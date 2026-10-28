Rumores del mercado de fichajes: el Real Madrid le pone precio a Vinícius Junior; Bruno Fernandes, Haaland y más

Dos figuras de dos gigantes del futbol europeo podrían dejar a sus clubes en los próximos mercados. Vinicius Junior está teniendo una temporada decepcionante con el Real Madrid y si no levanta su nivel, podría salir de la institución próximamente. A continuación te contamos cuál sería el precio que la directiva merengue le habría puesto al brasileño.

Por otra parte, Bruno Fernandes, uno de los mejores jugadores del Manchester United en las últimas temporadas, estaría evaluando la opción de salir del equipo inglés. El portugués está en una situación delicada tras criticar a Michael Carrick y podría cambiar de aires.

De acuerdo con los reportes de la prensa internacional, estos son algunos de los fichajes que se podrían concretar en los siguientes mercados.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El Chelsea está dispuesto a permitir que el extremo Estêvão se una al Paris Saint-Germain en calidad de cedido en enero, pero solo bajo un acuerdo que no incluya una cláusula de traspaso definitivo. El club parisino también tendría que aceptar hacerse cargo de la totalidad de su salario y garantizarle una cantidad significativa de minutos de juego. (Fuente: Football-Ecology)

El delantero del Bournemouth, Rayan, también figura en la lista de posibles sustitutos que maneja el PSG ante la lesión de Khvicha Kvaratskhelia. (Fuente: El Nacional)

El Manchester United contempla la posibilidad de vender a su capitán, Bruno Fernandes, al finalizar la temporada. (Fuente: Football Insider)

Sin embargo, la delicada situación de Fernandes en el Manchester United —tras haber criticado al entrenador Michael Carrick— podría precipitar su salida ya en el mes de enero. Rúben Amorim, actual técnico del AC Milan, estaría interesado en volver a contar con él. (Fuente: Calciomercato)

Bruno Fernandes podría salir del Manchester United | Dan Istitene/GettyImages

El Atlético de Madrid también está explorando la opción de incorporar a Fernandes en enero. (Fuente: Fichajes)

El Liverpool tiene previsto iniciar en enero los trámites para cerrar el traspaso definitivo del central Ronald Araújo, quien actualmente se encuentra cedido en el club; la entidad inglesa contactará con el Barcelona tan pronto como se abra el mercado. (Fuente: Juan Jesus)

A pesar del interés mostrado por el Arsenal y el Barcelona, ​​el Club Brujas no tiene intención de valorar ofertas en enero por su delantero Nicolò Tresoldi. (Fuente: Nieuwsblad)

El Chelsea ya ha alcanzado un acuerdo en los términos personales con el centrocampista del Bournemouth, Alex Scott. (Fuente: Si Phillips)

Scott figura en la lista de objetivos del Liverpool para reforzar el centro del campo, junto a Lamine Camara, del Mónaco. Felix Nmecha, del Borussia Dortmund, también es un jugador que gusta, aunque no se considera una prioridad. (Fuente: Florian Plettenberg)

El extremo del Club Brujas, Carlos Forbs, está siendo seguido por el Manchester United, el Tottenham Hotspur y la Roma. (Fuente: Asromalive)

El PSG avanza en las negociaciones para renovar el contrato del extremo Désiré Doué, ante el interés mostrado por el Arsenal, el Chelsea y el Manchester City. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

El presidente Joan Laporta trabaja en el fichaje de un delantero estrella para el Barcelona. Harry Kane, ganador del Balón de Oro, es el objetivo soñado, mientras que Erling Haaland, del Manchester City, se contempla como una alternativa. (Fuente: Fichajes)

El precio de 67 millones de dólares que pide el Stuttgart por el defensa central Finn Jeltsch podría complicar un posible intento de fichaje en enero, tanto por parte del Barcelona como del Real Madrid. (Fuente: SPORT)

El Barcelona espera recibir ofertas por el centrocampista Fermín López en 2027, aunque no se descarta que lleguen tan pronto como en enero. El Chelsea estaría valorando presentar una oferta de 134 millones de dólares por el jugador, quien también despierta el interés del Manchester United. (Fuente: El Nacional)

El PSG también está preparado para presentar una oferta por Fermín; además del Chelsea, el Arsenal es otro de los clubes que sigue de cerca al futbolista. (Fuente: Ekrem Konur)

Varios miembros de la junta directiva del Real Madrid han instado al presidente Florentino Pérez a aceptar ofertas de 168 millones de dólares por el extremo Vinícius Júnior, quien se encuentra actualmente bajo una fuerte presión. (Fuente: Fichajes)

Vinicius podría salir del Real Madrid | DeFodi Images/GettyImages

El interés del Real Madrid por el centrocampista del Ajax, Abdellah Ouazane —de 17 años—, se ha visto complicado debido al interés mostrado también por el Chelsea y el Manchester City. (Fuente: 4-4-2)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27