Arizona High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (AIA) - November 10, 2025
The 2025 Arizona high school football playoffs continue on Friday, November 14, with 32 games across the brackets.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Arizona high school playoffs.
The championship games will begin on November 25, 2025.
Class 1A Bracket
Final
No. 1 Hayden vs No. 2 Bagdad - 11/15 at 7 PM
Class 2A Bracket
Quarterfinals
No. 1 Veritas Prep vs. No. 9 Tanque Verde
No. 4 St. Johns vs. No. 5 Arizona Lutheran Academy
No. 6 Willcox vs. No. 14 Benson
No. 2 Scottsdale Christian Academy vs. No. 7 San Tan Charter
*All games 11/14 at 7 p.m.
Class 3A Bracket
Quarterfinals
No. 1 Benjamin Franklin vs. No. 8 Show Low
No. 5 Pusch Ridge Christian Academy vs. No. 13 Florence
No. 3 Round Valley vs. No. 6 Crismon
No. 2 Valley Christian vs. No. 10 Gilbert Christian
*All games 11/14 at 7 p.m.
Class 4A Bracket
Round 2
No. 1 Arcadia vs. No. 16 St. Mary's
No. 8 Marcos de Niza vs. No. 24 Paradise Honors
No. 5 Combs vs. No. 12 American Leadership Academy - West Foothills
No. 4 Mohave vs. No. 20 Northwest Christian
No. 3 Bradshaw Mountain vs. No. 14 Coconino
No. 6 Gila Ridge vs. No. 22 Estrella Foothills
No. 7 Mica Mountain vs. No. 10 Lake Havasu
No. 2 Snowflake vs. No. 15 Eastmark
*All games 11/14 at 7 p.m.
Class 5A Bracket
Round 2
No. 1 Desert Edge vs. No. 17 Cienega
No. 8 Cactus vs. No. 9 Desert Mountain
No. 5 Horizon vs. No. 12 Notre Dame Prep
No. 4 Marana vs. No. 20 Yuma Catholic
No. 3 Desert View vs. No. 14 Mountain Pointe
No. 6 Canyon View vs. No. 11 Campo Verde
No. 7 Arizona College Prep vs. No. 10 Cactus Shadows
No. 2 American Leadership Academy - Gilbert North vs. No. 18 Mountain View
*All games 11/14 at 7 p.m.
Class 6A Bracket
Round 1
No. 13 Higley vs. No. 20 O'Connor
No. 14 Perry vs. No. 19 Westwood
No. 15 Mesa vs. No. 18 Highland
No. 16 Queen Creek vs. No. 17 Salpointe Catholic
*All games 11/14 at 7 p.m.
Open Bracket
No. 8 Mountain View vs. No. 9 Centennial
No. 5 Brophy College Prep vs. No. 12 Casteel
No. 6 Red Mountain vs. No. 11 American Leadership Academy
No. 7 Pinnacle vs. No. 10 Williams Field
No. 1 Hamilton - BYE
No. 4 Chandler - BYE
No. 3 Liberty - BYE
No. 2 Basha - BYE
*All games 11/14 at 7 p.m.
