron la campaña clasificatoria dentro del top 5 tanto en puntos anotados como en menor cantidad de anotaciones permitidas, reflejando su carácter integral con y sin dominio del ovoide.

