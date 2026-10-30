Pronóstico Barcelona vs Alavés: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Hansi Flick espera que los dos tropezones del Barcelona no sean recurrentes. Los culés cayeron 4-2 contra el PSG por la Champions League en París y, este domingo, 2-1 contra el Real Madrid en el Clásico disputado en el Camp Nou. Por eso, el partido contra el Alavés por la fecha 11 de LaLiga será la oportunidad de reencontrarse con la victoria y sumar tres puntos que les permitan mantener la ventaja que tienen en la tabla de clasificación del campeonato español, donde marchan primeros con 27 puntos.

¿Cómo llegan el Barcelona y el Alavés? Estado de forma

Barcelona Alavés Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10/2026 Anaitasuna X-X Alavés 28/10/2026 PSG 4-2 Barcelona 20/10/2026 Alavés 1-1 Málaga 23/10/2026 Real Betis 2-5 Barcelona 17/10/2026 Celta de Vigo 2-1 Alavés 18/10/2026 Galatasaray 1-4 Barcelona 13/10/2026 Alavés 1-2 Atlético de Madrid 10/10/2026 Barcelona 3-0 Getafe 10/10/2026 Athletic Club 0-0 Alavés 19/9/2026

Bajas confirmadas del Barcelona y el Alavés

Barcelona

Xavi Espart, Barcelona | Quality Sport Images/GettyImages

Los culés tienen seis jugadores de baja por lesión. Roony Bardghji, Andreas Christensen, Jules Koundé, Dani Olmo, Eric García y Xavi Espart no formarán parte del equipo que jugará el sábado. Este último tuvo que salir del Clásico por molestias en la pierna derecha que luego se confirmó es una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho que lo dejará casi dos meses fuera.

Alavés

Mikel Rodriguez, Alaves | Angel Martinez/GettyImages

Los Babazorros tienen dos bajas para enfrentar al Barcelona, una es la de Mikel Rodriguez y la otra es Facundo Garcés, los dos por roturas de ligamento cruzado anterior.

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Alavés

Barcelona: 4

4 Empates : 0

: 0 Alavés: 1

Alavés 1-0 Barcelona | LaLiga 2025/26

Barcelona 3-1 Alavés | LaLiga 2025/26

Barcelona 1-0 Alavés | LaLiga 2024/25

Alavés 0 -3 Barcelona | LaLiga 2024/25

Alavés 1-3 Barcelona | LaLiga 2023/24

Último antecedente: 13/5/2026 - Alavés 1-0 Barcelona - Fecha 36, LaLiga 2025/26

Probabilidades

Los modelos favorecen ampliamente al Barça, que ganó nueve de diez partidos en LaLiga y marcó 40 goles en ese período. Aunque viene de perder contra el PSG y el Madrid, el equipo de Flick es el líder del campeonato. El Alavés, por su parte, está en la séptima posición, pero con seis fechas sin ganar y sin victorias como visitante.

Barcelona : la estimación ronda el 82% de probabilidades de victoria. La jerarquía y su producción ofensiva lo convierten en el candidato a quedarse con los tres puntos.

: la estimación ronda el 82% de probabilidades de victoria. La jerarquía y su producción ofensiva lo convierten en el candidato a quedarse con los tres puntos. Empate : aparece cerca del 12%. Las lesiones defensivas culés y el triunfo del Alavés por 1-0 en su último enfrentamiento podrían dar para pensar en un resultado ajustado.

: aparece cerca del 12%. Las lesiones defensivas culés y el triunfo del Alavés por 1-0 en su último enfrentamiento podrían dar para pensar en un resultado ajustado. Alavés: se mueve alrededor del 6%. Los Babazorros no ganaron ninguno de sus cuatro compromisos fuera de casa y apenas marcaron dos goles en sus tres partidos ligueros anteriores.

Predicción de la IA para el Barcelona vs Alavés

Recomendación de Apuesta (IA): la opción con más respaldo es Barcelona gana, por su rendimiento en el Camp Nou y las dificultades del Alavés como visitante. Como alternativa, ambos equipos marcan es interesante porque los locales no consiguen mantener su arco invicto desde hace cuatro partidos.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Después de dos derrotas consecutivas, el Barça podría desquitarse contra unos Babazorros que todavía no ganaron fuera de casa. Los culés llevan cuatro triunfos en cuatro partidos de LaLiga en el Camp Nou (salvo el Clásico) aunque recibieron goles en cinco de sus últimos seis encuentros. Todo apunta a una victoria culé, con alguna concesión defensiva de por medio.

Barcelona 3-1 Alavés

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