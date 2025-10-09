High School

Alaska High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (ASAA) - October 9, 2025

See game times, matchups for the upcoming Alaska high school football playoffs

Jack Butler

The 2025 Alaska high school football playoffs begin on Friday, October 10 across three divisions.

High School On SI has matchups and game times for every game of the opening weekend.

Alaska High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (ASAA) - October 9, 2025

DIVISION III BRACKET

October 11

No. 1 Barrow vs. No. 4 Kenai Central - 12 p.m.

No. 2 Homer vs. No. 3 Redington - 2 p.m.

DIVISION II BRACKET

No. 1 Soldotna vs. No. 4 West Valley - 10/11 at 1 p.m.

No. 2 Palmer vs. No. 3 Lathrop - 10/10 at 7 p.m.

DIVISION 1 BRACKET

October 10

No. 1 West Anchorage vs. No. 8 Colony - 10/10 at 7 p.m.

October 11

No. 4 South Anchorage vs. No. 5 Juneau-Douglas - 1 p.m.

No. 2 Bartlett vs. No. 7 Diamond - 1 p.m.

No. 3 Service vs. No. 6 Bettye Davis East Anchorage - 7 p.m.

More from High School On SI

feed

Published
Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

Home/Alaska