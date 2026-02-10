Tackle ofensivo de los Patriots reveló que jugó lesionado el Super Bowl LX

La aplastante victoria de los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX 29-13 ante los New England Patriots no dejó indiferente a ningún conocedor de la NFL, sobre todo por lo mal que lució el quarterback de los perdedores Drake Maye, quien fue capturado hasta seis veces.

Uno de los responsables del revés de los Pats fue el tackle ofensivo Will Campbell, quien confesó que jugó con una rotura de ligamentos en la rodilla durante su participación en los playoffs, según Mark Daniels, de MassLive.

El jugador de 22 años permitió 14 presiones en la derrota del Super Bowl ante los Seahawks, la mayor cantidad en un partido de playoffs desde 2018, según Next Gen Stats. Las 29 presiones que Campbell permitió durante los playoffs también fueron la mayor cantidad registrada en la historia de la postemporada.

"Es parte del trabajo no rendir al máximo", dijo Campbell sobre las críticas que recibió después del Super Bowl, según MassLive. "Obviamente, me eligieron alto, me pagaron mucho, así que la gente espera algo, y yo mismo espero más", aseguró.

Patriots LT Will Campbell said he tore a ligament in his knee at some point this season, per @ByMarkDaniels.



Campbell "wasn’t 100% for the playoffs" but stated it’s not an excuse.



The rookie allowed an NFL-worst 14 pressures in the Super Bowl, per @NextGenStats. pic.twitter.com/u9OZtXS1XS — Yahoo Sports (@YahooSports) February 10, 2026

Y es que la línea ofensiva de los Patriots se vio indefensa contra la defensa de Seattle, permitiendo seis capturas y 11 golpes al mariscal de campo. Neutralizar a Maye fue clave para que los Seahawks lucieran muy superiores durante todo el partido, en el que fue un título alcanzado si se quiere con comodidad.

Maye apenas se pudo combinar para completar 22 de 37 pases y sumar 240 yardas y apenas un par de touchdowns. Además estableció un récord indeseado en los playoffs del Super Bowl, convirtiéndose en el primer mariscal de campo en ser derribado 20 veces en una sola postemporada, superando la marca de Joe Burrow, quarterback de los Cincinnati Bengals, quien fue derribado 19 veces en los playoffs de 2022.

Para Seattle haber ganado el segundo trofeo Vince Lombardi en la historia de la franquicia tuvo un sabor especial, ya que se vengaron de aquella dolorosa derrota en el Super Bowl XLIX de hace 11 años.

"Desde el primer día dijimos que no nos importaban las expectativas externas. Dijeron que éramos los menos favoritos en la división y en la conferencia. No nos importó. Se trata de nosotros, de la 'Power of 12' actuando como uno solo. Nuestra defensa jugó con el alma y Sam demostró que es un ganador", concluyó el entrenador en jefe Mike Macdonald.

Más noticias sobre el Super Bowl de la NFL