Un vistazo rápido a los planteles del Real Madrid y el Barcelona permite dimensionar la calidad de los futbolistas que tienen a disposición José Mourinho y Hansi Flick. Los goles llegan desde distintos sectores del campo y los dos equipos cuentan con delanteros que marcan la diferencia tanto desde el inicio como ingresando desde el banco de suplentes.

Este domingo, en el Camp Nou, el Clásico se jugará por LaLiga. El Barça llega como líder, con nueve victorias en nueve fechas y seis puntos de ventaja sobre el Merengue que, por su parte, buscará acercarse en la clasificación, donde marcha tercero con 21 puntos.

Las estadísticas de los delanteros muestran un abanico de realidades. Por ejemplo, la lluvia de goles de Mbappé y Raphinha y la extraordinaria efectividad de Carlos Espí y Gabriel Jesus con pocos minutos.

Las estadísticas de los delanteros del Real Madrid en la temporada 2026/27

Kylian Mbappé

Kylian Mbappe, Real Madrid | Eurasia Sport Images/GettyImages

El francés es el goleador del Madrid, con 12 tantos en 12 partidos oficiales, repartidos entre nueve en LaLiga y tres en la Champions League. Además, acumula tres asistencias entre las dos competiciones.

Llega después de marcar un doblete contra el Sevilla y otro tanto en la victoria por 4-1 ante el Leipzig. Al Barça le hizo 12 goles a lo largo de su carrera, ocho de ellos en el Camp Nou, tanto como jugador del PSG como del Merengue.

Yan Diomande

Yan Diomande, Real Madrid | DeFodi Images/GettyImages

El extremo está en su mejor momento desde que llegó a España. En sus últimos cuatro partidos entre liga y Champions, dejó tres goles y tres asistencias en 274 minutos, incluida su participación en dos tantos ante el Leipzig, su exequipo.

Le está sacando jugo a la sanción de Vinícius Jr., donde Mourinho aprovecha para darle los minutos que no pudo tener en el inicio de la temporada. El tiempo dirá si podrá mantener la titularidad.

Carlos Espí

Carlos Espi, Real Madrid | Quality Sport Images/GettyImages

El español es uno de los casos más eficaces del Merengue porque acumula tres goles en apenas 38 minutos, con un promedio de uno cada 12,7 minutos. Sus anotaciones llegaron contra el Espanyol, el Elche y la Roma.

Espí participó en seis de los primeros diez partidos del equipo y todavía no fue titular. Por eso, su efectividad contrasta con sus escasas oportunidades, que son, en parte, debido a la constante presencia de Mbappé en el once inicial.

Endrick

Endrick, Real Madrid | DeFodi Images/GettyImages

El ex Palmeiras tuvo una participación limitada en este inicio de temporada. Sumaba 35 minutos oficiales hasta su oportunidad de más duración durante el partido ante la Roma.

En ese partido, Endrick ingresó desde el banco y fue parte de la remontada del Real Madrid, que consiguió tres goles en siete minutos con la intervención del delantero que dejó un gol a los 85 minutos.

Brahim Díaz

Brahim Diaz, Real Madrid | Soccrates Images/GettyImages

Las molestias musculares condicionaron su presencia en los primeros partidos de la temporada. Eso si, contra el Inter de Milán, en el debut de la Champions, disputó 79 minutos y asistió a Mbappé.

Desde ese encuentro, acumuló apenas 22 minutos en los siguientes cinco partidos, todos contra el Elche. Volvió a sumar tiempo en cancha contra el Sevilla, la fecha pasada y unos cuantos más contra el Leipzig en la tercera jornada europea.

Las estadísticas de los delanteros del Barcelona en la temporada 2026/27

Raphinha

Raphinha, Barcelona | Eurasia Sport Images/GettyImages

Raphinha encabeza la clasificación de goleadores de LaLiga con 12 tantos en nueve fechas, tres por encima de Mbappé y cuatro por delante de Lamine Yamal. Reconvertido en nueve por el DT, encontró una efectividad extraordinaria y marcó en siete de sus primeros diez compromisos oficiales.

Su participación estuvo (un poco) condicionada por una lesión muscular durante el parón internacional, que le hizo perderse dos partidos. No obstante, ya recuperó la titularidad en el partido contra el PSG y para el Clásico tiene en su haber un registro favorable ante el Merengue, al que le marcó siete goles en sus últimos seis enfrentamientos.

Lamine Yamal

Lamine Yamal, Barcelona | NurPhoto/GettyImages

Un inicio de temporada espectacular. En LaLiga lleva ocho goles y seis asistencias en nueve fechas, con 14 participaciones de gol. En la Champions se le suman dos tantos más y cuatro pases de gol en tres encuentros.

En total, Lamine suma diez goles y diez asistencias en 12 partidos oficiales, con 20 intervenciones en anotaciones del Barça. Esa producción ofensiva supera la de Mbappé y lo convierte en uno de los futbolistas más influyentes del equipo de Flick.

Gabriel Jesus

Gabriel Jesus, Barcelona | SOPA Images/GettyImages

Marcó cuatro goles en siete partidos y 234 minutos, con un promedio de un tanto cada 58,5 minutos. Tres de esos llegaron en LaLiga y el restante en la Champions contra el Feyenoord.

Apenas fue titular en dos ocasiones y podría empezar el Clásico desde el banco. Sin embargo, tiene un registro favorable contra el club madrileño, al que le convirtió tres goles y una asistencia en cuatro partidos con la camiseta del Manchester City.

Karim Adeyemi

Karim Adeyemi, Barcelona | NurPhoto/GettyImages

El delantero de Alemania respondió a la confianza de Flick. En sus primeros ocho partidos con los culés hizo tres goles y dos asistencias, con dos anotaciones y dos pases de gol en LaLiga y otro tanto en la Champions en la goleada al Feyenoord.

Lleva siete participaciones de gol en sus primeros diez partidos oficiales. Es una alternativa ofensiva que le sirva al DT, sobre todo, para atacar los espacios que dejan las defensas rivales.

Anthony Gordon

Anthony Gordon, Barcelona | NurPhoto/GettyImages

El ex Newcastle lleva dos goles y cuatro asistencias desde su llegada al Barça. Su primera anotación llegó el 10 de octubre, cuando abrió el marcador a los dos minutos en la victoria por 3-0 contra el Getafe. Tres días después volvió a convertir en el triunfo por 4-1 contra el Galatasaray por la Champions.

Gordon jugó en todos los compromisos de los culés, excepto ante el Racing de Santander. Este domingo se le da la chance de disputar su primer Clásico y enfrentarse por primera vez al Real Madrid, donde juega su compañero de la selección inglesa Jude Bellingham.

Hamza Abdelkarim

Hamza Abdelkarim, Barcelona | David Ramos/GettyImages

El delantero de 18 años es una de las promesas culés y podría vivir su primer Clásico con el plantel profesional. En la pretemporada fue el máximo goleador con cuatro tantos.

Su participación oficial todavía es limitada. La competencia ofensiva le dificulta conseguir oportunidades, pero tiene margen de crecimiento y mucha proyección. En la selección de Egipto ya hizo lo suyo.