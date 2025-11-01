Alabama High School Football Final Scores, Results - October 31, 2025
The 2025 Alabama high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the eleventh weekend.
Alabama High School Football Schedules and Scores (AHSAA) - October 31, 2025
Alabama high school football final scores, results — October 31, 2025
Albertville 19, Guntersville 27
Aliceville 40, Greensboro 6
Alma Bryant 44, Jackson-Olin 6
Ariton 56, Brantley 7
Bayside Academy 50, Tuscaloosa Academy 0
Berry 46, Victory Christian 21
Blount 22, Theodore 23
Boaz 34, Oneonta 21
Buckhorn 45, Grissom 26
Calhoun 62, Central - Hayneville 8
Central - Florence 21, Danville 12
Dothan 64, Godby 42
Eufaula 32, Early County 19
FAMU 48, Houston County 30
Fayetteville 41, Brilliant 0
Glenwood 38, Sylacauga 31
Greenville 19, Park Crossing 7
Gulf Shores 45, Murphy 0
Guntersville 27, Albertville 19
Holly Pond 58, Cleveland 40
J.B. Pennington 42, Weaver 14
Jasper 49, Lawrence County 7
LaFayette 37, Barbour County 6
Lee-Scott Academy 28, Reeltown 25
Madison Academy 42, Westminster Christian 13
Maplesville 49, Alabama Christian Academy 0
Marbury 70, Elberta 44
Marion County 40, Lamar County 36
McGill-Toolen 21, Baldwin County 14
Monroe County 59, Wilcox Central 6
Pell City 54, Southside 19
Piedmont 46, Glencoe 0
Providence Christian 28, Houston Academy 14
Ranburne 29, Spring Garden 21
Reeltown 25, Lee-Scott Academy 28
Selma 46, Keith 20
St. Paul's Episcopal 28, Spanish Fort 24
Straughn 36, Goshen 21
Sweet Water 42, Tanner 7
Theodore 23, Blount 22
W.S. Neal 21, T.R. Miller 0
Westbrook Christian 48, Walter Wellborn 6
Winterboro 32, Childersburg 8
Woodland 48, Horseshoe Bend 14
Zion Chapel 21, Pleasant Home 7