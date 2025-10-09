Alaska High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (ASAA) - October 9, 2025
See game times, matchups for the upcoming Alaska high school football playoffs
The 2025 Alaska high school football playoffs begin on Friday, October 10 across three divisions.
High School On SI has matchups and game times for every game of the opening weekend.
DIVISION III BRACKET
October 11
No. 1 Barrow vs. No. 4 Kenai Central - 12 p.m.
No. 2 Homer vs. No. 3 Redington - 2 p.m.
DIVISION II BRACKET
No. 1 Soldotna vs. No. 4 West Valley - 10/11 at 1 p.m.
No. 2 Palmer vs. No. 3 Lathrop - 10/10 at 7 p.m.
DIVISION 1 BRACKET
October 10
No. 1 West Anchorage vs. No. 8 Colony - 10/10 at 7 p.m.
October 11
No. 4 South Anchorage vs. No. 5 Juneau-Douglas - 1 p.m.
No. 2 Bartlett vs. No. 7 Diamond - 1 p.m.
No. 3 Service vs. No. 6 Bettye Davis East Anchorage - 7 p.m.
