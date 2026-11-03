Rumores del mercado de fichajes: Mourinho quiere robarle una figura al Arsenal; Bruno Fernandes y más

Aunque todavía quedan casi un par de meses para que abra el mercado de invierno, los grandes clubes de LaLiga y la Premier League ya se encuentran estudiando sus opciones de fichajes para la segunda parte de la temporada.

A continuación te presentamos algunos de los rumores que suenan con más fuerza, de acuerdo con los reportes de la prensa internacional.

LaLiga

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha señalado a Riccardo Calafiori, del Arsenal, como su prioridad absoluta para reforzar la posición de lateral izquierdo. (Fuente: Ekrem Konur)

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27 | David Price/GettyImages

El defensa central del Manchester United, Lisandro Martínez, ha llegado a un acuerdo sobre los términos personales con el Atlético de Madrid y tiene la intención de concretar su traspaso en 2027, fecha en la que expira su contrato actual. (Fuente: North Bank Insider)

El Atlético de Madrid también está interesado en el centrocampista del Arsenal, Mikel Merino. El conjunto de La Liga planea intentar una cesión que incluya una opción de compra por valor de 33.5 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

El Fenerbahçe ha presentado una propuesta singular para fichar al centrocampista del Real Madrid, Brahim Díaz: no incluiría un pago por el traspaso, sino que el club turco renunciaría a su cláusula del 20 % sobre una futura venta de Arda Güler. (Fuente: Selim Koç)

El Barcelona ha marcado al defensa central del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, como uno de sus objetivos principales; recientemente se han mantenido conversaciones al respecto de cara a una posible ofensiva por su fichaje. (Fuente: Sacha Tavolieri)

Trent Alexander-Arnold no abandonará el Real Madrid en enero, ya que ambas partes mantienen su firme intención de seguir vinculadas. (Fuente: Guillem Balagué)

Los planes del Barcelona para volver a contar con João Félix se han complicado debido al interés del Al Hilal, club rival del Al Nassr, donde milita el jugador, que desea mantener al internacional portugués en Arabia Saudí. (Fuente: SPORT)

Diego Pablo 'Cholo' Simeone destacó el trabajo de Obed Vargas en los entrenamientos del Atlético de Madrid, sin embargo, dejó en claro que tiene mucha competencia por delante. (Fuente: @elchefhugord)

Premier League

Marcus Rashford podría plantearse abandonar el Manchester United de forma definitiva si le cuesta conseguir minutos tras su regreso de una lesión. (Fuente: Football Insider)

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, espera dejar el club para unirse a otro equipo de primer nivel en Europa. (Fuente: indykaila)

Bruno Fernandes buscaría salir de los Red Devils | Alex Pantling/GettyImages

Sin embargo, se espera que en enero llegue una oferta del Al Hilal a las oficinas del Manchester United; el gigante saudí está dispuesto a pagar 61 millones de dólares para hacerse con los servicios de Fernandes este invierno. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, aprovechará el encuentro del martes contra el Barcelona para intentar convencer al centrocampista Gavi, quien no atraviesa su mejor momento en el club azulgrana, de que se traslade a Villa Park. (Fuente: El Nacional)

El Chelsea ha descartado dejar salir al extremo Estêvão, a pesar de los rumores que apuntaban a un posible interés del Barcelona o del Manchester United; de hecho, el club londinense trabaja para cerrar un nuevo contrato con el jugador. (Fuente: AS)

Tanto el Chelsea como el Manchester City han iniciado contactos para explorar el fichaje del delantero del Club Brujas, Nicolò Tresoldi, situándose por delante de otros pretendientes como el AC Milan y la Juventus en la carrera por hacerse con él. (Fuente: La Stampa)

El Liverpool y el AC Milan pretenden competir con el Manchester United por el fichaje del lateral izquierdo del Barcelona, ​​Alejandro Balde. (Fuente: Juan Jesus)

Dado que el Chelsea se centra ahora en el fichaje del centrocampista del Bournemouth, Alex Scott, el Liverpool busca aprovechar la situación para intentar incorporar en enero a Lamine Camara, del Mónaco, quien estuvo cerca de recalar en Stamford Bridge durante el verano. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El delantero del Bournemouth, Junior Kroupi, objetivo del Barcelona, ha despertado un interés creciente por parte del Paris Saint-Germain, actual campeón de Francia. (Fuente: El Nacional)

Ante el interés del PSG, el Arsenal podría plantearse adelantar sus planes para fichar a Kroupi y tratar de concretar la operación durante el mercado invernal de enero. (Fuente: Football Insider)

Liga MX

Cruz Azul tiene como prioridad para el Clausura 2027 traer a un delantero centro y buscaría a su próximo nueve en el mercado sudamericano. (Fuente: ESPN MX)

El futuro de Erik Lira parece alejarse del futbol europeo. En días recientes el jugador fue vinculado con el Valencia, que dirige Javier Aguirre, pero el conjunto Naranjero priorizará el fichaje de un delantero extranjero. (Fuente: TUDN)

El mediocampista de la selección mexicana y Cruz Azul estuvo muy cerca de fichar con el AS Mónaco en el mercado de verano, pero la operación se cayó de último minuto. El equipo del Principado todavía lo tendría contemplado como una opción. (Fuente: TUDN)

El medio mexicano brilló con el Tri en el Mundial, pero no pudo concretar su pase al futbol europeo en verano | Jam Media/GettyImages

Tras quedar eliminado del Apertura 2026, Víctor Manuel Vucetich, técnico interino de Tigres, aseguró que el club necesita una "renovación". Vucetich, quien asumirá el cargo de vicepresidente deportivo a partir de enero de 2027, no adelantó quiénes podrían ser las bajas.

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