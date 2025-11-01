High School

Alabama High School Football Final Scores, Results - October 31, 2025

See every final score from Week 11 of Alabama High School Football

Gray Reid

Auburn vs Vestavia Hills from Aug. 28, 2025
Auburn vs Vestavia Hills from Aug. 28, 2025 / David Leong

The 2025 Alabama high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the eleventh weekend.

Alabama High School Football Schedules and Scores (AHSAA) - October 31, 2025

Alabama high school football final scores, results — October 31, 2025

Albertville 19, Guntersville 27

Aliceville 40, Greensboro 6

Alma Bryant 44, Jackson-Olin 6

Ariton 56, Brantley 7

Bayside Academy 50, Tuscaloosa Academy 0

Berry 46, Victory Christian 21

Blount 22, Theodore 23

Boaz 34, Oneonta 21

Buckhorn 45, Grissom 26

Calhoun 62, Central - Hayneville 8

Central - Florence 21, Danville 12

Dothan 64, Godby 42

Eufaula 32, Early County 19

FAMU 48, Houston County 30

Fayetteville 41, Brilliant 0

Glenwood 38, Sylacauga 31

Greenville 19, Park Crossing 7

Gulf Shores 45, Murphy 0

Guntersville 27, Albertville 19

Holly Pond 58, Cleveland 40

J.B. Pennington 42, Weaver 14

Jasper 49, Lawrence County 7

LaFayette 37, Barbour County 6

Lee-Scott Academy 28, Reeltown 25

Madison Academy 42, Westminster Christian 13

Maplesville 49, Alabama Christian Academy 0

Marbury 70, Elberta 44

Marion County 40, Lamar County 36

McGill-Toolen 21, Baldwin County 14

Monroe County 59, Wilcox Central 6

Pell City 54, Southside 19

Piedmont 46, Glencoe 0

Providence Christian 28, Houston Academy 14

Ranburne 29, Spring Garden 21

Reeltown 25, Lee-Scott Academy 28

Selma 46, Keith 20

St. Paul's Episcopal 28, Spanish Fort 24

Straughn 36, Goshen 21

Sweet Water 42, Tanner 7

Theodore 23, Blount 22

W.S. Neal 21, T.R. Miller 0

Westbrook Christian 48, Walter Wellborn 6

Winterboro 32, Childersburg 8

Woodland 48, Horseshoe Bend 14

Zion Chapel 21, Pleasant Home 7

More Football Coverage from High School On SI

feed

Published
Gray Reid
GRAY REID

Gray Reid has spent most of his career in basketball and sports media. He began as a student manager for the Nevada men’s basketball team, then went on to coach overseas in China and later joined the LC State men’s basketball program as a graduate assistant. After coaching, Gray joined SBLive Sports as a videographer and video editor, eventually moving into his current role as Regional Marketing Director.

Home/Alabama