Rumores del mercado de fichajes: el Manchester United se une a la puja por una estrella del Como; Gavi y más

En LaLiga, el Barcelona habría claudicado en su deseo por fichar a Julián Álvarez. En la Premier League, el Arsenal contempla intentar el fichaje en enero del veloz extremo del Club Brujas, Carlos Forbs. Por último, en la Liga MX, Matías Almeyda no la estaría pasando nada bien con el Monterrey.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

La Liga

Se espera que el Real Madrid cierre el traspaso de JJ Gabriel en las próximas dos semanas. El Manchester United y Michael Carrick hicieron todo lo posible para que el joven permaneciera en Old Trafford, pero todo apunta a que firmará su primer contrato profesional con el conjunto blanco. (Fuente: Jorge C. Picón)

Tras no lograr el fichaje de Gabriel, el Barcelona ha centrado su atención en la joven promesa de 16 años del Eintracht Frankfurt, Niko Iličević. El club azulgrana tiene competencia por parte del Bayern Múnich, el Chelsea y el Manchester City. (Fuente: SPORT)

El Barcelona considera prácticamente imposible el fichaje de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid que busca una salida. El presidente del club, Joan Laporta, da el asunto por cerrado. (Fuente: El Nacional)

Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Diego Souto/GettyImages

El Bayern Múnich y el PSG siguen muy de cerca la situación de Gavi en el Barcelona; el club azulgrana solo se planteará dejar salir al centrocampista si es el propio jugador quien solicita marcharse. (Fuente: Juan Jesus)

Es posible que no haya hueco para el regreso de Franco Mastantuono al Real Madrid tras su cesión en la Fiorentina. El argentino no tendría opciones de ganar minutos frente a Arda Güler o Yan Diomande, y el posible retorno de Nico Paz cerraría definitivamente la puerta a su vuelta. (Fuente: Fichajes)

El Aston Villa ha sido vinculado con la joven promesa del Barcelona, ​​Abraima Tonkara; sin embargo, el actual campeón de Liga ya ha descartado cualquier posibilidad de salida para el jugador formado en La Masia. (Fuente: Fabrizio Romano)

Premier League

El Manchester United es uno de los clubes que sigue de cerca al lateral izquierdo del Rennes, Mahamadou Nagida, un jugador muy bien valorado que, a sus 21 años, ya es un habitual en la selección de Camerún. (Fuente: TEAMtalk)

El lateral de la Juventus, Andrea Cambiaso, representa una opción con más experiencia para el United, aunque el club se enfrenta a la competencia del Barcelona. (Fuente: TuttoJuve)

Los Red Devils también han mostrado un interés constante en el central del Como, Jacobo Ramón. El Liverpool y el Chelsea también lo tienen en su radar, pero los tres clubes podrían verse superados por el Real Madrid, que tiene la posibilidad de activar una cláusula de recompra el próximo verano. (Fuente: AS)

El Liverpool quiere asegurar la continuidad del joven extremo Rio Ngumoha lo antes posible. Ambas partes están negociando un nuevo contrato; los rumores que lo vinculan con el Bayern Múnich no han pasado de ser una simple muestra de admiración. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Liverpool también trabaja para intentar llevarse a Ronald Araújo a Anfield. El club inglés pretende activar su opción de compra en enero y confía en que unas negociaciones tempranas convenzan al Barcelona de rebajar su precio. (Fuente: Ekrem Konur)

Es probable que el centrocampista Conor Gallagher abandone el norte de Londres en enero, mediante una cesión en busca de mayor continuidad, tras haber perdido protagonismo en los planes de Roberto De Zerbi. (Fuente: Keith Wyness, a través del podcast Inside Track)

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27 | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

El Arsenal contempla intentar el fichaje en enero del veloz extremo del Club Brujas, Carlos Forbs, para reforzar la rotación en la posición de Bukayo Saka. (Fuente: Ekrem Konur)

Tras sus recientes comportamientos fuera del terreno de juego, es prácticamente imposible que Jack Grealish recale en el Everton al final de la temporada. El jugador quedará libre el próximo verano, una vez expire su contrato con el Manchester City. (Fuente: Football Insider)

El defensa del Lens, Ismaëlo Ganiou —considerado el próximo Raphaël Varane—, está siendo seguido por el Chelsea, el Tottenham Hotspur, el Newcastle United, el Fulham y el Brentford. El Paris Saint-Germain también le sigue la pista. (Fuente: TEAMtalk)

Liga MX

Monterrey v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Tras confesar ante los medios la noticia de que entre los suyos había alguien que estaba filtrando a la prensa información de la interna, Matías Almeyda no estaría nada cómodo en Monterrey, y se habla incluso de una posible renuncia (Fuente: Garcia Torano)

También en la sultana del norte, pero del lado de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, los Tigres estarían planenando una verdadera reconstrucción del equipo en todos los niveles. No solo Carlos Emilio González podría dejar la presidencia del club, también otros elementos de pantalón largo tenrían los días contados en la institución (Vladimir García)

Robert Morales habría llegado a un acuerdo para continuar su carrera con los Pumas de la UNAM, con un vínculo que se extendería hasta el 2029 (César Luis Merlo).

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