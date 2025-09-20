High School

California High School Football How Top 25 State Football Teams Fared - Sept. 19, 2025

Second-ranked Mission Viejo goes out of state and loses, Mater Dei rebounds out of state to stun national No. 2 Bishop Gorman; Top 25 teams go 17-4 this week

Mitch Stephens

Sierra Canyon running back Jaxsen Stokes scored three touchdowns in the Trailblazers' big win over Orange Lutheran.
Sierra Canyon running back Jaxsen Stokes scored three touchdowns in the Trailblazers' big win over Orange Lutheran. / Rene Morales

The landscape of California High School football takes shape normally by the end of September. Check out scores from the best of the best below.

HOW CALIFORNIA TOP 25 FARED (9-19-2025)
(Records up to date)

1. ST. JOHN BOSCO (5-0)

Final: St. John Bosco 49, St. Louis (Honolulu) 20

2. MISSION VIEJO (4-1)

Final: McCallie (Tenn.) 25, Mission Viejo 14

3. SANTA MARGARITA (3-1, LW #6)

Bye

4. CORONA CENTENNIAL (4-1)

Final: Corona Centennial 42, Rancho Cucamonga 14

5. MATER DEI (3-1)

Final: Mater Dei 27, Bishop Gorman (Las Vegas) 24 LIVE UPDATES

6. SIERRA CANYON (5-0)

Final: Sierra Canyon 41, Orange Lutheran 9

7. DE LA SALLE (4-0)

Final: De La Salle 47, Grant 20

8. ORANGE LUTHERAN (3-2)

Final: Sierra Canyon 41, Orange Lutheran 9

9. LOS ALAMITOS (6-0, LW #9)

Final: Los Alamitos 49, Granite Hills 42

10. SERVITE (3-1)

Bye

11. LINCOLN-SAN DIEGO (4-1)

Final: Lincoln 31, Frontier 14

12. CATHEDRAL CATHOLIC (4-0)

Final: Cathedral Catholic 49, Helix 0

13. FOLSOM (4-1)

Final: Folsom 34, Rocklin 21

14. DAMIEN (5-0)

Final: Damien 34, Salesian 21

15. BEAUMONT (4-1)

Final: Vista Murrieta 21, Beaumont 14

16. RIORDAN-SAN FRANCISC0 (3-0, LW #16)

Bye

17. MURRIETA VALLEY (3-1)

Final: Murrieta Valley 49, King 7

18. SAN JUAN HILLS (4-1)

Final: San Juan Hills 38, Mira Costa 28

19. MISSION HILLS (5-0)

Final: Mission Hills 52, Ramona 0

20. GARDENA SERRA (3-2)

Final: Serra 19, Oaks Christian 10

21. LA COSTA CANYON (5-0)

Final: La Costa Canyon 45, Murrieta Mesa 24

22. JSerra Catholic (3-2)

Final: JSerra 39, Leuzinger 35

23. PITTSBURG (2-1)

Bye

24. DOWNEY (4-1)

Final: Downey 21, Inglewood 20

25. LEUZINGER (2-1)

Final: JSerra 39, Leuzinger 35

