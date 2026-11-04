Rumores del mercado de fichajes: Hansi Flick desea a Gvardiol para el Barcelona; Ferran Torres y más

El mercado de invierno está cada vez más cerca y los grandes clubes de LaLiga y la Premier League lo saben. A continuación te contamos qué movimientos se podrían concretar en esta y la siguiente ventana de transferencias, según los reportes de la prensa internacional.

También te contamos la información más reciente del mercado de la Liga MX.

LaLiga

El Real Madrid contempla la posibilidad de recuperar a varios canteranos; entre los jugadores seguidos se encuentra el extremo del Liverpool, Víctor Muñoz. (Fuente: AS)

El director deportivo del Barcelona, ​​Deco, aprovechó el encuentro de Champions League del martes contra el Aston Villa para observar en acción al mediapunta Johan Manzambi. (Fuente: SPORT)

El defensa del Manchester City, Joško Gvardiol, es un objetivo prioritario para el técnico del Barcelona, ​​Hansi Flick, de cara al mercado de enero; sin embargo, su elevado precio probablemente impedirá que la operación prospere. (Fuente: Fichajes)

Gvardiol es un elemento que interesa en el Barcelona | Visionhaus/GettyImages

Ferran Torres se arrepiente de haber dejado el Barcelona para marcharse al PSG y ha confesado a su entorno que desea regresar al Camp Nou. (Fuente: El Nacional)

Siguiendo su estrategia reciente, el Real Madrid ha decidido, una vez más, no reforzar su plantilla durante el mercado de fichajes de enero. (Fuente: AS)

Premier League

No se espera que el Al Hilal retome su interés por el centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, en enero, dado que ya han ocupado todas las plazas disponibles para jugadores extranjeros en su plantilla. (Fuente: Ben Jacobs)

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, espera aprovechar la incertidumbre en el Manchester United para intentar fichar al centrocampista Kobbie Mainoo como posible sustituto de Fabián Ruiz, quien cuenta con gran demanda en el mercado. (Fuente: Fichajes)

Kobbie Mainoo podría llegar al PSG | Ash Donelon/GettyImages

Rayan Aït-Nouri está abierto a abandonar el Manchester City en enero y podría protagonizar un polémico traspaso al eterno rival, el Manchester United. Los términos personales no supondrían un problema, pero la mala relación entre ambos clubes podría complicar la operación. (Fuente: Florian Plettenberg)

Es probable que tanto el Chelsea como el Liverpool intenten fichar al lateral izquierdo del Brentford, El Hadji Malick Diouf, el próximo verano. (Fuente: Dsports)

El Manchester United ha mostrado interés en incorporar al centrocampista del Atlético de Madrid, Pablo Barrios, quien también es objetivo del Chelsea y del PSG. (Fuente: TEAMtalk)

El club turco Trabzonspor está trabajando para intentar convencer al centrocampista del Liverpool, Ryan Gravenberch, de que abandone el equipo en enero. (Fuente: indykaila)

Martín Zubimendi está abierto a dejar el Arsenal cuando se abra el mercado de fichajes de enero. El Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid valoran intentar su regreso a España, aunque el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund y el Chelsea también siguen de cerca la situación. (Fuente: Ekrem Konur)

Estêvão está dispuesto a solicitar un traspaso definitivo del Chelsea en enero si no ve un aumento en sus minutos de juego. (Fuente: El Nacional)

El Arsenal y el Manchester City se han sumado al Manchester United en el seguimiento de Estêvão, en cuya lista de pretendientes europeos figuran también el Atlético de Madrid, el Barcelona, ​​el Bayern de Múnich y el PSG. (Fuente: TEAMtalk)

El delantero del Al Ahli, Ivan Toney, se encuentra en el radar del Manchester United como posible refuerzo para el mes de enero. (Fuente: Football Insider)

Liga MX

Armando León, futbolista surgido del Pachuca y que actualmente juega con el NK Osijek croata, podría recibir su primera convocatoria para la selección mexicana en la Fecha FIFA de noviembre (Fuente: David Medrano)

Pedro Caixinha, extécnico de Bravos de Juárez, Cruz Azul y Santos Laguna, fue anunciado como técnico del Cercle Brugge.

Álvaro Fidalgo, César Montes y Edson Álvarez no serían convocados por Rafael Márquez para los duelos de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Jamaica. Los primeros dos serían baja por molestias físicas, mientras que el jugador del West Ham no sería considerado por falta de minutos con su club (Fuente: Gibrán Araige)

Tigres habría buscado a Petar Musa, delantero croata del FC Dallas, en el mercado de verano. El cuadro de la UANL decidió no continuar con las negociaciones con el equipo de la MLS después de que este tasara a su jugador en 12 millones de dólares (Fuente: Futbol Total)

El croata estuvo en el radar de Tigres | Jay Biggerstaff/GettyImages

En caso de no lograr renovar el contrato de Gabriel 'Toro' Fernández, la directiva de la Máquina Celeste tiene la mira puesta en tres delanteros: Julián Carranza, del Necaxa; Óscar Estupiñán, del FC Juárez, y Álex Arce, de Independiente Rivadivia. (Fuente: Debate)

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