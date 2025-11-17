Alabama High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (AHSAA) - November 17, 2025
The 2025 Alabama high school football playoffs continue with the quarterfinal round on Friday, November 21.
High School On SI has brackets for every classification in the Alabama high school football playoffs. The playoffs culminate with the state championships on December 3-5 at Protective Stadium in Birmingham.
2025 Alabama (AHSAA) 1A Football Bracket (select to view full bracket details)
All games are on Friday, November 21, 2025 at 7:00 p.m. CST
2025 Alabama (AHSAA) 2A Football Bracket
All games are on Friday, November 21, 2025 at 7:00 p.m. CST
2025 Alabama (AHSAA) 3A Football Bracket
All games are on Friday, November 21, 2025 at 7:00 p.m. CST
2025 Alabama (AHSAA) 4A Football Bracket
All games are on Friday, November 21, 2025 at 7:00 p.m. CST
2025 Alabama (AHSAA) 5A Football Bracket
All games are on Friday, November 21, 2025 at 7:00 p.m. CST
2025 Alabama (AHSAA) 6A Football Bracket
All games are on Friday, November 21, 2025 at 7:00 p.m. CST
2025 Alabama (AHSAA) 7A Football Bracket
All games are on Friday, November 21, 2025 at 7:00 p.m. CST
