California high school football final scores, results — September 12, 2025

See every final score from Week 3 of California high school football

CJ Vafiadis

Running back runs in the final touchdown from a yard out to seal the win for Mission Viejo on Friday, as the Diablos scored 17 unanswered in the fourth quarter to survive No. 9 San Diego Lincoln.
Running back runs in the final touchdown from a yard out to seal the win for Mission Viejo on Friday, as the Diablos scored 17 unanswered in the fourth quarter to survive No. 9 San Diego Lincoln. / Rene Morales

The 2025 California high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the opening weekend.

Acalanes 42, St. Ignatius 35

Adelanto 6, La Sierra 0

Agoura 31, Calabasas 17

Alameda 48, Prospect 0

Alemany 34, San Fernando 6

Alhambra 55, Azusa 19

Alta Loma 31, Glendora 24

American 41, Saint Mary's 34

Analy 52, Petaluma 49

Arcata 34, Del Norte 27

Arroyo Valley 35, Miller 12

Arvin 40, Taft Union 29

Atascadero 34, South 18

Bakersfield 32, Bullard 14

Banning 21, Garfield 20

Banning 21, Perris 20

Barstow 52, Sultana 0

Bear River 19, Golden Sierra 12

Beaumont 27, Chaminade 14

Bella Vista 34, Del Campo 20

Beyer 20, Riverbank 13

Big Bear 43, Cabrillo 0

Biggs 27, Highlands 0

Bonita 28, San Dimas 14

Boron 54, Beverly Hills 0

Borrego Springs 49, Calvin Christian 8

Brea Olinda 38, Jurupa Hills 0

Buena 47, San Marcos 41

Buena Park 14, Artesia 0

Buhach Colony 26, Ceres 9

Burlingame 50, Arroyo 22

Burney 44, Butte Valley 0

California 49, El Monte 34

California 35, Monterey Trail 21

Calipatria 32, O'Farrell 28

Calvary Chapel (SA) 10, Capistrano Valley Christian 7

Campolindo 16, Vanden 13

Canoga Park 27, Rancho Dominguez 18

Cantwell-Sacred Heart 33, St. Bernard 18

Capistrano Valley 35, Aliso Niguel 14

Cardinal Newman 49, Armijo 0

Carlsbad 42, Poway 22

Carson 56, Huntington Park 0

Caruthers 17, Riverdale 6

Casa Roble 39, Nevada Union 14

Centennial 28, Cesar E. Chavez 0

Centennial/Corona 43, Mater Dei 36

Central Catholic 15, St. Bonaventure 14

Central East 55, Edison 17

Century 34, Santiago (GG) 20

Chaffey 28, Yucca Valley 21

Chaparral 54, Rancho Cucamonga 42

Chatsworth 44, Fairfax 34

Chavez 48, Bear Creek 20

Chester 32, Big Valley 12

Chico 27, Yuba City 6

Chowchilla 46, Parlier 7

Cibola 21, Calexico 12

Clairemont 32, Vincent Memorial 25

Claremont 37, Kaiser 0

Classical Academy 28, Crawford 13

Clear Lake 41, Fort Bragg 0

Clovis North 53, Central Valley Christian 14

Clovis West 31, Edison 12

Colony 24, Valley View 7

Colusa 23, Williams 0

Concord 47, San Lorenzo 19

Convent & Stuart Hall 33, Mission 0

Corning 62, Central Valley 24

Corona 35, Lakeside 34

Corona del Mar 28, Charter Oak 21

Crean Lutheran 34, El Modena 0

Crespi 58, Canyon/Canyon 0

Damien 24, Tustin 7

Dana Hills 41, Wilson/Long Beach 7

De La Salle 40, Saint Francis 0

Deer Valley 54, Berkeley 27

Del Mar 48, Evergreen Valley 6

Del Oro 61, Foothill 7

Delano 50, Foothill 29

Delta 64, San Juan 14

Desert Christian Academy 58, San Jacinto Valley Academy 7

Diamond Ranch 42, Ontario Christian 13

Dinuba 45, Selma 10

Dominguez 45, Castaic 0

Dorsey 20, Compton 14

Dos Pueblos 56, Del Sol 0

Dougherty Valley 27, Hercules 25

Downey 40, Amador Valley 28

Dublin 20, Heritage 7

Durham 44, Oroville 6

East Nicolaus 26, Marysville 18

East Union 55, Enochs 7

East Valley 28, Lighthouse Christian Academy 24

Edison 21, Palos Verdes 20

Eisenhower 8, Carter 7

El Cajon Valley 23, Orange Glen 8

El Camino 14, Bret Harte 8

El Camino Real 13, Panorama 0

El Capitan 21, Bonita Vista 7

El Dorado 36, Valencia/Placentia 0

El Rancho 34, Montebello 0

El Segundo 44, South Torrance 14

El Toro 56, Trabuco Hills 14

Elsinore 21, Liberty 20

Encinal 14, Kennedy 7

Escalon 35, Lodi 28

Estancia 14, University 10

Exeter 13, Strathmore 12

Fairfield 20, Rodriguez 14

Farmersville 27, Avenal 14

Fillmore 54, Grace 40

Folsom 49, Sacred Heart Cathedral Preparatory 7

Fontana 17, Ontario 0

Foresthill 29, Vacaville Christian 26

Franklin 31, Cleveland 28

Franklin 52, Davis 7

Freedom 42, Ygnacio Valley 0

Fullerton 35, Santa Fe 7

George Washington Prep 41, Locke 0

Gilroy 39, Delhi 17

Glenn 48, Compton Early College 13

Godinez Fundamental 20, Santa Ana Valley 0

Golden Valley 34, South Pasadena 13

Golden West 28, North 14

Grand Terrace 34, Diamond Bar 32

Granite Bay 42, Ponderosa 7

Granite Hills 53, Hawthorne 0

Grant Union 19, Clovis East 15

Gridley 21, Winters 20

Gunderson 20, Oak Grove 12

Gunn 19, Monta Vista 6

Hamilton 37, Trinity 2

Hanford 74, El Diamante 0

Hart 49, Heritage Christian 34

Harvard-Westlake 52, Royal 16

Hawkins 20, Los Angeles 16

Hayfork 36, Rogue River 20

Hayward 55, Balboa 20

Hillcrest Christian 56, New Designs University Park 22

Hilltop 13, Chula Vista 7

Hilmar 52, Atwater 28

Hollywood 42, Santa Clara 8

Hughson 28, Linden 21

Imperial 56, Fallbrook 14

Independence 41, Stockdale 0

Inderkum 31, Capital Christian 20

Jordan 16, Bell Gardens 6

Julian 68, Warner 6

Katella 35, Magnolia 0

Kennedy 23, Granada Hills Charter 16

Kennedy 51, Pioneer Valley 6

Kennedy 42, Pioneer 7

Kimball 22, Mountain House 15

Kingsburg 21, Highland 7

Knight 39, Rosamond 26

La Canada 42, Crescenta Valley 14

La Costa Canyon 28, San Clemente 14

La Jolla 35, Grossmont 22

La Puente 31, Arcadia 6

La Quinta (LQ) 22, Hesperia 21

Laguna Beach 36, Tesoro 15

Lakewood 35, Mayfair 7

Las Lomas 35, Casa Grande 22

Las Plumas 21, Anderson 14

Lassen 57, Enterprise 23

Legacy 25, Wilson 6

Liberty 41, Tracy 11

Liberty 42, Los Banos 33

Lincoln 24, Mission Viejo 34

Lincoln 48, Ganesha 34

Lincoln 44, Pleasant Grove 22

Livermore 43, Gregori 7

Los Alamitos 48, St. Paul 14

Lutheran/Orange 35, Serra 14

Loyola 42, Hamilton 21

Lynwood 18, Narbonne 12

Madera 84, Madera South 13

Madison 46, Sweetwater 19

Malibu 26, United Christian Academy 12

Mammoth 58, Frazier Mountain 6

Manual Arts 38, Diego Rivera Learning Complex 6

Maranatha Christian 42, Coronado 35

Marina 21, Pacifica (GG) 17

Marina 47, Mt. Pleasant 0

Mariposa County 40, Sierra 0

Mary Star of the Sea 36, South Gate 34

McLane 70, Santa Maria 3

Mendota 55, Orange Cove 19

Menlo School 35, Branham 0

Middletown 46, Cloverdale 16

Minarets 35, Fowler 7

Mira Costa 35, La Habra 33

Mira Loma 56, West Campus 0

Miramonte 40, Montgomery 6

Mission Bay 29, University City 20

Mission Hills 31, Granite Hills 21

Mission Oak 34, Mt. Whitney 18

Mission Prep 24, Santa Ynez 7

Mission Viejo 34, Lincoln 24

Modoc 26, Lakeview 0

Mojave 18, Legacy Christian Academy 14

Monrovia 56, Don Lugo 0

Monte Vista 48, Antioch 14

Monte Vista 22, Coastal Academy 14

Monterey 33, Aptos 14

Montgomery 35, Hoover 19

Moorpark 24, Santa Barbara 14

Morse 19, West Hills 16

Mount Miguel 14, Torrey Pines 10

Mountain View 19, La Quinta/Westminster 8

Mt. Diablo 34, Hillsdale 8

Mt. Eden 26, Albany 21

Mt. Shasta 37, Weed 12

Murrieta Valley 56, Murrieta Mesa 6

Norco 56, Etiwanda 23

Nordhoff 47, Desert Chapel 13

Norte Vista 26, Santa Monica 14

North Torrance 41, West Torrance 7

Northgate 41, Archie Williams 14

Northview 28, La Serna 23

Northwood 38, Woodbridge 7

Norwalk 28, Venice 27

Notre Dame (SO) 23, Servite 29

Oak Hills 25, JSerra Catholic 24

Oak Park 28, Peninsula 6

Oaks Christian 14, Santa Margarita 44

Oakdale 49, Vista del Lago 17

Oakland 20, Tennyson 14

Oakmont 40, River Valley 6

Ocean View 35, Anaheim 13

Oceanside 41, Helix 14

Olympian 35, Santana 9

Orange 44, Paramount 0

Orange Vista 13, Warren 10

Orland 47, Willows 0

Overfelt 12, Saratoga 6

Pacifica/Oxnard 56, Rio Mesa 6

Palisades 49, Brentwood School 34

Palma 54, Alisal 28

Palo Verde Valley 40, Coachella Valley 24

Paradise 33, Live Oak 27

Paso Robles 35, Righetti 24

Pershing County 50, Quincy 0

Piedmont 45, Berean Christian 12

Pierce 23, Lincoln 21

Placer 31, Antelope 0

Portola 24, Beckman 21

Ramona 42, Valhalla 0

Rancho Buena Vista 48, Mar Vista 8

Rancho Cotate 17, Bishop O'Dowd 9

Red Bluff 42, University Prep 13

Redding Christian 30, Maxwell 22

Redlands 35, San Gorgonio 14

Redwood 35, Maria Carrillo 14

Redwood 35, Tulare Western 12

Redwood Christian 26, Mills 0

Reed 42, West Park 35

Rialto 38, Pomona 15

Ridgeview 38, Golden Valley 19

Rim of the World 21, Antelope Valley 7

Rio Americano 47, Cordova 0

Rio Hondo Prep 49, Marquez 20

Rio Linda 63, Foothill 14

Ripon Christian 40, Mesa Verde 14

Rock Academy 55, Castle Park 40

Rockwall-Heath 34, Vista 14

Roosevelt 27, North Hollywood 16

Roosevelt 49, Palmdale 26

Roosevelt 46, Firebaugh 6

Rosemead 7, Bassett 6

Rosemont 42, Burbank 6

Rowland 28, Walnut 7

Roybal 40, Jordan 14

Sacramento 51, Cosumnes Oaks 21

Saddleback 31, Rancho Alamitos 13

Salesian 34, Culver City 21

San Diego 26, Mt. Carmel 12

San Gabriel 32, Carpinteria 7

San Jacinto 14, Rancho Verde 11

San Juan Hills 26, San Juan Hills 15

San Leandro 14, Granada 10

San Luis Obispo 22, Nipomo 16

San Marcos 45, Mater Dei Catholic 13

San Marin 28, Moreau Catholic 6

San Mateo 31, Aragon 7

San Pedro 41, Bell 10

San Rafael 22, Tamalpais 14

San Ramon Valley 41, Clayton Valley Charter 27

San Ysidro 27, Mountain Empire 19

Sanger 33, Lemoore 26

Santa Ana 49, Whittier Christian 20

Santa Clara 33, Cupertino 7

Santa Cruz 42, Castlemont 20

Santa Fe Christian 34, Vista 14

Santa Margarita 44, Oaks Christian 14

Santa Rosa 2, Healdsburg 0

Santee 44, Contreras 35

Santiago/Corona 23, Silverado 14

Schurr 28, Chino 23

Scripps Ranch 28, La Jolla Country Day 27

Sequoia 49, Washington 9

Servite 29, Notre Dame (SO) 23

Serrano 42, Los Osos 27

Shadow Hills 44, Desert Hot Springs 10

Shafter 49, Dos Palos 13

Shasta 40, Yreka 23

Sierra 58, Sheldon 13

Sierra Canyon 49, Downey 7

Simi Valley 56, Cathedral 54

Sonoma Valley 40, Justin-Siena 6

Sonora 35, Turlock 24

South Fork 62, Happy Camp 8

Southlands Christian 26, Horizon Prep 14

Southwest SD 63, Tri-City Christian 0

Spanish Springs 48, Pleasant Valley 21

St. Augustine 28, Brawley 7

St. Francis 35, Muir 7

St. Genevieve 42, La Salle 8

St. Helena 31, Lower Lake 22

St. John Bosco 42, Serra 0

St. Joseph 42, Eastlake 0

St. Margaret's 24, Fountain Valley 9

St. Monica Prep 27, Lawndale 20

St. Patrick-St. Vincent 41, Terra Linda 26

St. Pius X-St. Matthias Academy 46, Newbury Park 21

Stagg 47, Franklin 0

Steele Canyon 84, Rancho Christian 21

Summerville 58, Johnson 0

Summit 21, St. Anthony 0

Sunny Hills 49, Canyon/Anaheim 42

Sutter 42, Bradshaw Christian 21

Swett 32, Calistoga 20

Taft 41, Verdugo Hills 13

Temple City 45, Don Bosco Tech 14

Terra Nova 27, Capuchino 24

Torrance 35, Cypress 17

Troy 49, Foothill 21

Twelve Bridges 42, Arroyo Grande 41

Twentynine Palms 41, Rubidoux 12

University 36, Bernstein 8

Vacaville 27, El Cerrito 13

Valencia/Valencia 47, Paraclete 44

Valley 44, Encina Prep 14

Valley Christian 42, Patterson 11

Valley Christian Academy 51, Florin 6

Valley Oaks CES 46, Villanova Prep 20

Van Nuys 63, Fulton 8

Ventura 38, Camarillo 21

Victor Valley 21, Apple Valley 14

Victory Christian Academy 28, Foothills Christian 6

Viewpoint 47, California City 6

Villa Park 43, Ayala 7

Vintage 36, Wood 15

Vista Murrieta 29, Bishop Amat 10

Wasco 36, Tehachapi 7

West Shores 52, Noli Indian 6

West Valley 38, Big Valley Christian 14

Westchester 68, South East 16

Western Christian 47, Indio 6

Westlake 45, Channel Islands 7

Westmont 49, Hill 21

Westview 62, Valley Center 20

Wheatland 53, Woodland 16

Wilcox 28, Hollister 3

Wilson (HH) 17, Montclair 7

Woodcreek 21, Roseville 11

Woodland Christian 16, Pioneer 14

Yorba Linda 35, Esperanza 7

Yucaipa 37, Palm Desert 21

