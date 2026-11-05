¿Por qué Efraín Álvarez no llegó al América?

Efraín Álvarez estuvo a punto de convertirse en futbolista del América antes de concretar su llegada a las Chivas. El propio extremo mexicano reveló que las negociaciones entre las 'Águilas' y los Xolos de Tijuana estaban prácticamente cerradas, pero una intervención de última hora cambió por completo su destino profesional.

El conjunto azulcrema había alcanzado un acuerdo con la directiva fronteriza para hacerse con los servicios del atacante. La operación estaba encaminada y únicamente faltaba la autorización definitiva del jugador. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que vestiría la camiseta americanista, apareció el interés del Guadalajara para modificar los planes.

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Efraín Álvarez tenía todo acordado con América, pero el llamado de Chivas lo obligó a dar vuelta atráshttps://t.co/bF3vxr0jn5 pic.twitter.com/meUz7DCspA — MedioTiempo (@mediotiempo) November 5, 2026

Durante una conversación reciente, Álvarez explicó cómo se desarrollaron aquellos acontecimientos y confirmó que Amaury Vergara fue determinante para su llegada al 'Rebaño Sagrado'. El dueño de Chivas contactó directamente con el representante del futbolista para manifestarle su deseo de contratarlo inmediatamente, incluso cuando las negociaciones con América estban prácticamente concluidas.

"Te voy a decir una historia, hermano: estaba ya casi cerca el América y cuando salió Chivas mi representante me llamó y me dice: ‘pues ya está todo con América, ya todo con Xolos y todo, pero me llamó Amaury y me dice que te quieren sí o sí, pero que ya’", relató Álvarez.

Chivas v Necaxa - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La respuesta del extremo mexicano fue inmediata y dejó completamente descartada la posibilidad de incorporarse al América. Sin necesidad de analizar las condiciones económicas que ofrecía cada institución, Álvarez manifestó su preferencia por defender los colores rojiblancos, mismos con los cuales tiene una relación desde la infancia.

"Yo quiero a Chivas, ciérrame, ni me digan nada de cuánto voy a ganar", respondió el futbolista a su representante, según su propio relato. Aquellas palabras reflejaron que su prioridad no estaba relacionada con el aspecto económico, sino con la oportunidad de incorporarse al conjunto tapatío y comenzar una nueva etapa profesional.

De esta manera, América terminó perdiendo un fichaje que tenía prácticamente asegurado, mientras que Guadalajara consiguió incorporar al atacante gracias a la intervención de su propietario. La revelación de Efraín Álvarez permite conocer los detalles de una negociación que cambió inesperadamente de rumbo y terminó favoreciendo al histórico rival de las 'Águilas'.