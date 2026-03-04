High School

Colorado High School Boys Basketball State Championship Brackets, Schedules - March 3, 2026

Get every bracket, matchup and final score of the 2026 Colorado high school boys basketball playoffs

Sam Brown

Tim Bourke

The 2026 Colorado high school boys basketball state tournament playoffs are officially underway.

High School On SI has brackets for every classification in the Colorado boys high school basketball playoffs.

Classes 5A and 6A play their their third-round games on Tuesday. Frist-round action for Classes 1A-4A begins on March 6.

2026 Colorado High School Boys Basketball Playoff Brackets, Schedule, Scores (CHSAA) - March 3, 2026

2026 Colorado (CHSAA) Class 1A Boys Basketball State Championship Bracket

2026 Colorado (CHSAA) Class 2A Boys Basketball State Championship Bracket

2026 Colorado (CHSAA) Class 3A Boys Basketball State Championship Bracket

2026 Colorado (CHSAA) Class 4A Boys Basketball State Championship Bracket

2026 Colorado (CHSAA) Class 5A Boys Basketball State Championship Bracket

2026 Colorado (CHSAA) Class 6A Boys Basketball State Championship Bracket

More Basketball Coverage from High School On SI

feed

Published
Sam Brown
SAM BROWN

Sam Brown covers high school sports as well as NCAA football and basketball. Sam began his professional career as a high school sports reporter for The Tennessean in Nashville where he covered boys and girls prep sports full-time and helped cover Vanderbilt football, Tennessee Titans football and Nashville Predators hockey. He graduated from Middle Tennessee State University with a double major in journalism and communication studies and currently lives in Seattle with his girlfriend and dog.  

Home/Colorado