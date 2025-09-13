California high school football final scores, results — September 12, 2025
The 2025 California high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the opening weekend.
California high school football final scores, results — September 12, 2025
Acalanes 42, St. Ignatius 35
Adelanto 6, La Sierra 0
Agoura 31, Calabasas 17
Alameda 48, Prospect 0
Alemany 34, San Fernando 6
Alhambra 55, Azusa 19
Alta Loma 31, Glendora 24
American 41, Saint Mary's 34
Analy 52, Petaluma 49
Arcata 34, Del Norte 27
Arroyo Valley 35, Miller 12
Arvin 40, Taft Union 29
Atascadero 34, South 18
Bakersfield 32, Bullard 14
Banning 21, Garfield 20
Banning 21, Perris 20
Barstow 52, Sultana 0
Bear River 19, Golden Sierra 12
Beaumont 27, Chaminade 14
Bella Vista 34, Del Campo 20
Beyer 20, Riverbank 13
Big Bear 43, Cabrillo 0
Biggs 27, Highlands 0
Bonita 28, San Dimas 14
Boron 54, Beverly Hills 0
Borrego Springs 49, Calvin Christian 8
Brea Olinda 38, Jurupa Hills 0
Buena 47, San Marcos 41
Buena Park 14, Artesia 0
Buhach Colony 26, Ceres 9
Burlingame 50, Arroyo 22
Burney 44, Butte Valley 0
California 49, El Monte 34
California 35, Monterey Trail 21
Calipatria 32, O'Farrell 28
Calvary Chapel (SA) 10, Capistrano Valley Christian 7
Campolindo 16, Vanden 13
Canoga Park 27, Rancho Dominguez 18
Cantwell-Sacred Heart 33, St. Bernard 18
Capistrano Valley 35, Aliso Niguel 14
Cardinal Newman 49, Armijo 0
Carlsbad 42, Poway 22
Carson 56, Huntington Park 0
Caruthers 17, Riverdale 6
Casa Roble 39, Nevada Union 14
Centennial 28, Cesar E. Chavez 0
Centennial/Corona 43, Mater Dei 36
Central Catholic 15, St. Bonaventure 14
Central East 55, Edison 17
Century 34, Santiago (GG) 20
Chaffey 28, Yucca Valley 21
Chaparral 54, Rancho Cucamonga 42
Chatsworth 44, Fairfax 34
Chavez 48, Bear Creek 20
Chester 32, Big Valley 12
Chico 27, Yuba City 6
Chowchilla 46, Parlier 7
Cibola 21, Calexico 12
Clairemont 32, Vincent Memorial 25
Claremont 37, Kaiser 0
Classical Academy 28, Crawford 13
Clear Lake 41, Fort Bragg 0
Clovis North 53, Central Valley Christian 14
Clovis West 31, Edison 12
Colony 24, Valley View 7
Colusa 23, Williams 0
Concord 47, San Lorenzo 19
Convent & Stuart Hall 33, Mission 0
Corning 62, Central Valley 24
Corona 35, Lakeside 34
Corona del Mar 28, Charter Oak 21
Crean Lutheran 34, El Modena 0
Crespi 58, Canyon/Canyon 0
Damien 24, Tustin 7
Dana Hills 41, Wilson/Long Beach 7
De La Salle 40, Saint Francis 0
Deer Valley 54, Berkeley 27
Del Mar 48, Evergreen Valley 6
Del Oro 61, Foothill 7
Delano 50, Foothill 29
Delta 64, San Juan 14
Desert Christian Academy 58, San Jacinto Valley Academy 7
Diamond Ranch 42, Ontario Christian 13
Dinuba 45, Selma 10
Dominguez 45, Castaic 0
Dorsey 20, Compton 14
Dos Pueblos 56, Del Sol 0
Dougherty Valley 27, Hercules 25
Downey 40, Amador Valley 28
Dublin 20, Heritage 7
Durham 44, Oroville 6
East Nicolaus 26, Marysville 18
East Union 55, Enochs 7
East Valley 28, Lighthouse Christian Academy 24
Edison 21, Palos Verdes 20
Eisenhower 8, Carter 7
El Cajon Valley 23, Orange Glen 8
El Camino 14, Bret Harte 8
El Camino Real 13, Panorama 0
El Capitan 21, Bonita Vista 7
El Dorado 36, Valencia/Placentia 0
El Rancho 34, Montebello 0
El Segundo 44, South Torrance 14
El Toro 56, Trabuco Hills 14
Elsinore 21, Liberty 20
Encinal 14, Kennedy 7
Escalon 35, Lodi 28
Estancia 14, University 10
Exeter 13, Strathmore 12
Fairfield 20, Rodriguez 14
Farmersville 27, Avenal 14
Fillmore 54, Grace 40
Folsom 49, Sacred Heart Cathedral Preparatory 7
Fontana 17, Ontario 0
Foresthill 29, Vacaville Christian 26
Franklin 31, Cleveland 28
Franklin 52, Davis 7
Freedom 42, Ygnacio Valley 0
Fullerton 35, Santa Fe 7
George Washington Prep 41, Locke 0
Gilroy 39, Delhi 17
Glenn 48, Compton Early College 13
Godinez Fundamental 20, Santa Ana Valley 0
Golden Valley 34, South Pasadena 13
Golden West 28, North 14
Grand Terrace 34, Diamond Bar 32
Granite Bay 42, Ponderosa 7
Granite Hills 53, Hawthorne 0
Grant Union 19, Clovis East 15
Gridley 21, Winters 20
Gunderson 20, Oak Grove 12
Gunn 19, Monta Vista 6
Hamilton 37, Trinity 2
Hanford 74, El Diamante 0
Hart 49, Heritage Christian 34
Harvard-Westlake 52, Royal 16
Hawkins 20, Los Angeles 16
Hayfork 36, Rogue River 20
Hayward 55, Balboa 20
Hillcrest Christian 56, New Designs University Park 22
Hilltop 13, Chula Vista 7
Hilmar 52, Atwater 28
Hollywood 42, Santa Clara 8
Hughson 28, Linden 21
Imperial 56, Fallbrook 14
Independence 41, Stockdale 0
Inderkum 31, Capital Christian 20
Jordan 16, Bell Gardens 6
Julian 68, Warner 6
Katella 35, Magnolia 0
Kennedy 23, Granada Hills Charter 16
Kennedy 51, Pioneer Valley 6
Kennedy 42, Pioneer 7
Kimball 22, Mountain House 15
Kingsburg 21, Highland 7
Knight 39, Rosamond 26
La Canada 42, Crescenta Valley 14
La Costa Canyon 28, San Clemente 14
La Jolla 35, Grossmont 22
La Puente 31, Arcadia 6
La Quinta (LQ) 22, Hesperia 21
Laguna Beach 36, Tesoro 15
Lakewood 35, Mayfair 7
Las Lomas 35, Casa Grande 22
Las Plumas 21, Anderson 14
Lassen 57, Enterprise 23
Legacy 25, Wilson 6
Liberty 41, Tracy 11
Liberty 42, Los Banos 33
Lincoln 24, Mission Viejo 34
Lincoln 48, Ganesha 34
Lincoln 44, Pleasant Grove 22
Livermore 43, Gregori 7
Los Alamitos 48, St. Paul 14
Lutheran/Orange 35, Serra 14
Loyola 42, Hamilton 21
Lynwood 18, Narbonne 12
Madera 84, Madera South 13
Madison 46, Sweetwater 19
Malibu 26, United Christian Academy 12
Mammoth 58, Frazier Mountain 6
Manual Arts 38, Diego Rivera Learning Complex 6
Maranatha Christian 42, Coronado 35
Marina 21, Pacifica (GG) 17
Marina 47, Mt. Pleasant 0
Mariposa County 40, Sierra 0
Mary Star of the Sea 36, South Gate 34
McLane 70, Santa Maria 3
Mendota 55, Orange Cove 19
Menlo School 35, Branham 0
Middletown 46, Cloverdale 16
Minarets 35, Fowler 7
Mira Costa 35, La Habra 33
Mira Loma 56, West Campus 0
Miramonte 40, Montgomery 6
Mission Bay 29, University City 20
Mission Hills 31, Granite Hills 21
Mission Oak 34, Mt. Whitney 18
Mission Prep 24, Santa Ynez 7
Mission Viejo 34, Lincoln 24
Modoc 26, Lakeview 0
Mojave 18, Legacy Christian Academy 14
Monrovia 56, Don Lugo 0
Monte Vista 48, Antioch 14
Monte Vista 22, Coastal Academy 14
Monterey 33, Aptos 14
Montgomery 35, Hoover 19
Moorpark 24, Santa Barbara 14
Morse 19, West Hills 16
Mount Miguel 14, Torrey Pines 10
Mountain View 19, La Quinta/Westminster 8
Mt. Diablo 34, Hillsdale 8
Mt. Eden 26, Albany 21
Mt. Shasta 37, Weed 12
Murrieta Valley 56, Murrieta Mesa 6
Norco 56, Etiwanda 23
Nordhoff 47, Desert Chapel 13
Norte Vista 26, Santa Monica 14
North Torrance 41, West Torrance 7
Northgate 41, Archie Williams 14
Northview 28, La Serna 23
Northwood 38, Woodbridge 7
Norwalk 28, Venice 27
Notre Dame (SO) 23, Servite 29
Oak Hills 25, JSerra Catholic 24
Oak Park 28, Peninsula 6
Oaks Christian 14, Santa Margarita 44
Oakdale 49, Vista del Lago 17
Oakland 20, Tennyson 14
Oakmont 40, River Valley 6
Ocean View 35, Anaheim 13
Oceanside 41, Helix 14
Olympian 35, Santana 9
Orange 44, Paramount 0
Orange Vista 13, Warren 10
Orland 47, Willows 0
Overfelt 12, Saratoga 6
Pacifica/Oxnard 56, Rio Mesa 6
Palisades 49, Brentwood School 34
Palma 54, Alisal 28
Palo Verde Valley 40, Coachella Valley 24
Paradise 33, Live Oak 27
Paso Robles 35, Righetti 24
Pershing County 50, Quincy 0
Piedmont 45, Berean Christian 12
Pierce 23, Lincoln 21
Placer 31, Antelope 0
Portola 24, Beckman 21
Ramona 42, Valhalla 0
Rancho Buena Vista 48, Mar Vista 8
Rancho Cotate 17, Bishop O'Dowd 9
Red Bluff 42, University Prep 13
Redding Christian 30, Maxwell 22
Redlands 35, San Gorgonio 14
Redwood 35, Maria Carrillo 14
Redwood 35, Tulare Western 12
Redwood Christian 26, Mills 0
Reed 42, West Park 35
Rialto 38, Pomona 15
Ridgeview 38, Golden Valley 19
Rim of the World 21, Antelope Valley 7
Rio Americano 47, Cordova 0
Rio Hondo Prep 49, Marquez 20
Rio Linda 63, Foothill 14
Ripon Christian 40, Mesa Verde 14
Rock Academy 55, Castle Park 40
Rockwall-Heath 34, Vista 14
Roosevelt 27, North Hollywood 16
Roosevelt 49, Palmdale 26
Roosevelt 46, Firebaugh 6
Rosemead 7, Bassett 6
Rosemont 42, Burbank 6
Rowland 28, Walnut 7
Roybal 40, Jordan 14
Sacramento 51, Cosumnes Oaks 21
Saddleback 31, Rancho Alamitos 13
Salesian 34, Culver City 21
San Diego 26, Mt. Carmel 12
San Gabriel 32, Carpinteria 7
San Jacinto 14, Rancho Verde 11
San Juan Hills 26, San Juan Hills 15
San Leandro 14, Granada 10
San Luis Obispo 22, Nipomo 16
San Marcos 45, Mater Dei Catholic 13
San Marin 28, Moreau Catholic 6
San Mateo 31, Aragon 7
San Pedro 41, Bell 10
San Rafael 22, Tamalpais 14
San Ramon Valley 41, Clayton Valley Charter 27
San Ysidro 27, Mountain Empire 19
Sanger 33, Lemoore 26
Santa Ana 49, Whittier Christian 20
Santa Clara 33, Cupertino 7
Santa Cruz 42, Castlemont 20
Santa Fe Christian 34, Vista 14
Santa Margarita 44, Oaks Christian 14
Santa Rosa 2, Healdsburg 0
Santee 44, Contreras 35
Santiago/Corona 23, Silverado 14
Schurr 28, Chino 23
Scripps Ranch 28, La Jolla Country Day 27
Sequoia 49, Washington 9
Servite 29, Notre Dame (SO) 23
Serrano 42, Los Osos 27
Shadow Hills 44, Desert Hot Springs 10
Shafter 49, Dos Palos 13
Shasta 40, Yreka 23
Sierra 58, Sheldon 13
Sierra Canyon 49, Downey 7
Simi Valley 56, Cathedral 54
Sonoma Valley 40, Justin-Siena 6
Sonora 35, Turlock 24
South Fork 62, Happy Camp 8
Southlands Christian 26, Horizon Prep 14
Southwest SD 63, Tri-City Christian 0
Spanish Springs 48, Pleasant Valley 21
St. Augustine 28, Brawley 7
St. Francis 35, Muir 7
St. Genevieve 42, La Salle 8
St. Helena 31, Lower Lake 22
St. John Bosco 42, Serra 0
St. Joseph 42, Eastlake 0
St. Margaret's 24, Fountain Valley 9
St. Monica Prep 27, Lawndale 20
St. Patrick-St. Vincent 41, Terra Linda 26
St. Pius X-St. Matthias Academy 46, Newbury Park 21
Stagg 47, Franklin 0
Steele Canyon 84, Rancho Christian 21
Summerville 58, Johnson 0
Summit 21, St. Anthony 0
Sunny Hills 49, Canyon/Anaheim 42
Sutter 42, Bradshaw Christian 21
Swett 32, Calistoga 20
Taft 41, Verdugo Hills 13
Temple City 45, Don Bosco Tech 14
Terra Nova 27, Capuchino 24
Torrance 35, Cypress 17
Troy 49, Foothill 21
Twelve Bridges 42, Arroyo Grande 41
Twentynine Palms 41, Rubidoux 12
University 36, Bernstein 8
Vacaville 27, El Cerrito 13
Valencia/Valencia 47, Paraclete 44
Valley 44, Encina Prep 14
Valley Christian 42, Patterson 11
Valley Christian Academy 51, Florin 6
Valley Oaks CES 46, Villanova Prep 20
Van Nuys 63, Fulton 8
Ventura 38, Camarillo 21
Victor Valley 21, Apple Valley 14
Victory Christian Academy 28, Foothills Christian 6
Viewpoint 47, California City 6
Villa Park 43, Ayala 7
Vintage 36, Wood 15
Vista Murrieta 29, Bishop Amat 10
Wasco 36, Tehachapi 7
West Shores 52, Noli Indian 6
West Valley 38, Big Valley Christian 14
Westchester 68, South East 16
Western Christian 47, Indio 6
Westlake 45, Channel Islands 7
Westmont 49, Hill 21
Westview 62, Valley Center 20
Wheatland 53, Woodland 16
Wilcox 28, Hollister 3
Wilson (HH) 17, Montclair 7
Woodcreek 21, Roseville 11
Woodland Christian 16, Pioneer 14
Yorba Linda 35, Esperanza 7
Yucaipa 37, Palm Desert 21
