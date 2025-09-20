California High School Football How Top 25 State Football Teams Fared - Sept. 19, 2025
The landscape of California High School football takes shape normally by the end of September. Check out scores from the best of the best below.
HOW CALIFORNIA TOP 25 FARED (9-19-2025)
(Records up to date)
1. ST. JOHN BOSCO (5-0)
Final: St. John Bosco 49, St. Louis (Honolulu) 20
2. MISSION VIEJO (4-1)
Final: McCallie (Tenn.) 25, Mission Viejo 14
3. SANTA MARGARITA (3-1, LW #6)
Bye
4. CORONA CENTENNIAL (4-1)
Final: Corona Centennial 42, Rancho Cucamonga 14
5. MATER DEI (3-1)
Final: Mater Dei 27, Bishop Gorman (Las Vegas) 24 LIVE UPDATES
6. SIERRA CANYON (5-0)
Final: Sierra Canyon 41, Orange Lutheran 9
7. DE LA SALLE (4-0)
Final: De La Salle 47, Grant 20
8. ORANGE LUTHERAN (3-2)
Final: Sierra Canyon 41, Orange Lutheran 9
9. LOS ALAMITOS (6-0, LW #9)
Final: Los Alamitos 49, Granite Hills 42
10. SERVITE (3-1)
Bye
11. LINCOLN-SAN DIEGO (4-1)
Final: Lincoln 31, Frontier 14
12. CATHEDRAL CATHOLIC (4-0)
Final: Cathedral Catholic 49, Helix 0
13. FOLSOM (4-1)
Final: Folsom 34, Rocklin 21
14. DAMIEN (5-0)
Final: Damien 34, Salesian 21
15. BEAUMONT (4-1)
Final: Vista Murrieta 21, Beaumont 14
16. RIORDAN-SAN FRANCISC0 (3-0, LW #16)
Bye
17. MURRIETA VALLEY (3-1)
Final: Murrieta Valley 49, King 7
18. SAN JUAN HILLS (4-1)
Final: San Juan Hills 38, Mira Costa 28
19. MISSION HILLS (5-0)
Final: Mission Hills 52, Ramona 0
20. GARDENA SERRA (3-2)
Final: Serra 19, Oaks Christian 10
21. LA COSTA CANYON (5-0)
Final: La Costa Canyon 45, Murrieta Mesa 24
22. JSerra Catholic (3-2)
Final: JSerra 39, Leuzinger 35
23. PITTSBURG (2-1)
Bye
24. DOWNEY (4-1)
Final: Downey 21, Inglewood 20
25. LEUZINGER (2-1)
Final: JSerra 39, Leuzinger 35