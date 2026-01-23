High School

Birmingham Area High School Girls Basketball Schedule & Scores - January 23, 2026

Get Birmingham area schedules and scores as the 2026 Alabama high school girls basketball season continues on Friday, January 23

Gray Reid

Mountain Brook vs Homewood from Dec. 5, 2025
Mountain Brook vs Homewood from Dec. 5, 2025 / David Leong

There are 58 games scheduled across the Birmingham metro area on Friday, January 23, including nine games featuring statewide top 25 ranked teams. You can follow every game live on our Birmingham Metro High School Girls Basketball Scoreboard.

Birmingham High School Girls Basketball Schedule - January 23, 2026

The marquee matchups of the evening feature some of Alabama's top-ranked teams as No. 1 Hoover faces No. 15 Vestavia Hills at home and No. 11 West Point hosts No. 10 Good Hope.

Handley at Munford - 2:30 PM CST

Mountain Brook at Woodlawn - 3:30 PM CST

Curry at Dora - 4:00 PM CST

Cleveland at J.B. Pennington - 4:00 PM CST

Boaz at Sardis - 4:15 PM CST

Douglas at Oneonta - 4:30 PM CST

Cullman Christian at Brindlee Mountain - 4:30 PM CST

Prattville Christian at Bibb County - 4:30 PM CST

Good Hope at West Point - 5:00 PM CST

Donoho at Jacksonville Christian Academy - 5:00 PM CST

Berry at Hubbertville - 5:00 PM CST

Ellwood Christian at Billingsley - 5:00 PM CST

Greene County at Isabella - 5:00 PM CST

Saks at Faith Christian - 5:00 PM CST

Montgomery Academy at Thorsby - 5:00 PM CST

Piedmont at Anniston - 5:30 PM CST

Aliceville at Tuscaloosa Academy - 5:30 PM CST

Holy Spirit Catholic at Pickens Academy - 5:30 PM CST

Shades Valley at Center Point - 5:30 PM CST

Prattville at Thompson - 5:30 PM CST

Hewitt-Trussville at Oak Mountain - 5:30 PM CST

Vestavia Hills at Hoover - 5:30 PM CST

Chelsea at Spain Park - 5:30 PM CST

Holtville at Marbury - 5:30 PM CST

Pelham at Helena - 5:30 PM CST

West Blocton at American Christian Academy - 5:30 PM CST

Lamar County at South Lamar - 5:30 PM CST

West End at Susan Moore - 5:30 PM CST

Victory Christian at Appalachian - 5:45 PM CST

Marion County at Brilliant - 6:00 PM CST

Midfield at Ramsay - 6:00 PM CST

G.W. Carver at Leeds - 6:00 PM CST

Cordova at Carbon Hill - 6:00 PM CST

Demopolis at Jemison - 6:00 PM CST

Weaver at Alexandria - 6:00 PM CST

Hayden at Corner - 6:00 PM CST

Glencoe at Westbrook Christian - 6:00 PM CST

Hueytown at Briarwood Christian - 6:00 PM CST

Hale County at Greensboro - 6:00 PM CST

John Carroll Catholic at Sipsey Valley - 6:00 PM CST

Pinson Valley at Clay-Chalkville - 6:00 PM CST

Fultondale at Tarrant - 6:00 PM CST

Tuscaloosa County at Hillcrest - Tuscaloosa - 6:00 PM CST

Selma at Montevallo - 6:00 PM CST

Central - Coosa at Benjamin Russell - 6:00 PM CST

Chilton County at Calera - 6:00 PM CST

Pleasant Valley at Sand Rock - 6:00 PM CST

Southside at Gadsden City - 6:00 PM CST

Paul W. Bryant at Northridge - 6:00 PM CST

Homewood at A.H. Parker - 6:00 PM CST

Hokes Bluff at Etowah - 6:30 PM CST

Aliceville at Tuscaloosa Academy - 7:00 PM CST

Coosa Christian at Jefferson Christian Academy - 7:00 PM CST

Moody at St. Clair County - 7:00 PM CST

