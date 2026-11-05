Rumores del mercado de fichajes: Šeško complica la búsqueda de un delantero para el Manchester United; Gavi y más

Cada vez falta menos para que arranque el mercado de fichajes de invierno. En LaLiga, el Athletic Club se mantiene firme en su valoración de 90 millones de euros por Nico Williams. En la Premier League, Jacobo Ramón, central del Como muy cotizado en el mercado, figura en la lista de deseos del Manchester United. Por último, en la Liga MX, Matías Almeyda sospecha que entre sus jugadores hay quien está filtrando a los medios información de la interna.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

LaLiga

En un giro sorprendente, el Atlético de Madrid ha puesto sus ojos en varios talentos del Barcelona; entre sus objetivos figuran los centrocampistas Gavi y Marc Bernal. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid ha descartado de forma tajante la posibilidad de vender a Trent Alexander-Arnold al Liverpool o a cualquier otro club de la Premier League interesado en hacerse con sus servicios. (Fuente: Football Insider)

El Athletic Club se mantiene firme en su valoración de 90 millones de euros (101,1 millones de dólares) por Nico Williams, ante el interés mostrado por el Arsenal, el Barcelona y el Paris Saint-Germain. (Fuente: Fichajes)

Athletic Club v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El Barcelona ha señalado a Marc Pubill —actualmente del Atlético de Madrid— como el central ideal para formar pareja con Pau Cubarsí en el futuro. Convencer al club madrileño de que deje salir al jugador español podría resultar complicado. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona compite con el Brighton por el fichaje del central del Estoril, Jordan Arnolin. (Fuente: TEAMtalk)

Premier League

El Manchester United planea presentar una propuesta de cesión por Ivan Toney, ofreciendo asumir solo una parte de su desorbitado salario en el Al Ahli. (Fuente: Football Insider)

Como alternativa a Toney, el United también tiene en el punto de mira al delantero del Real Betis, Troy Parrott, cuyo coste ascendería a 45 millones de euros (50,5 millones de dólares). (Fuente: El Nacional)

El United busca un nuevo delantero debido a la lesión de Benjamin Šeško; sin embargo, el propio jugador podría cambiar de aires en enero. La Juventus está considerando intentar su fichaje durante el mercado invernal, tras una inyección de capital que le ha proporcionado un presupuesto de 100 millones de euros (112,3 millones de dólares). Folarin Balogun, estrella de la selección estadounidense, es otro de los nombres que suenan con fuerza. (Fuente: Calciomercato)

El Barcelona sigue la pista a Piero Hincapié, quien ha perdido terreno frente a Riccardo Calafiori en la jerarquía del club. (Fuente: SPORT)

Jacobo Ramón, central del Como muy cotizado en el mercado, figura en la lista de deseos del Manchester United, que busca un sustituto para Lisandro Martínez. (Fuente: TEAMtalk)

Como 1907 v Venezia FC - Serie A 2026/27 | Image Photo Agency/GettyImages

Rayan Aït-Nouri, lateral del Manchester City —quien también ha sido vinculado con el Manchester United—, ha despertado el interés del Barcelona. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United es uno de los muchos clubes que siguen de cerca al portero del Stuttgart, Dennis Seimen. El Atlético de Madrid y el Inter de Milán también han mostrado interés por el jugador, cuyo valor ronda en los 30 millones de euros (33,7 millones de dólares). (Fuente: Ekrem Konur)

El Liverpool está cerca de cerrar un nuevo contrato para su talentoso centrocampista adolescente, Trey Nyoni. (Fuente: The Athletic)

Harvey Elliott podría acabar en el Leeds United tras un inicio desastroso en el Valencia. El jugador, cedido por el Liverpool, podría regresar a Inglaterra tan pronto como en enero. (Fuente: Football Insider)

El Al Hilal y el Galatasaray han enfriado su interés por el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, cuyo contrato expira este verano. Están previstas nuevas conversaciones sobre una posible renovación. (Fuente: TEAMtalk)

El Tottenham Hotspur está preparado para rechazar cualquier oferta que llegue en enero por Lucas Bergvall, jugador que también está en el radar del Barcelona. (Fuente: Football Insider)

El talentoso central de 22 años del Eintracht Frankfurt, Nnamdi Collins, ha despertado el interés del Chelsea, el Liverpool y el Manchester United. (Fuente: Ekrem Konur)

Liga MX

Matías Almeyda habló durante varios minutos con sus jugadores en el entrenamiento del pasado miércoles 4 de noviembre, y se le escuchó en un tono molesto y decepcionado frente a la posibilidad de contar con elementos en la plantilla que han filtrado información ante los medios justo ahora, que los Rayados buscan clasificarse a la liguilla (Diario RÉCORD)

Armando León, futbolista surgido del Pachuca y que actualmente juega con el NK Osijek croata, podría recibir su primera convocatoria para la selección mexicana en la Fecha FIFA de noviembre (Fuente: David Medrano)

Pedro Caixinha, extécnico de Bravos de Juárez, Cruz Azul y Santos Laguna, fue anunciado como técnico del Cercle Brugge.

Chivas v FC Juarez - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Álvaro Fidalgo, César Montes y Edson Álvarez no serían convocados por Rafael Márquez para los duelos de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Jamaica. Los primeros dos serían baja por molestias físicas, mientras que el jugador del West Ham no sería considerado por falta de minutos con su club (Fuente: Gibrán Araige)

En caso de no lograr renovar el contrato de Gabriel 'Toro' Fernández, la directiva de la Máquina Celeste tiene la mira puesta en tres delanteros: Julián Carranza, del Necaxa; Óscar Estupiñán, del FC Juárez, y Álex Arce, de Independiente Rivadivia. (Fuente: Debate)

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