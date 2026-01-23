Birmingham Area High School Girls Basketball Schedule & Scores - January 23, 2026
There are 58 games scheduled across the Birmingham metro area on Friday, January 23, including nine games featuring statewide top 25 ranked teams. You can follow every game live on our Birmingham Metro High School Girls Basketball Scoreboard.
Birmingham High School Girls Basketball Schedule - January 23, 2026
The marquee matchups of the evening feature some of Alabama's top-ranked teams as No. 1 Hoover faces No. 15 Vestavia Hills at home and No. 11 West Point hosts No. 10 Good Hope.
Handley at Munford - 2:30 PM CST
Mountain Brook at Woodlawn - 3:30 PM CST
Curry at Dora - 4:00 PM CST
Cleveland at J.B. Pennington - 4:00 PM CST
Boaz at Sardis - 4:15 PM CST
Douglas at Oneonta - 4:30 PM CST
Cullman Christian at Brindlee Mountain - 4:30 PM CST
Prattville Christian at Bibb County - 4:30 PM CST
Good Hope at West Point - 5:00 PM CST
Donoho at Jacksonville Christian Academy - 5:00 PM CST
Berry at Hubbertville - 5:00 PM CST
Ellwood Christian at Billingsley - 5:00 PM CST
Greene County at Isabella - 5:00 PM CST
Saks at Faith Christian - 5:00 PM CST
Montgomery Academy at Thorsby - 5:00 PM CST
Piedmont at Anniston - 5:30 PM CST
Aliceville at Tuscaloosa Academy - 5:30 PM CST
Holy Spirit Catholic at Pickens Academy - 5:30 PM CST
Shades Valley at Center Point - 5:30 PM CST
Prattville at Thompson - 5:30 PM CST
Hewitt-Trussville at Oak Mountain - 5:30 PM CST
Vestavia Hills at Hoover - 5:30 PM CST
Chelsea at Spain Park - 5:30 PM CST
Holtville at Marbury - 5:30 PM CST
Pelham at Helena - 5:30 PM CST
West Blocton at American Christian Academy - 5:30 PM CST
Lamar County at South Lamar - 5:30 PM CST
West End at Susan Moore - 5:30 PM CST
Victory Christian at Appalachian - 5:45 PM CST
Marion County at Brilliant - 6:00 PM CST
Midfield at Ramsay - 6:00 PM CST
G.W. Carver at Leeds - 6:00 PM CST
Cordova at Carbon Hill - 6:00 PM CST
Demopolis at Jemison - 6:00 PM CST
Weaver at Alexandria - 6:00 PM CST
Hayden at Corner - 6:00 PM CST
Glencoe at Westbrook Christian - 6:00 PM CST
Hueytown at Briarwood Christian - 6:00 PM CST
Hale County at Greensboro - 6:00 PM CST
John Carroll Catholic at Sipsey Valley - 6:00 PM CST
Pinson Valley at Clay-Chalkville - 6:00 PM CST
Fultondale at Tarrant - 6:00 PM CST
Tuscaloosa County at Hillcrest - Tuscaloosa - 6:00 PM CST
Selma at Montevallo - 6:00 PM CST
Central - Coosa at Benjamin Russell - 6:00 PM CST
Chilton County at Calera - 6:00 PM CST
Pleasant Valley at Sand Rock - 6:00 PM CST
Southside at Gadsden City - 6:00 PM CST
Paul W. Bryant at Northridge - 6:00 PM CST
Homewood at A.H. Parker - 6:00 PM CST
Hokes Bluff at Etowah - 6:30 PM CST
Aliceville at Tuscaloosa Academy - 7:00 PM CST
Coosa Christian at Jefferson Christian Academy - 7:00 PM CST
Moody at St. Clair County - 7:00 PM CST
