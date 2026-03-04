Colorado High School Boys Basketball State Championship Brackets, Schedules - March 3, 2026
Get every bracket, matchup and final score of the 2026 Colorado high school boys basketball playoffs
The 2026 Colorado high school boys basketball state tournament playoffs are officially underway.
High School On SI has brackets for every classification in the Colorado boys high school basketball playoffs.
Classes 5A and 6A play their their third-round games on Tuesday. Frist-round action for Classes 1A-4A begins on March 6.
2026 Colorado High School Boys Basketball Playoff Brackets, Schedule, Scores (CHSAA) - March 3, 2026
2026 Colorado (CHSAA) Class 1A Boys Basketball State Championship Bracket
2026 Colorado (CHSAA) Class 2A Boys Basketball State Championship Bracket
2026 Colorado (CHSAA) Class 3A Boys Basketball State Championship Bracket
2026 Colorado (CHSAA) Class 4A Boys Basketball State Championship Bracket
2026 Colorado (CHSAA) Class 5A Boys Basketball State Championship Bracket
2026 Colorado (CHSAA) Class 6A Boys Basketball State Championship Bracket
