Rumores del mercado de fichajes: el Barcelona prepara una oferta por Kane; Alexander-Arnold, Gavi y más

En LaLiga, Gavi, del FC Barcelona, podría emigrar al PSG, para ser dirigido por Luis Enrique. En la Premier League, el Arsenal buscaría reforzar su defensa, mientras que en la Liga MX, los Tigres UANL volverían a la puja por un centro delantero brasileño al que ya habían buscado en el pasado mercado de fichajes.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC.

LaLiga

El centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, ocupa un lugar destacado entre los futbolistas que le interesan al Real Madrid. (Fuente: Sky Germany)

El Barcelona está dispuesto a intentar el fichaje del delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, y tratará de recaudar los fondos necesarios mediante la venta del lateral izquierdo Alejandro Balde y de los centrocampistas Frenkie de Jong y Gavi. (Fuente: Fichajes)

El entrenador del PSG, Luis Enrique, está dispuesto a intentar el fichaje de Gavi si el Barcelona decide ponerlo en el mercado. (Fuente: El Nacional)

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | David Ramos - UEFA/GettyImages

La salida de Balde, por su parte, se considera necesaria para poder concretar la llegada de refuerzos defensivos; los responsables del club tienen especial interés en fortalecer la retaguardia tras las derrotas ante el PSG y el Real Madrid. (Fuente: SPORT)

El Girona mantiene su interés en el centrocampista del Barcelona, ​​Brian Fariñas, de 20 años. (Fuente: Mundo Deportivo)

Premier League

La relación de Bruno Fernandes con el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, está «completamente rota», lo que podría derivar en el próximo mes de enero. Varios clubes de la Saudi Pro League están valorando su incorporación. (Fuente: El Nacional)

El Galatasaray también planea intentar el fichaje de Fernandes en enero, con el objetivo de convertir al capitán del Manchester United en una de las caras visibles de la liga turca, junto a Mohamed Salah. (Fuente: indykaila)

El Chelsea tiene un gran interés en fichar al lateral derecho del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold; este asunto ha pasado a ser algo más que un simple «rumor a seguir». (Fuente: Si Phillips)

El Arsenal, tras el duro golpe que supuso su derrota en la Carabao Cup ante el Fleetwood Town, se plantea si necesita reforzar más su defensa. Una opción para enero podría ser el fichaje del central del Bayern Múnich, Kim Min-jae. (Fuente: Flashscore)

FC Bayern München v 1. FC Magdeburg - DFB Cup 2026/27 | F. Noever/GettyImages

El Bournemouth no contempla la salida del centrocampista Alex Scott en enero, a pesar del interés mostrado por el Chelsea, el Liverpool y el Manchester City. (Fuente: FootballTransfers)

Ante las dudas sobre el futuro de Alexis Mac Allister, el Liverpool está considerando intentar el fichaje del centrocampista del Barcelona, ​​Gavi. (Fuente: Fichajes)

El Chelsea podría desprenderse del extremo Estêvão en enero; el Paris Saint-Germain y varios clubes de la Premier League han mostrado interés en él. (Fuente: indykaila)

El central del Everton, Jarrad Branthwaite, podría llegar al Chelsea. Los Blues son uno de sus principales pretendientes, aunque tendrían que competir con el Manchester United y otros equipos del continente europeo. (Fuente: Football Insider)

El Manchester City exigirá 90 millones de euros (100 millones de dólares) por el mediapunta Rayan Cherki, quien ha despertado el interés tanto del PSG como del Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

El defensa central del Como, Jacobo Ramón, está siendo seguido tanto por el Arsenal como por el Manchester United. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El Como no tiene intención de vender en enero al cotizado centrocampista Nico Paz. El interés del Chelsea por el argentino ha ido en aumento, mientras que el Arsenal y el Manchester United también figuran entre sus principales seguidores. (Fuente: TEAMtalk)

Liga MX

El futbolista uruguayo, Brian Rodríguez, elogió al Club Tigres hace un par de días, diciendo que le parece un club muy pasional. Cuando le preguntaron si se veía jugando ahí, dejó las puertas abiertas a un posible movimiento... en el futuro (Fuente: SaborAFutbol)

Tigres UANL habría reactivo su interés por el delantero brasileño Arthur Cabral, quien no marca gol desde hace cinco meses, pero cuyas características y calidad empatan con las necesidades del conjunto auriazul de cara al 2027 (Fuente: 365 Scores)

Botafogo v Fluminense - Brasileirao 2026 | Wagner Meier/GettyImages

Orbelín Pineda habría despertado el interés de distintos equipos en la Erediviese (Fuente: Willie González).

Sin embargo, en el Club de Fútbol Monterrey lo consideran intransferible, puesto que lo consideran una pieza clave en el esquema táctico de Matías Almeyda (Fuente: Santiago Fourcade)

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