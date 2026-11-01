Rumores del mercado de fichajes: el Barcelona va tras Martínez; Estêvão, Endrick y más

En LaLiga, el director deportivo del Barcelona, ​​Deco, ha mantenido varias reuniones con Arthur Dias, defensa central de 19 años del Athletico Paranaense. En la Premier League, Alexander-Arnold analizaría la posibilidad de regresar al Liverpool. Por último, en la Liga MX, los Pumas de la UNAM habrían decidido comprar a Robert Morales, pretendido por clubes como Tigres y Cruz Azul.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

LaLiga

El Real Madrid busca un centrocampista de renombre para el 2027 y ha retomado el interés por Enzo Fernández, del Manchester City. (Fuente: Bernabéu Digital)

El Barcelona contempla la incorporación de un nuevo defensa central este invierno. En su radar figuran Alessandro Bastoni (Inter de Milán), Lisandro Martínez (Manchester United) y Natan (Real Betis). (Fuente: Fichajes)

Además del Barcelona, ​​el Atlético de Madrid también está estudiando la posibilidad de fichar a Martínez, cuyo contrato con el Manchester United expira el próximo verano. Ni el club ni el jugador tienen intención de negociar una renovación. (Fuente: AS)

Lucas Herrington, del Hull City, es otro de los jugadores que el Barcelona tiene en su radar. (Fuente: TEAMtalk)

El director deportivo del Barcelona, ​​Deco, ha mantenido varias reuniones con Arthur Dias, defensa central de 19 años del Athletico Paranaense, de cara a un posible traspaso que podría rondar en los 20 millones de euros (22 millones de dólares). (Fuente: El Nacional)

Endrick no descarta abandonar el Real Madrid en enero, pero pretende hacer todo lo posible por ganarse un lugar en los planes de José Mourinho antes de plantearse una salida. (Fuente: AS)

Fc Barcelona V Real Madrid Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El Barcelona planea presentar en enero una oferta de 20 millones de euros (22 millones de dólares) por el lateral de la Juventus, Andrea Cambiaso; también se contempla la posibilidad de un intercambio que incluiría a Alejandro Balde. (Fuente: 4-4-2)

Latif Issman, centrocampista de 19 años de la UD Logroñés, está cerca de cerrar su incorporación a las categorías inferiores del Real Madrid. (Fuente: ESPN)

Premier League

El Arsenal mantiene su interés en el delantero del Real Madrid, Endrick, y sigue en contacto con el agente del jugador brasileño. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United prepara una oferta de 100 millones de euros (112 millones de dólares) para fichar al extremo del Chelsea, Estêvão —cuya situación en el club es incierta—, a quien también sigue el Barcelona. (Fuente: Fichajes)

El Liverpool explora la posibilidad de una cesión en enero del lateral derecho del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold; por su parte, José Mourinho espera reemplazarlo con Pedro Porro, del Tottenham Hotspur. (Fuente: Cadena SER)

Regresar al Liverpool es la prioridad de Alexander-Arnold de cara al mercado de fichajes de invierno. (Fuente: indykaila)

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Antonio Villalba/GettyImages

Mientras tanto, el Liverpool también busca un nuevo lateral izquierdo, ante las dudas que generan Milos Kerkez y Kostas Tsimikas. Entre los candidatos figuran Lewis Hall (Newcastle United), Federico Dimarco (Inter de Milán), El Hadji Malick Diouf (Brentford), Álvaro Carreras (Real Madrid) y Maximiliano Araújo (Sporting CP). (Fuente: El Nacional)

El Bournemouth está haciendo todo lo posible por frenar el interés del Manchester United en el extremo Marcus Tavernier. (Fuente: Football Insider)

El Chelsea vive con incertidumbre el futuro del defensa Josh Acheampong, quien aún no ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato. El interés más firme por el jugador de 20 años proviene del Bayern Múnich y del Real Madrid, aunque también lo siguen otros clubes ingleses como el Arsenal, el Manchester City, el Manchester United y el Liverpool. (Fuente: fussball-news)

El Chelsea podría incorporar al lateral derecho del Barcelona, ​​Jules Koundé, quien se ha convertido en la máxima prioridad de los «Blues» para este mercado de enero. (Fuente: Juan Jesus)

Liga MX

FBL-MEX-PUMAS-TIGRES | YURI CORTEZ/GettyImages

Pumas UNAM habría hecho valida la opción de compra por Robert Morales, quien llegó como préstamo, cedido por los Diablos Rojos del Toluca (Fuente: César Luis Merlo)

Tras el rotundo fracaso de Tigres UANL en el Apertura 2026, el conjunto auriazul tomaría decisiones importantes a nivel dirigencial, de cara un 2027 que prometa muchos cambios en la interna de la 'U' de Nuevo León (Fuente: Santiago Fourcade)

Kevin Mier estaría analizando su posible salida del Cruz Azul, ya que no se encuentra para nada contento con la situación que actualmente vive con los cementeros, referente a su rol secundario (Diario RÉCORD)

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