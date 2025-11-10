High School

Arizona High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (AIA) - November 10, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 Arizona high school football playoffs

Brady Twombly

Brophy wide receiver breaks a Hamilton tackle for a first down during a game at Hamilton High School in Chandler, on Sept. 19, 2025.
Brophy wide receiver breaks a Hamilton tackle for a first down during a game at Hamilton High School in Chandler, on Sept. 19, 2025. / Patrick Breen/The Republic / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Arizona high school football playoffs continue on Friday, November 14, with 32 games across the brackets.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Arizona high school playoffs.

The championship games will begin on November 25, 2025.

Class 1A Bracket

Final

No. 1 Hayden vs No. 2 Bagdad - 11/15 at 7 PM

Class 2A Bracket

Quarterfinals

No. 1 Veritas Prep vs. No. 9 Tanque Verde

No. 4 St. Johns vs. No. 5 Arizona Lutheran Academy

No. 6 Willcox vs. No. 14 Benson

No. 2 Scottsdale Christian Academy vs. No. 7 San Tan Charter

*All games 11/14 at 7 p.m.

Class 3A Bracket

Quarterfinals

No. 1 Benjamin Franklin vs. No. 8 Show Low

No. 5 Pusch Ridge Christian Academy vs. No. 13 Florence

No. 3 Round Valley vs. No. 6 Crismon

No. 2 Valley Christian vs. No. 10 Gilbert Christian

*All games 11/14 at 7 p.m.

Class 4A Bracket

Round 2

No. 1 Arcadia vs. No. 16 St. Mary's

No. 8 Marcos de Niza vs. No. 24 Paradise Honors

No. 5 Combs vs. No. 12 American Leadership Academy - West Foothills

No. 4 Mohave vs. No. 20 Northwest Christian

No. 3 Bradshaw Mountain vs. No. 14 Coconino

No. 6 Gila Ridge vs. No. 22 Estrella Foothills

No. 7 Mica Mountain vs. No. 10 Lake Havasu

No. 2 Snowflake vs. No. 15 Eastmark

*All games 11/14 at 7 p.m.

Class 5A Bracket

Round 2

No. 1 Desert Edge vs. No. 17 Cienega

No. 8 Cactus vs. No. 9 Desert Mountain

No. 5 Horizon vs. No. 12 Notre Dame Prep

No. 4 Marana vs. No. 20 Yuma Catholic

No. 3 Desert View vs. No. 14 Mountain Pointe

No. 6 Canyon View vs. No. 11 Campo Verde

No. 7 Arizona College Prep vs. No. 10 Cactus Shadows

No. 2 American Leadership Academy - Gilbert North vs. No. 18 Mountain View

*All games 11/14 at 7 p.m.

Class 6A Bracket

Round 1

No. 13 Higley vs. No. 20 O'Connor

No. 14 Perry vs. No. 19 Westwood

No. 15 Mesa vs. No. 18 Highland

No. 16 Queen Creek vs. No. 17 Salpointe Catholic

*All games 11/14 at 7 p.m.

Open Bracket

No. 8 Mountain View vs. No. 9 Centennial

No. 5 Brophy College Prep vs. No. 12 Casteel

No. 6 Red Mountain vs. No. 11 American Leadership Academy

No. 7 Pinnacle vs. No. 10 Williams Field

No. 1 Hamilton - BYE

No. 4 Chandler - BYE

No. 3 Liberty - BYE

No. 2 Basha - BYE

*All games 11/14 at 7 p.m.

