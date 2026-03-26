Tom Brady estuvo muy cerca de salir del retiro y regresar a la NFL

El considerado mejor mariscal de campo de la historia, Tom Brady, reveló en una entrevista con CNBC Sports que estuvo muy cerca de salir de su segundo retiro de la NFL para volver al emparrillado, sin embargo, los máximos dirigentes de la competición se opusieron a la idea de verlo regresar como jugador.

"De hecho, hice averiguaciones al respecto, y la idea no les agradó demasiado", comentó Brady en una entrevista reciente con Alex Sherman, de CNBC Sports. "Exploramos muchas opciones diferentes, y actualmente disfruto de mi retiro con total felicidad".

Para que Brady pudiera volver a ser quarterback tendría que vender su participación accionaria en los Raiders. Una normativa de la liga, vigente desde 2023, prohíbe a los jugadores y a los empleados de los equipos poseer acciones en una franquicia. A su vez, un portavoz de la liga declaró que permitir que un jugador en activo posea una participación en un equipo generaría "problemas relacionados con el tope salarial", según informó CNBC.

Tom Brady says he explored the possibility of coming out of retirement and returning to the NFL, adding that the league did not "like that idea very much." https://t.co/suWnQEHGfb — ESPN (@espn) March 26, 2026

Brady es recordado como uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL, teniendo en sus vitrinas premios, títulos y reconocimientos como ningún otro. Tras retirarse por segunda vez, el mariscal de campo adquirió una participación del 5% de los Raiders en 2024.

"Soy un propietario minoritario. Por lo tanto, cuando se ocupa esa posición, en realidad no existe una descripción formal del puesto. No tengo, propiamente dicho, una función operativa diaria", explicó Brady.

¿Cuáles son los logros colectivos de Tom Brady en la NFL?

Super Bowls ganados (7):

New England Patriots: XXXVI (2002), XXXVIII (2004), XXXIX (2005), XLIX (2015), LI (2017), LIII (2019).

Tampa Bay Buccaneers: LV (2021).

Apariciones en el Super Bowl: 10 (Récord absoluto).

Títulos de División: 19 (17 con Patriots y 2 con Buccaneers).

Victorias totales: 286 (combinando temporada regular y playoffs).

¿Cuáles son los premios individuales de Tom Brady en la NFL?

NFL Most Valuable Player (MVP): 3 veces (2007, 2010, 2017). Cabe destacar que en 2010 fue el primer MVP unánime de la historia.

Super Bowl MVP: 5 veces (XXXVI, XXXVIII, XLIX, LI, LV), un récord de la liga.

Jugador Ofensivo del Año: 2 veces (2007, 2010).

Pro Bowl: 15 selecciones (Récord de la NFL).

All-Pro (Primer equipo): 3 veces (2007, 2010, 2017).

Regreso del Año: 2009 (tras romperse el ligamento cruzado en 2008).

Equipos de la Década: Miembro del equipo ideal de los 2000 y de los 2010.

¿Cuáles son los números totales de Tom Brady en la NFL?

Yardas por aire: 89,214 (primer puesto histórico).

Pases de touchdown: 649 (primer puesto histórico).

Pases completados: 7.753 (primer puesto histórico).

Victorias como quarterback: 251 (primer puesto histórico).

Partidos jugados (no pateador): 335 (primer puesto histórico).

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