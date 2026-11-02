Rumores del mercado de fichajes: la gran oferta del Manchester United por Nico Paz; Bruno Fernandes y más

En LaLiga, el FC Barcelona verdaderamente quiere fichar a Willian Pacho, pero, para lograrlo, antes deberán de realizar importantes movimientos en su plantilla. En la Premier League, Marcus Rashford parece estar buscando una salida del Manchester United. Por último, en la Liga MX, Robert Morales siguer más firme que nunca con los Pumas.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

LaLiga

Enzo Fernández ha vuelto a situarse en el radar del Atlético de Madrid, el FC Barcelona y el Real Madrid; se espera que el Manchester City valore al campeón del mundo en 120 millones de euros (133,9 millones de dólares). (Fuente: Ekrem Konur)

El FC Barcelona deberá concretar las salidas de Ronald Araújo —quien está destacando en el Liverpool— y del lateral derecho Jules Koundé en enero si quiere financiar el fichaje del central del Paris Saint-Germain, Willian Pacho. (Fuente: El Nacional)

Paris Saint-Germain v Olympique Lyonnais - Ligue 1 McDonald's 2026/27 | Jean Catuffe/GettyImages

El Chelsea podría facilitar esta operación, ya que Xabi Alonso tiene previsto realizar un «acercamiento personal» para intentar convencer a Koundé de que se traslade a Londres. (Fuente: TEAMtalk)

A pesar del interés del Arsenal, Endrick podría terminar recalando en el AC Milan mediante una cesión procedente del Real Madrid este mes de enero. (Fuente: Ekrem Konur)

El Club Brujas ha fijado un precio mínimo de 50 millones de euros (55,8 millones de dólares) por Nicolò Tresoldi, quien es uno de los principales objetivos tanto del Arsenal como del FC Barcelona. (Fuente: El Nacional)

Premier League

Tras sufrir ante Nico Paz, el Manchester United prepara una «gran oferta» por la estrella del Como para el mes de enero. Sería necesaria una propuesta de al menos 80 millones de euros (89,3 millones de dólares), dado que el Real Madrid cuenta con una opción para recuperar al jugador por esa misma cantidad. (Fuente: El Nacional)

Murillo, del Nottingham Forest, y Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, figuran en la lista de posibles sustitutos de Virgil van Dijk que maneja el Liverpool. (Fuente: The Daily Briefing)

Al Manchester United se le ha presentado la posibilidad de fichar a Folarin Balogun, ya que la estrella de la selección estadounidense busca salir del Mónaco en enero. El Leeds United, el Newcastle United y el Nottingham Forest también han sido vinculados con el jugador. (Fuente: TEAMtalk)

No conformes con Balogun, el United también ha sido relacionado con un posible interés por su compañero en la selección de EE. UU., Alex Freeman. El destacado defensa del Villarreal también se encuentra en el radar del Manchester City y el Tottenham Hotspur. (Fuente: Football Insider)

Paris Brunner, compañero de Balogun en el Mónaco, es otro de los objetivos principales en la Premier League; se rumorea que el Arsenal y el Chelsea podrían ir a por el delantero centro, valorado en 50 millones de euros (55,8 millones de dólares). (Fuente: El Nacional)

Paris FC v AS Monaco - Ligue 1 McDonald's 2026/27 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El delantero del Liverpool, Federico Chiesa, se perfila como una «opción concreta» para el Inter de cara a 2027. (Fuente: Ekrem Konur)

Morgan Gibbs-White aparece como un «objetivo realista» para el Manchester United. El capitán del Nottingham Forest también ha sido vinculado con el Liverpool. (Fuente: Ekrem Konur)

La posible salida de Bruno Fernandes en enero podría dejar un hueco en el centro del campo del United, lo que abriría la puerta a la llegada de Gibbs-White. (Fuente: Indykaila)

Marcus Rashford también parece estar buscando una salida del United; de hecho, ya han comenzado las conversaciones entre el internacional inglés y el Everton. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal planea ir a por el polifacético jugador creativo del Atlético de Madrid, Álex Baena, en enero; una operación que Diego Simeone está listo para descartar de inmediato. (Fuente: El Nacional)

Liga MX

Pumas UNAM v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Pumas UNAM habría hecho valida la opción de compra por Robert Morales, quien llegó como préstamo, cedido por los Diablos Rojos del Toluca (Fuente: César Luis Merlo)

Tras el rotundo fracaso de Tigres UANL en el Apertura 2026, el conjunto auriazul tomaría decisiones importantes a nivel dirigencial, de cara un 2027 que prometa muchos cambios en la interna de la 'U' de Nuevo León (Fuente: Santiago Fourcade)

Kevin Mier estaría analizando su posible salida del Cruz Azul, ya que no se encuentra para nada contento con la situación que actualmente vive con los cementeros, con todo y que alineó como titular en el partido correspondiente a la fecha 15, ante el León (Diario RÉCORD)

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