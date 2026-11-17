¿Erling Haaland saldrá del Manchester City en el verano para aterrizar en el Barcelona o el Real Madrid? Mientras se define el fichaje del siglo, un gigante de la Serie A se encuentra tras los servicios de Virgil Van Dijk y Tigres busca dar un bombazo en el Clausura 2027. A continuación te contamos los movimientos que se podrían concretar en los próximos mercados en LaLiga, la Premier League y la Liga MX.

LaLiga

Representantes del Real Madrid mantienen conversaciones formales con el delantero del Manchester City, Erling Haaland, sobre un posible traspaso. (Fuente: indykaila)

Erling Haaland sigue en el radar del Real Madrid | Mateusz Slodkowski/GettyImages

Ojeadores del Real Madrid han seguido de cerca al Brighton & Hove Albion durante esta temporada. Si bien el central Luka Vušković es uno de los objetivos, el foco principal de sus visitas ha sido el centrocampista Chema Andrés, por quien el Madrid renunció a su cláusula de recompra durante el verano. (Fuente: TEAMtalk)

El Atlético de Madrid y el Barcelona podrían competir por hacerse con los servicios del delantero del Inter de Milán, Pio Esposito, de 21 años. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona espera una importante oferta conjunta de 199 millones de dólares por parte del Chelsea, que busca fichar al centrocampista Fermín López y al defensa Jules Koundé. (Fuente: El Nacional)

José Mourinho está dispuesto a brindar al central Raúl Asencio y al extremo Rodrygo oportunidades reales para demostrar su valía en el Real Madrid durante la segunda mitad de la temporada; de hecho, considera a ambos, actualmente lesionados, como posibles "fichajes de invierno". (Fuente: Defensa Central)

El central del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, es el objetivo defensivo prioritario para el entrenador del Barcelona, ​​Hansi Flick, quien discrepa de la preferencia del director deportivo, Deco, por fichar a Alessandro Bastoni, del Inter de Milán. (Fuente: Juan Jesus)

A pesar de haber despertado un gran interés, el Barcelona no tiene previsto ceder al joven delantero Hamza Abdelkarim en enero, aunque reconsiderará esta postura al finalizar la temporada. (Fuente: SPORT)

Premier League

Gerry Cardinale, accionista mayoritario del AC Milan, está "obsesionado" con la idea de fichar al defensa central del Liverpool, Virgil van Dijk, a quien se le ofrecerá un traspaso a San Siro este verano. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Van Dijk es la "obsesión" del Milan para el mercado de verano | Alex Broadway/GettyImages

El Newcastle United espera que el Manchester United realice un acercamiento en enero por el lateral izquierdo Lewis Hall; el club está preparado para rechazar cualquier oferta por el internacional inglés, quien se considera un objetivo ideal para Mauricio Pochettino, el próximo entrenador de los Red Devils. (Fuente: The Times)

Martín Zubimendi está frustrado por su falta de minutos en el Arsenal y está dispuesto a considerar todas las opciones a su alcance, incluido un posible traspaso al Chelsea, rival londinense de los Gunners, donde el entrenador Xabi Alonso es un gran admirador suyo. (Fuente: AS)

El extremo del Liverpool, Rio Ngumoha, se siente feliz en Anfield y, a pesar del interés de varios clubes de élite, espera firmar un nuevo contrato. (Fuente: Football Insider)

Por otro lado, el Liverpool se ha sumado a la carrera por fichar al defensa central del Athletico Paranaense, Arthur Dias, quien sigue siendo un objetivo del Tottenham Hotspur tras un intento fallido de contratación durante el verano. (Fuente: Fussballeuropa)

Si el defensa central del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, llegara a marcharse a la Premier League, su destino más probable parecería ser el Chelsea, aunque el Liverpool aún podría intentar hacerse con sus servicios con fuerza. (Fuente: TEAMtalk)

El Al Nassr tiene hasta el 1 de junio para decidir si rescinde los dos últimos años del contrato de João Félix. Si el club saudí opta por esta vía, Félix regresaría al Chelsea —su antiguo equipo—, club que, como parte de este acuerdo singular, renunciaría a 22 millones de dólares del traspaso que recibiría en 2025. (Fuente: Al-Riyadiyah)

El Liverpool ha incluido al centrocampista del Bayern de Múnich, Tom Bischof, de 21 años, en una lista de candidatos que también cuenta con Pablo Barrios, del Atlético de Madrid. (Fuente: Space)

El Chelsea, el Liverpool y el Manchester United han mostrado interés en el defensa central del AC Milan, Koni De Winter, de 24 años. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El extremo del Real Betis, José Antonio Morante, de 19 años, sigue en el radar del Chelsea, después de que el club londinense se pusiera en contacto durante el verano. Su contrato incluye una cláusula de rescisión de 33 millones de dólares. (Fuente: ABC)

El lateral derecho del Paris Saint-Germain, David Boly, de 17 años, ha surgido como un posible objetivo para el Arsenal. (Fuente: Le Parisien)

Liga MX

Cruz Azul ha iniciado charlas con Rayados de Monterrey para fichar a Iker Fimbres. La directiva cementera busca reforzar su plantilla para el Clausura 2027. El mediocampista de 21 años sería el elegido para reemplazar a Erik Lira, quien busca fichar con un club europeo en invierno (Fuente: César Luis Merlo)

Iker Fimbres podría firmar con Cruz Azul | Azael Rodriguez/GettyImages

Querétaro tendría avanzadas las negociaciones para fichar a Antonio Briseño para el próximo torneo. El 'Pollo' llegaría a los Gallos Blancos como agente libre, tras no renovar con Toluca. (Fuente: César Luis Merlo)

Armando León, flamante seleccionado nacional y delantero del NK Osijek croata, estaría en el radar de tres equipos importantes de la Liga MX: Chivas, Cruz Azul y Monterrey. (Fuente: El Universal)

Tigres buscaría dar uno de los bombazos del mercado para el Clausura 2027 y trataría de fichar a Léo Pereira, defensa central del Flamengo. El zaguero no ha renovado contrato con su club y Víctor Manuel Vucetich iría personalmente a tratar de convencerlo. (Fuente: RTI Esporte)

Álvaro Angulo, defensa de Pumas, podría dejar la institución el próximo semestre tras recibir un llamado de Sergio Agüero, quien busca llevarlo de regreso a Independiente de Avellaneda. (Fuente: TyC Sports)